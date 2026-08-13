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అమెరికాలో 'ఇండియా డే' వేడుకలు- పంద్రాగస్టుకు అధికారిక గుర్తింపు- ప్రత్యేక ప్రకటనలు జారీ

ఆగస్టు 15ను 'ఇండియా డే'గా ప్రకటిస్తున్న అమెరికాలోని పలు రాష్ట్రాలు- తాజాగా డెలావేర్‌లో అధికారిక ప్రకటన- అంతకుముందు న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీ, మాసాచుసెట్స్ కూడా!

India Day Celebrations In US
భారత జాతీయ పతాకం (FILE/IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2026 at 3:05 PM IST

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India Day Celebrations In US : భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అమెరికాలోని పలు రాష్ట్రాలు ఆగస్టు 15ను 'ఇండియా డే'గా గుర్తిస్తూ ప్రత్యేక ప్రకటనలు జారీ చేస్తున్నాయి. అమెరికాలో స్థిరపడిన భారత సంతతి ప్రజల సేవలు, విజయాలు, భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు గుర్తింపుగా ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయి. తాజాగా డెలావేర్ రాష్ట్రం కూడా ఆగస్టు 15ను ఇండియా డేగా ప్రకటించింది. దీంతో భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి అధికారిక గుర్తింపు ఇచ్చిన అమెరికా రాష్ట్రాల జాబితాలో డెలావేర్ కూడా చేరింది.

డెలావేర్ గవర్నర్ మ్యాథ్యూ మేయర్ సంతకం చేసిన ప్రకటనలో భారతీయ అమెరికన్ల సేవలను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. డెలావేర్‌లో అనేక సంస్కృతులు, సంప్రదాయాలను అనుసరించే ప్రజలు నివసిస్తున్నారని, వారి భాగస్వామ్యంతో రాష్ట్రం మరింత బలోపేతమవుతోందని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలోని భారతీయ అమెరికన్ సమాజం క్రమంగా విస్తరిస్తోందని, ఆ వర్గానికి చెందిన ప్రజలు తమ పని, నాయకత్వం, సేవల ద్వారా డెలావేర్ అభివృద్ధికి పెద్ద ఎత్తున తోడ్పడుతున్నారని ప్రశంసించారు.

భారతీయ సంతతికి చెందిన ప్రజలు రాష్ట్రంలోని వివిధ రంగాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని డెలావేర్ గవర్నర్ తన ప్రకటనలో కొనియాడారు. వారి కృషి రాష్ట్ర ఆర్థిక, సామాజిక అభివృద్ధికి దోహదపడటంతోపాటు భవిష్యత్ తరాలకు కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తోందని చెప్పారు. భారతదేశానికి చెందిన భాషలు, సంప్రదాయాలు, విశ్వాసాలు, సంస్కృతుల వైవిధ్యం ఎంతో ప్రత్యేకమైనదని అన్నారు. తరతరాలుగా భారతీయ అమెరికన్లు వాటిని అమెరికాలో కొనసాగిస్తూ తమకుంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును నిలబెట్టుకున్నారని పేర్కొన్నారు.

భారతీయుల సేవలకు గుర్తింపుగా!
ఆగస్టు 15వ తేదీని ఇండియా డేగా జరుపుకోవడం ద్వారా భారత స్వాతంత్ర్యాన్ని గౌరవించడంతోపాటు డెలావేర్​లోని భారతీయ అమెరికన్ సమాజం సాధించిన విజయాలను గుర్తించే అవకాశం లభిస్తుందని గవర్నర్ వెల్లడించారు. భారత్, అమెరికా ప్రజల మధ్య ఉన్న బలమైన, దీర్ఘకాలిక సంబంధాలను కూడా ఆ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. డెలవేర్ ప్రజలంతా ఇండియా డే వేడుకల్లో పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు. భారతీయ అమెరికన్ల సేవలను గుర్తించాలని, భారత్​తో తమకున్న అనుబంధాన్ని గౌరవించాలని సూచించారు.

అయితే డెలావేర్ కన్నా ముందే అమెరికాలోని న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీ, మాసాచుసెట్స్ రాష్ట్రాలు కూడా ఆగస్టు 15వ తేదీకి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఇచ్చాయి. తాజాగా న్యూయార్క్ గవర్నర్ కాథీ హోచుల్, న్యూజెర్సీ గవర్నర్ మికీ షెరిల్ ఆగస్టు 15ను తమ రాష్ట్రాల్లో ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ డేగా గుర్తిస్తూ ప్రకటనలు జారీ చేశారు. భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి అమెరికా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి వస్తున్న అధికారిక గుర్తింపును భారతీయ అమెరికన్ సమాజం స్వాగతిస్తోంది.

అమెరికా వ్యాప్తంగా పండుగ వాతావరణం
ప్రతి ఏడాది ఆగస్టు 15వ తేదీన అమెరికాలో భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. వాషింగ్టన్​లోని భారత రాయబార కార్యాలయంతోపాటు అమెరికాలోని వివిధ నగరాల్లో ఉన్న భారత కాన్సులేట్లలో జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ఐక్యరాజ్యసమితిలోని భారత్ మిషన్​లో కూడా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. భారత జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు.

అంతేకాకుండా అమెరికాలోని అనేక రాష్ట్రాలు, నగరాల్లో ప్రత్యేక పరేడ్​లు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, సంగీత, నృత్య ప్రదర్శనలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. భారతీయ సంతతికి చెందిన కుటుంబాలు, వివిధ సంఘాల ప్రతినిధులు పెద్ద సంఖ్యంలో ఆ వేడుకల్లో పాల్గొంటారు. అమెరికాలో జన్మించిన భారతీయ సంతతి యువత కూడా భారత సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే కార్యక్రమాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు.

ప్రముఖుల సందేశాలు కూడా!
అదే సమయంలో భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా అమెరికాలోని రాజకీయ నాయకులు, ప్రజా ప్రతినిధులు, ఇతర ప్రముఖులు భారతీయ అమెరికన్ సమాజానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అమెరికా ఆర్థిక, సామాజిక రంగాల అభివృద్ధిలో భారతీయ సంతతి ప్రజల పాత్రను వారు ప్రస్తావిస్తారు. వ్యాపారం, వైద్యం, విద్య, సాంకేతిక రంగాలు, పరిశోధన, రాజకీయాలు, ప్రజాసేవ తదితర రంగాల్లో భారతీయ అమెరికన్లు అందిస్తున్న సేవలను గుర్తుచేస్తారు.

మరోవైపు, అమెరికాలోని ప్రముఖ కట్టడాలు కూడా భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి ప్రత్యేకంగా ముస్తాబవుతాయి. న్యూయార్క్​లోని ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ సహా పలు ప్రముఖ భవనాలు ఆగస్టు 15న భారత జాతీయ పతాకంలోని కాషాయం, తెలుపు, ఆకుపచ్చ రంగులతో వెలుగులు విరజిమ్ముతాయి. సియాటెల్​లోని స్పేస్ నీడిల్ వంటి ప్రముఖ కట్టడాల వద్ద కూడా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.

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