అమెరికా యుద్ధ విమానాలను కూల్చివేసిన ఇరాన్- టెహ్రాన్ వంతెన, విద్యుత్ కేంద్రాలపై దాడులు
పలు వంతెనలు దెబ్బతిన్నట్లు తెలిపిన టెహ్రాన్ అధికారులు- గల్ఫ్లో అమెరికా సైనిక కేంద్రాలపై ఐఆర్జేసీ ప్రతిదాడులు- ఖతార్లో రెండు సార్లు మోగిన అప్రమత్త సైరన్లు
Published : July 17, 2026 at 7:54 PM IST
US IRAN WAR UPDATES : పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు అంతకంతకూ పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. అమెరికాకు చెందిన యుద్ధ విమానాలను కూల్చివేసినట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది. జోర్డాన్ స్థావరంలో US సేనలకు భారీ నష్ట వాటిల్లేలా చేశామని IRGC తెలిపింది. సిరియాలోని అల్-తన్ఫ్లోని అమెరికా స్థావరాన్ని ధ్వంసం చేసినట్లు వివరించింది. ఇరాన్లో సైనిక స్థావరాలతో పాటు వంతెనలు, విమానాశ్రయాలు, రైల్వే స్టేషన్లు, విద్యుత్ కేంద్రాలపై అమెరికా దాడులు చేయగా టెహ్రాన్లో ఏడుగురు మరణించినట్లు ఇరాన్ వెల్లడించింది. ఇరాన్ కువైట్లో డీశాలినేషన్ ప్లాంట్పై దాడి చేయడం కలకలం రేపుతోంది.
బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో ఇరాన్ దాడులు
అమెరికా దాడులకు ప్రతీకారంగా జోర్డాన్లో ఉన్న పలు అమెరికా రీఫ్యూయెలింగ్ విమానాలు, ఫైటర్ జెట్లను ధ్వంసం చేశామని మరికొన్నింటికి తీవ్ర నష్టం కలిగించామని ఇరాన్ తెలిపింది. ఇందుకోసం బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, డ్రోన్లను ఉపయోగించినట్లు పేర్కొంది. మూడు ఇరాన్ క్షిపణులను కూల్చివేశామని ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగలేదని జోర్డాన్ సైన్యం ప్రకటించిన కొన్ని గంటల తర్వాతే IRGC ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ఇరాన్ సైనికుల హత్యకు ప్రతీకారంగా సిరియాలోని అల్-తన్ఫ్లో ఉన్న అమెరికా ప్రత్యేక ఆపరేషన్ల కమాండ్ సెంటర్పై కూడా దాడి చేశామని IRGC తెలిపింది. అయితే అల్-తన్ఫ్ స్థావరం నుంచి తాము బలగాలను పూర్తిగా ఉపసంహరించినట్లు ఫిబ్రవరిలోనే అమెరికా సైన్యం తెలిపింది.
పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా మిత్రదేశాలపై టెహ్రాన్ క్షిపణి దాడులు చేసింది. బహ్రెయిన్, జోర్డాన్పై క్షిపణులు, డ్రోన్లు ప్రయోగించింది. ఇరాన్ క్షిపణుల వర్షం కురిపించడంతో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని శుక్రవారం ఖతార్ రెండుసార్లు హెచ్చరించింది. క్షిపణులను అడ్డుకునేందుకు వాయు రక్షణ వ్యవస్థలు పేల్చడంతో ప్రజలు పేలుళ్ల శబ్దాలను విన్నారు. కూలిన శిథిలాల వల్ల ఒక చిన్నారికి గాయాలయ్యాయని ఖతార్ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. కువైట్లోని పవర్, వాటర్ డీశాలినేషన్ ప్లాంట్పై ఇరాన్ దాడి చేసింది. భారీ నష్టం జరిగిందని కువైట్ అధికారులు వెల్లడించారు. హర్మూజ్ గుండా ఒమన్కు అతి సమీప మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక ట్యాంకర్ దాడికి గురైందని బ్రిటిష్ సైన్యం తెలిపింది. ఓడకు స్వల్ప నష్టం వాటిల్లిందని, సిబ్బందికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని పేర్కొంది. ఒమన్ సమీపంలోని మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న ట్యాంకర్లపై ఇరాన్ దాడులు చేస్తోంది.
వంతెనలు, ఎయిర్పోర్టులే లక్ష్యంగా
అంతకుముందు, ఇరాన్పై అమెరికా వైమానిక దాడులను ఉద్ధృతం చేసింది. వంతెనలు, ఎయిర్పోర్టులు, రైల్వే స్టేషన్లు, విద్యుత్ మౌలిక వసతులపై దాడి చేసింది. హోర్మోజ్గాన్ ప్రావిన్స్లో అమెరికా చేసిన వైమానిక దాడుల్లో వంతెనలు దెబ్బతిన్నాయని, కనీసం ఏడుగురు మరణించారని ఇరాన్ ప్రభుత్వ టెలివిజన్ నివేదించింది. హర్మూజ్ జలసంధి తీరంలో ఉన్న ఇరాన్ నగరమైన బందర్ ఖమీర్పై ఈ దాడులు జరిగాయి. ఇరాన్ ప్రధాన ఓడరేవు బందర్ అబ్బాస్ను, టెహ్రాన్కు వెళ్లే రోడ్ల నుంచి వేరు చేయడమే లక్ష్యంగా హైవే, రైల్వే వంతెనలపై దాడులు జరిగాయి. ఇది సైనిక సామగ్రి,ఇరాన్ ప్రజలకు అవసరమైన వస్తువుల రవాణాకు అంతరాయం కలిగించే అవకాశముంది. అమెరికా వైమానిక దాడుల్లో విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు జరిగినట్లు ఇరాన్ తొలిసారిగా అంగీకరించింది. దక్షిణ ప్రావిన్సుల్లోని ప్రజలు తక్కువ విద్యుత్ను వినియోగించాలని ఇరాన్ ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ శుక్రవారం ఒక పిలుపునిచ్చింది.
భారత్ మద్దతుతో ఇరాన్ నిర్వహిస్తున్న చాబహార్ ఓడరేవు పదేపదే అమెరికా వైమానిక దాడులకు లక్ష్యంగా మారింది. ఓడరేవులోకి వాణిజ్య ట్రాఫిక్ను పర్యవేక్షించే టవర్ను అమెరికా దళాలు కూల్చివేశాయి. చాబహార్పోర్ట్లోని టవర్ కూలుతున్న చిత్రాన్ని అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ పోస్టు చేశారు. శుక్రవారం ఉదయం 6 గంటల సమయానికి, అమెరికా దాడుల్లో మరణించినవారి సంఖ్య 38కి చేరిందని, 400మందికిపైగా గాయపడ్డారని ఇరాన్ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి హొస్సేన్ కెర్మాన్పుర్ తెలిపారు.
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