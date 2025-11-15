ఏ ఒక్క దేశంపై G20 ఆధారపడదు- ట్రంప్ రాకపోయినా జరుగుతుంది: దక్షిణాఫ్రికా
అమెరికా గైర్హాజరీతో 2025 జోహానెస్బర్గ్ జీ20 సమ్మిట్పై ప్రభావం ఉంటుందన్న దక్షిణాఫ్రికా భావన
Published : November 15, 2025 at 7:24 AM IST
G20 Summit South Africa : 2025 జీ20 జోహానెస్బర్గ్ సమ్మిట్కు అమెరికా దూరంగా ఉండటం అంతర్జాతీయ వేదికపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతుందని దక్షిణాఫ్రికా హైకమిషనర్ అనిల్ సూక్లాల్ అన్నారు. తన దేశం ఆతిథ్యమివ్వబోతున్న ఈ కీలక సమావేశానికి అమెరికా రావడం లేదన్న విషయంపై స్పందించిన ఆయన, 2008 ఆర్థిక సంక్షోభం సమయంలో జీ20 ఏర్పాటులో అమెరికా కీలకపాత్ర పోషించిందని గుర్తుచేశారు.
'ప్రభావం ఉంటుందనేది వాస్తవం'
'ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైన దేశం అమెరికా. అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ. 2008 గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ సమయంలో మొదటి జీ20 సమ్మిట్ను వాషింగ్టన్లో నిర్వహించడంలో అమెరికా ప్రధాన శక్తిగా వ్యవహరించింది. ఉత్తర-దక్షిణ దేశాల నాయకులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడంలో ఆ దేశం కీలకపాత్ర పోషించింది. ఇప్పుడు ఆ దేశం చివరి సమ్మిట్కు దూరంగా ఉండటం దురదృష్టకరం' అని సూక్లాల్ అన్నారు.
అయితే అమెరికా లేకున్నా మిగతా జీ20 దేశాలు దక్షిణాఫ్రికా ప్రాధాన్యతల్ని బలంగా మద్దతు ఇస్తున్నాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 'జీ20 ఇక ఏ ఒక్క దేశంపై ఆధారపడే వేదిక కాదు. దానికి సొంత శక్తి, సొంత ప్రయోజనం ఏర్పడింది. అమెరికా హాజరు కాకపోయినా, జీ20 ఒక శక్తివంతమైన అంతర్జాతీయ వేదికగానే కొనసాగుతుంది' అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ట్రంప్ ఆరోపణలు
జీ20 సమ్మిట్ నుంచి అమెరికా దూరంగా ఉంటుందని నవంబర్ 7న అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. దక్షిణాఫ్రికాలో ఆఫ్రికానర్లపై హింస, భూస్వాధీనం జరుగుతోందంటూ తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తూ, ఇలాంటి మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలు జరుగుతున్నంత వరకు ఏ అమెరికా ప్రభుత్వ అధికారి కూడా జీ20కి హాజరు కారని ట్రూత్ సోషల్లో ఆయన పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో ట్రంప్ 2026 జీ20 సమ్మిట్ను అమెరికాలోని మియామిలో నిర్వహిస్తానని కూడా ప్రకటించారు.
వైట్ హౌస్ ముందే సూచన
ఇప్పటికే ఈ ఏడాది మే నెలలోనే వైట్ హౌస్ ఫెడరల్ ఏజెన్సీలకు దక్షిణాఫ్రికా జీ20 సమ్మిట్కు సంబంధించిన అన్ని పనులను నిలిపివేయాలని ఆదేశించినట్లు ది హిల్ మీడియా నివేదించింది. ఆ సమయంలోనే అమెరికా ఈ సమావేశానికి హాజరుకాదని ట్రంప్ సంకేతాలు ఇచ్చారు.