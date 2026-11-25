CIA నెట్వర్క్ హ్యాక్- అమెరికా భద్రతా వ్యవస్థల్లో హై అలర్ట్!
CIA Cyber Attack: అమెరికా నిఘా సంస్థ సీఐఏకు చెందిన ఒక రహస్యేతర వ్యవస్థపై సైబర్ దాడి జరగడం తీవ్ర కలకలం రేపింది.
Published : November 25, 2026 at 3:29 PM IST
ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తిమంతమైన అమెరికా నిఘా సంస్థ 'సీఐఏ' కోటలోకి హ్యాకర్లు చొరబడ్డారా? అగ్రరాజ్య భద్రతా వ్యవస్థల డొల్లతనాన్ని బయటపెడుతూ జరిగిన ఈ సైబర్ దాడి ఇప్పుడు అమెరికాలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. తమ దగ్గరున్న రహస్య సమాచారం ఏదీ హ్యాకర్ల చేతిలో పడలేదని సీఐఏ చెబుతున్నా, జరిగిన ఘటన అమెరికాను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా విమానాలు, బ్యాంకులు, టెక్ దిగ్గజాల సేవలకు వరుస అంతరాయాలు ఏర్పడటంతో యూఎస్ఏ ఉక్కిరిబిక్కిరవుతోంది. ఇంతకీ ఆ రహస్యేతర నెట్వర్క్లో ఏం జరిగింది? ఏఐ ఆయుధాలతో హ్యాకర్లు ఎలా విరుచుకుపడుతున్నారు? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
అమెరికా నిఘా సంస్థ CIAకు చెందిన ఒక రహస్యేతర వ్యవస్థపై సైబర్ దాడి జరగడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఇంటర్నెట్, వాణిజ్య ఉపగ్రహాలు, ప్రైవేట్ డేటా బ్రోకర్ల నుంచి బహిరంగంగా లభించే సమాచారాన్ని సేకరించి, విశ్లేషించే 'ఓపెన్-సోర్స్ ఇంటెలిజెన్స్' వ్యవస్థ దీనివల్ల ప్రభావితమైంది. ఈ సమాచారం సాధారణంగా బహిరంగంగానే ఉన్నప్పటికీ, రహస్య నిఘా కార్యక్రమాల సమాచారంతో కలిపి విశ్లేషించినప్పుడు నిపుణులకు అత్యంత కీలకమైన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. అయితే, ఈ దాడిలో ఎటువంటి రహస్య సమాచారం లీక్ కాలేదని, ఈ సమస్యను ఇప్పటికే పరిష్కరించామని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే ఏ సమాచారం లీక్ అయింది, ఈ దాడి వెనుక ఎవరున్నారనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. మరోవైపు, ఈ సైబర్ దాడి దృష్ట్యా అమెరికాకు చెందిన ఇతర ప్రభుత్వ ఏజెన్సీల సమాచారం కూడా బహిర్గతమై ఉండవచ్చని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
ఇటీవల అమెరికా ప్రభుత్వ ఏజెన్సీలు, దిగ్గజ కంపెనీల్లో వరుస సాంకేతిక అంతరాయాలు ఏర్పడిన వేళ ఈ సైబర్ దాడి వెలుగులోకి వచ్చింది. గత వారం నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ అంతర్గత నెట్వర్క్ తాత్కాలికంగా నిలిచిపోగా, నేషనల్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో జరిగిన డేటాబేస్ హ్యాకింగ్పై FBI దర్యాప్తు చేస్తుంది. అంతకుముందు ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్లు, పైలట్ల మధ్య కమ్యూనికేషన్ లోపం వల్ల అమెరికా వ్యాప్తంగా వేలాది విమాన సర్వీసులు నిలిచిపోయాయి. వీటితో పాటు ఆపిల్, జేపీ మోర్గాన్ చేజ్, మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి దిగ్గజ సంస్థల వ్యవస్థలు కూడా మొరాయించాయి. ఈ వరుస ఘటనలు అమెరికాలోని కీలక మౌలిక సదుపాయాలు, బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థల భద్రతా లోపాలను ఎత్తిచూపాయి. అయితే, ఈ వరుస సాంకేతిక అంతరాయాలన్నీ ఏకకాలంలో జరిగిన సమన్వయ సైబర్ దాడి కాదని ట్రంప్ యంత్రాంగం స్పష్టం చేసింది. అత్యాధునిక ఏఐ టూల్స్తో మునుపెన్నడూ లేని స్థాయిలో దాడులు చేస్తున్న హ్యాకర్ల కంటే ముందుండేందుకు, వ్యవస్థలను అప్గ్రేడ్ చేసి లోపాలను సరిదిద్దే క్రమంలోనే ఈ అంతరాయాలు తలెత్తాయని వివరించింది.