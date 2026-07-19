పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు- అమెరికా పౌరులకు ట్రావెల్ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన యూఎస్
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అమెరికా విదేశాంగ శాఖ తమ దేశ పౌరులకు ప్రయాణ హెచ్చరికలు జారీ- అమెరికా సైనికుల మృతిపై ట్రంప్ విచారం- ఇరాన్పై అమెరికా ప్రతీకార దాడులు
Published : July 19, 2026 at 8:52 AM IST
Us Issues Travel Warning : ఇరాన్, అమెరికా దేశాల మధ్య సైనిక ఘర్షణలు ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తమ దేశ పౌరులకు ప్రయాణ హెచ్చరికను అమెరికా విదేశాంగ శాఖ జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో భద్రతా అత్యంత సంక్లిష్టంగా మారిందని, ఏ క్షణంలోనైనా ఉద్రిక్తతలు ఊహించని విధంగా మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వైట్ హౌస్ పేర్కొంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అమెరికన్లు, ప్రత్యేకించి పశ్చిమాసియా పరిసర ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న వారు లేదా పర్యటనల్లో ఉన్నవారు అత్యంత ఉండాలని సూచించింది.
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ముప్పు పొంచి ఉందని అమెరికా పేర్కొంది. పౌరులు నిరంతరం స్థానిక వార్తలను ఫాలో అవ్వాలని, ఆయా దేశాల్లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయాలు, కాన్సులేట్లు జారీ చేసే తదుపరి భద్రతా సూచనలను కచ్చితంగా పాటించాలని ఆదేశించింది. ఇరు దేశాల సైనిక చర్యల వల్ల ఆయా ప్రాంతాల్లో విమాన సర్వీసులు పెద్ద ఎత్తున రద్దయ్యే సూచనలు ఉన్నాయని, వైమానిక భద్రత దృష్ట్యా ఎయిర్స్పేస్లను తాత్కాలికంగా మూసివేయడం వల్ల ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించింది. గతంలో పశ్చిమాసియా అవతలి ప్రాంతాలలోనూ అమెరికా దౌత్య కార్యాలయాలపై దాడులు జరిగిన ఉదంతాలను ఈ సందర్భంగా విదేశాంగ శాఖ గుర్తు చేసింది. ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న వివిధ ఉగ్రవాద సంస్థలు లేదా మిలిటెంట్ గ్రూపులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా అమెరికన్లను టార్గెట్ చేసే ప్రమాదం ఉందని పౌరులను అలర్ట్ చేసింది.
గత నెలలో ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం పూర్తిగా విఫలమైంది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. అమెరికా సైన్యం ఇరాన్కు చెందిన పలు సైనిక స్థావరాలు, పౌర ఆస్తులను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులకు దిగింది. దీనికి ప్రతిచర్యగా ఇరాన్ సైన్యం కూడా గల్ఫ్ ప్రాంతంలో మోహరించి ఉన్న అమెరికా మిలిటరీ బేస్లపై క్షిపణులు, డ్రోన్లతో ఎదురుదాడులు ప్రారంభించింది. ఈ పరస్పర దాడులతో పశ్చిమాసియాలో యద్ధజ్వాలలు మళ్లీ రగులుతున్నాయి.
ఇద్దరు అమెరికా సైనికుల మృతిపై ట్రంప్ దిగ్భ్రాంతి
జోర్డాన్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరంపై ఇరాన్ జరిపిన డ్రోన్, బాలిస్టిక్ క్షిపణుల దాడిలో ఇద్దరు అమెరికా సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. దీనిని అత్యంత విచారకరమైన సంఘటనగా ఆయన అభివర్ణించారు. దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన సైనికుల కుటుంబాలకు ఆయన సానుభూతిని ప్రకటించారు. ఇదే సమయంలో ఇరాన్ ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ అణు ఆయుధాన్ని సాధించకుండా అడ్డుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గురువారం జోర్డాన్లోని 'అల్-అజ్రాక్' వైమానిక స్థావరంపై ఇరాన్ సైన్యం భారీ ఎత్తున బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో విరుచుకుపడింది. ఈ దాడిని తిప్పికొట్టే క్రమంలో ఇద్దరు అమెరికా సైనికులు చనిపోయారు. మరో సైనికుడు గల్లంతయ్యారు. ఈ ఘటనలో మరో నలుగురు సైనికులు గాయపడగా, వారిని చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఐఆర్జీసీ లక్ష్యంగా అమెరికా భీకరదాడులు
జోర్డాన్లో ఇరాన్ జరిపిన దాడుల్లో ఇద్దరు అమెరికా సైనికులు మరణించిన ఘటనపై అగ్రరాజ్యం అమెరికా అత్యంత వేగంగా, తీవ్రంగా స్పందించింది. ఇరాన్పై అమెరికా వైమానిక దళం భీకరమైన వైమానిక దాడులను చేపట్టింది. ఇరాన్ సైన్యానికి చెందిన 'ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్' బలగాలే లక్ష్యంగా ఈ దాడులు జరుగుతున్నట్లు అమెరికా సైనిక విభాగం 'యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్' అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు పెంటగాన్ ఈ దాడులకు సంబంధించి ఎక్స్లో వివరాలను వెల్లడించింది.
అమెరికా నావికా దిగ్బంధం తీవ్రతరం
ఇరాన్పై అమెరికా తిరిగి విధించిన నావికా దిగ్బంధాన్ని యూఎస్ బలగాలు అత్యంత కఠినంగా అమలు చేస్తున్నాయి. ఈ ఆపరేషన్లో భాగంగా ఇప్పటివరకు ఇరాన్ వైపు వెళ్తున్న ఐదు వాణిజ్య నౌకలను అమెరికా నౌకాదళం అడ్డుకుంది. వాటిని దారి మళ్లించింది. అలాగే, హెచ్చరికలను పట్టించుకోని ఒక భారీ ఆయిల్ ట్యాంకర్ను క్షిపణి దాడితో సముద్రంలోనే నిలిపివేసింది. ఈ విషయాన్ని అమెరికా సైనిక విభాగం 'యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్' తెలిపింది. అరేబియా సముద్రంలో అమెరికాకు చెందిన అత్యాధునిక యుద్ధనౌక 'యూఎస్ఎస్ డోనాల్డ్ కుక్', సీ హాక్ హెలికాప్టర్ల సాయంతో ఈ దిగ్బంధాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు పేర్కొంది.
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