ఏడాదిలో లక్ష వీసాలు రద్దు చేసిన ట్రంప్ సర్కార్- 2024తో పోలిస్తే 150% ఎక్కువ
క్రిమినల్స్, నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై ఉక్కుపాదం- 8,000 మంది విద్యార్థుల వీసాలు కట్- దుర్మార్గులను దేశం నుంచి తరిమికొడతామని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ప్రకటన- 2024తో పోలిస్తే 150 శాతం పెరిగిన రద్దులు
Published : January 13, 2026 at 8:22 AM IST
US Revokes Visas : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వలస విధానాలపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని చెప్పిన మాటను అక్షరాలా అమలు చేస్తున్నారు. ట్రంప్ అధికారంలోకి వచ్చిన కేవలం ఏడాది కాలంలోనే ఏకంగా లక్షకు పైగా వీసాలను రద్దు చేశారు. అమెరికా చట్టాలను ఉల్లంఘించిన వారిని, నేర చరిత్ర ఉన్నవారిని ఏరిపారేస్తున్నారు. ఈ మేరకు అమెరికా విదేశాంగ శాఖ సోమవారం అధికారికంగా ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇది అమెరికాలో ఉంటున్న విదేశీయులకు, ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు గట్టి హెచ్చరిక లాంటిదని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
విద్యార్థులే టార్గెట్
రద్దయిన లక్ష వీసాల్లో విద్యార్థులవే వేల సంఖ్యలో ఉండటం ఆందోళనకరంగా ఉంది. మొత్తం రద్దు చేసిన వాటిలో దాదాపు 8,000 స్టూడెంట్ వీసాలు ఉన్నాయి. అలాగే 2,500 స్పెషలైజ్డ్ వీసాలు ఉన్నాయి. వీరందరూ ఏదో ఒక సందర్భంలో అమెరికా భద్రతా బలగాలతో గొడవ పడినవారే. లేదా నేరపూరిత చర్యల్లో భాగస్వాములైన వారేనని అధికారులు వెల్లడించారు.
వీసాల రద్దుకు నాలుగు ప్రధాన కారణాలు
ఎందుకు ఇంత భారీగా వీసాలు రద్దు చేస్తున్నారనే దానిపై స్పష్టత ఇచ్చారు. ప్రధానంగా నాలుగు తప్పులు చేసిన వారిపై వేటు పడింది. వీసా గడువు ముగిసినా ఇంకా అమెరికాలోనే అక్రమంగా ఉండటం. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసుల్లో దొరికిపోవడం. ఇతరులపై భౌతిక దాడులకు పాల్పడటం. షాపుల్లో చోరీలు లేదా ఇతర దొంగతనాలు చేయడం లాంటివి కారణాలుగా చెబుతున్నారు.
దుర్మార్గులను తరిమికొడతాం
అమెరికా విదేశాంగ శాఖ 'ఎక్స్' వేదికగా చాలా ఘాటుగా స్పందించింది. "దేశ భద్రత మాకు ముఖ్యం. అమెరికాను సురక్షితంగా ఉంచడానికి ఇలాంటి దుర్మార్గులను దేశం నుంచి తరిమికొడతాం. వీసా రద్దు, డిపోర్టేషన్ అనేవి దేశ రక్షణ కోసం వాడుతున్న ఆయుధాలు" అని స్పష్టం చేసింది. వలసదారులు కచ్చితంగా చట్టాలకు లోబడి ఉండాల్సిందేనని ఆ దేశ విదేశాంగ శాఖ తేల్చిచెప్పింది.
రికార్డు స్థాయిలో రద్దులు
గత ఏడాదితో పోలిస్తే పరిస్థితి చాలా సీరియస్గా ఉంది. 2024తో పోల్చితే ఈ ఏడాది వీసాల రద్దు ఏకంగా 150 శాతానికి పైగా పెరిగింది. ఒకే ఏడాదిలో లక్ష వీసాలు రద్దు చేయడం ఇదే రికార్డు అని అధికారులు చెబుతున్నారు. ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వలస చట్టాలను ఎంత కఠినంగా అమలు చేస్తుందో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు.
భారతీయులకు వార్నింగ్
ఇటీవల దిల్లీలోని అమెరికా ఎంబసీ కూడా భారతీయ విద్యార్థులను, పర్యాటకులను హెచ్చరించింది. "అమెరికా చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయి. మీరు అరెస్ట్ అయినా, నిబంధనలు మీరినా మీ వీసా రద్దు అవుతుంది. మిమ్మల్ని వెనక్కి పంపించేస్తారు. భవిష్యత్తులో మళ్లీ వీసా రాకపోవచ్చు. వీసా అనేది ఒక హక్కు కాదు, అది కేవలం ఒక అవకాశం మాత్రమే. నియమాలను పాటించండి, మీ ప్రయాణాన్ని ప్రమాదంలో పడేసుకోకండి" అని ఎంబసీ సూచించింది.
సోషల్ మీడియాపై నిఘా
మరో కీలక విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు వీసాల జారీలో 'సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్' కూడా చేస్తున్నారు. వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వారి ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. అందులో ఏమైనా అభ్యంతరకర పోస్టులు ఉన్నా, అమెరికా వ్యతిరేక భావజాలం ఉన్నా వీసా నిరాకరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే వీసా ఉన్నవారి సోషల్ మీడియా ఖాతాలను కూడా ట్రాక్ చేస్తున్నారు. మొత్తానికి ట్రంప్ సర్కారు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అమెరికాలో చదువుకుంటున్న, ఉద్యోగాలు చేస్తున్న విదేశీయుల్లో గుబులు రేపుతోందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. చిన్న తప్పు చేసినా కెరీర్ నాశనం అవుతుందన్న భయం వారిలో నెలకొంది.
'నేనే వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిని'- ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన
ఇరాన్తో వ్యాపారం చేసే దేశాలపై ట్రంప్ 'టారిఫ్' బాంబ్- భారత్పై ప్రభావం?