'భారత్​కు ఏది అవసరమో మోదీ అదే చేస్తున్నారు'- రాహుల్ వ్యాఖ్యలపై అమెరికా సింగర్ ఫైర్

ప్రధాని మోదీపై రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై అమెరికా సింగర్​ మేరీ మిల్​బెన్

Mary Millben on Rahul Gandhi
Mary Millben on Rahul Gandhi (Mary Millben X)
ETV Bharat Telugu Team

October 17, 2025 at 5:19 PM IST

Mary Millben on Rahul Gandhi : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ప్రముఖ అమెరికా సింగర్​ మేరీ మిల్​బెన్ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు.​ ప్రధాని మోదీకి అండగా నిలిచిన ఆమె, రాహుల్ వ్యాఖ్యలను తప్పుపట్టారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్​నకు ప్రధాని మోదీ భయపడుతున్నారంటూ రాహుల్ వ్యాఖ్యానించిన నేపథ్యంలోనే ఎక్స్​ వేదికగా ఆమె స్పందించారు.

"రాహుల్​ గాంధీ మీ వ్యాఖ్యలు తప్పు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​నకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ భయపడరు. అమెరికా వ్యూహాత్మక దౌత్య విధానాన్ని బాగా అర్థం చేసుకుని ప్రవర్తిస్తున్నారు. అచ్చం ట్రంప్​నకు అమెరికా ప్రయోజనాలకు మొదటి ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లుగానే మోదీ కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. భారత్​కు ఏది అవసరమో అదే చేస్తున్నారు. ఈ విషయంలో ఆయనను అభినందిస్తున్నాను. ఒక దేశ ప్రధానిగా ఆయన చేయాల్సింది చేస్తున్నారు. వీరిద్దరూ వారి దేశాలకు ఏది మంచిదో అదే చెబుతారు, చేస్తారు. దేశ ప్రధానమంత్రి అయ్యేందుకు కావాల్సిన అర్హత, సామర్థ్యం లేకపోవడం వల్లే ఈ రకమైన నాయకత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం లేదు."

--మేరీ బిల్​మెన్​, అమెరికా సింగర్​

ట్రంప్‌ అంటే భయం: రాహుల్‌
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు నిలిపివేస్తామంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హామీ ఇచ్చారని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ చేసిన ప్రకటనపై కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్​ గాంధీ తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు. అమెరికా అధ్యక్షుడంటే ప్రధాని మోదీకి భయమని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. భారత్‌కు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారాన్ని ట్రంప్‌నకు మోదీ ధారాదత్తం చేసినట్టుగా కనిపిస్తోందని రాహుల్‌ ఆరోపించారు. గాజా ఒప్పందం నేపథ్యంలో ట్రంప్​ను అభినందిస్తూ సందేశం పంపడంపైనా రాహుల్​ మండిపడ్డారు.

అంతకుముందు రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలును భారత్‌ నిలిపివేస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు మోదీ తనకు హామీ ఇచ్చినట్లు వివరించారు. ఈ పరిణామం ఉక్రెయిన్‌పై దురాక్రమణను నిలిపివేసే దిశగా రష్యాపై ఒత్తిడి పెంచుతుందని తెలిపారు. ‘‘మోదీ నా మిత్రుడు. మా మధ్య బలమైన అనుబంధం ఉంది. రష్యా నుంచి భారత్‌ ఇంధనం కొనుగోలు చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఉక్రెయిన్‌పై యుద్ధాన్ని కొనసాగించేందుకు ఇది వనరుగా సాయపడుతోంది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయబోమని మోదీ హామీ ఇచ్చారు’’ అని ట్రంప్‌ తెలిపారు.

అయితే, ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన భారత్‌, ఇరువురు నేతల మధ్య ఎలాంటి ఫోన్‌ సంభాషణ జరగలేదని పేర్కొంది. తనకున్న సమాచారం ప్రకారం, మోదీ, ట్రంప్‌ మధ్య ఎలాంటి సంభాషణ జరగలేదని విదేశీ వ్యవహారాలశాఖ అధికార ప్రతినిధి రణ్‌ధీర్‌ జైస్వాల్‌ తెలిపారు. భారతీయ వినియోగదారుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని దేశ చమురు దిగుమతి విధానాలు ఉంటాయని చెప్పారు. మార్కెట్‌ పరిస్థితులను అనుసరించి వివిధ మార్గాల నుంచి ఇంధనాన్ని సేకరిస్తామని వివరించారు. అయితే రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయనని మోదీ హామీ ఇచ్చారంటూ ట్రంప్‌ చేసిన ప్రకటనపై నేరుగా సమాధానం ఇవ్వలేదు. ఈ అంశంపై స్పందించిన రష్యా, భారత ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగానే రెండు దేశాల మధ్య ఇంధన బంధం ఉందని తెలిపింది.

