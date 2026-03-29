మరిన్ని వీసాలకు సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్- H-1B వీసాదారుల వేతనాలు పెంపు!
ఇకపై మరిన్ని వీసాలకు సోషల్ వెట్టింగ్ అమలు చేయనున్న అమెరికా- నిర్దిష్ట రకాల వలసేతర వీసాలకు ఈ కొత్త ప్రక్రియ వర్తింపు- జాతీయ భద్రత పేరుతో గతేడాది నిబంధనను తీసుకొచ్చిన అమెరికా
Published : March 29, 2026 at 9:45 PM IST
US Social Media Vetting : అమెరికాలో H-1B వీసాదారులతో పాటు మరికొన్ని వీసాల దరఖాస్తుదారులకు సోషల్ వెట్టింగ్ తప్పనిసరి చేస్తూ సవరించిన నిబంధనలు సోమవారం నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. దీని ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా US కాన్సులేట్ల్లో నిర్వహించే నిర్దిష్ట రకాల వలసేతర వీసాలకు ఈ కొత్త ప్రక్రియ వర్తిస్తుందని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది. కొత్త నిబంధనలు ప్రకారం ఆయా వీసాదారులు తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలను పబ్లిక్ చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.
ఏ-3, సీ-3, జీ-5, హెచ్-3, హెచ్-4 వీసా దరఖాస్తుదారులకు వర్తింపు
అమెరికా అధ్యక్షుడిగా రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుంచి డొనాల్డ్ ట్రంప్ వలసదారులపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా అమెరికాలో H1B వంటి కొన్ని వీసాలకు సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్ అమలు చేస్తున్న ట్రంప్ ప్రభుత్వం, ఆ నిబంధనలను మరిన్ని వీసా కేటగిరీలకు తప్పనిసరి చేసింది. ఈ కొత్త రూల్స్ సోమవారం నుంచి అమల్లోకి వచ్చినట్లు అమెరికా విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. విదేశాల్లోని US కాన్సులేట్లో నిర్వహించే నిర్దిష్ట రకాల వలసేతర వీసాలకు ఈ కొత్త ప్రక్రియ వర్తిస్తుందని పేర్కొంది. ఇందులో డొమెస్టిక్ వర్కర్లకు ఇచ్చే A-3, C-3తో పాటు G-5, H-3, H-4, K, Q, R, S, T, U వీసాల దరఖాస్తుదారులకు కూడా ఇక నుంచి సోషల్ వెట్టింగ్ చేయనున్నట్లు అమెరికా విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. జాతీయ భద్రత పేరుతో గతేడాది ఈ నిబంధనను అమెరికా తీసుకొచ్చింది.
జాతీయ భద్రత పేరుతో గతేడాది నిబంధనను తీసుకొచ్చిన అమెరికా
గత డిసెంబరు నుంచి H1B, F, M, J వీసాలకు దరఖాస్తు చేసుకునేవారి ఆన్లైన్ యాక్టివిటీని అమెరికా సర్కార్ క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తోంది. అమెరికా జాతీయ భద్రతకు లేదా ప్రజా భద్రతకు ముప్పు కలిగించే వారితో సహా, అమెరికాలోకి ప్రవేశానికి అనర్హులైన వీసా దరఖాస్తుదారులను గుర్తించడానికి క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తామని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. కొత్త నిబంధనలు ప్రకారం ఆయా వీసాదారులు తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలను పబ్లిక్ చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.
అమెరికా భద్రతకు ముప్పు ఉందా అన్న కోణంలో తనిఖీలు
వీసా దరఖాస్తుదారులకు అనుమతి ఇవ్వొచ్చా లేదా అనే దాన్ని అంచనా వేసేందుకు వారి ఆన్లైన్ యాక్టివిటీని అధికారులు తనిఖీ చేయడాన్ని సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్ అంటారు. సంబంధిత వీసా దరఖాస్తుదారుల సోషల్ మీడియా ప్రొఫైళ్లను పరిశీలించిన తర్వాతే వీసా మంజూరు చేస్తారు. ఇందుకోసం దరఖాస్తుదారులు తమ సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాల సెట్టింగ్లను ప్రైవేటు నుంచి పబ్లిక్కు మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సోషల్ మీడియాలో వారు ఎలాంటి కంటెంట్ పోస్ట్ చేస్తున్నారు వారివల్ల అమెరికా భద్రతకు ముప్పు ఉందా అన్న కోణంలో అధికారులు ఈ తనిఖీలు చేస్తారు.
H-1B వీసాదారుల వేతనాలను పెంచేలా అమెరికా కార్మిక శాఖ కీలక ప్రతిపాదనలు
అటు టెక్ కంపెనీల్లో విదేశీయులను తగ్గించి అమెరికన్లకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే దిశగా అగ్రరాజ్యం మరో కీలక చర్యకు సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగానే H-1B వీసాదారుల వేతనాలను పెంచేలా అమెరికా కార్మిక శాఖ కీలక ప్రతిపాదనలు చేసింది. ఇవి అమల్లోకి వస్తే విదేశీ ఉద్యోగుల వార్షిక వేతనం 14 వేల డాలర్ల మేర పెరిగే అవకాశం ఉంది. అమెరికన్లతో పోలిస్తే విదేశీ ఉద్యోగులకు వేతనం విషయంలో భారీ వ్యత్యాసం ఉంటోందని, దీనివల్ల చౌకగా లభించే ఉద్యోగులకే కంపెనీలు మొగ్గుచూపుతున్నాయని సుదీర్ఘంగా ఆందోళనలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే అగ్రరాజ్య అధికారులు తాజా ప్రతిపాదనలు తీసుకొచ్చారు. అధ్యక్షుడి సంతకం తర్వాత ఈ ప్రతిపాదనలు అమల్లోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.