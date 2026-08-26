ETV Bharat / international

'మోదీ వ్యతిరేకులతో ఒక ర్యాలీ నిర్వహించుకో'- న్యూయార్క్​ మేయర్​పై అమెరికన్ సింగర్​ ఫైర్​

ఆర్ఎస్ఎస్​ చీఫ్​ మోహన్ భగవత్ కార్యక్రమాన్ని వ్యతిరేచించినందుకు మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీపై అమెరికా గాయని మేరీ మిల్బెన్ తీవ్ర విమర్శలు-

Mary Millben on New York Mayor
మోదీ, మిల్బెన్, మోహన్ భాగవత్​ ((Photo: X/@MaryMillben))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2026 at 1:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mary Millben on New York Mayor : ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ అమెరికా పర్యటనను వ్యతిరేకిస్తున్న వారిపై అమెరికన్ సింగర్ మేరీ మిల్బెన్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. న్యూయార్క్ నగర మేయర్ జోహ్రాన్ మామ్దానీ లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. కేవలం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, భారతీయ జనతా పార్టీపై ఉన్న ద్వేషంతోనే కొందరు ఈ కార్యక్రమాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారని ఆమె ఆరోపించారు. ఈ వ్యవహారంపై మేరీ మిల్బెన్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. మోహన్ భాగవత్​​ ప్రవాస భారతీయులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న కార్యక్రమానికి తాను మద్దతు ఇవ్వబోనని న్యూయార్క్ నగర మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో మిల్బెన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"మమ్దానీ, ఈ సోషలిస్ట్ పిచ్చివాళ్లందరూ మోహన్ భాగవత్ పాల్గొననున్న మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్ (MSG) కార్యక్రమాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, బీజేపీని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఇది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. ఈ మూర్ఖులు సోషలిజం సిద్ధాంతాన్ని అనుసరిస్తున్నందున, వారికి పెట్టుబడిదారీ విధానం అర్థం కాదు. మెడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్ యాజమాన్యం సోషలిస్ట్ ప్రేలాపనలకు లొంగదు. అది పెట్టుబడిదారీ విధానానికి మాత్రమే జవాబుదారీగా ఉంటుంది. అందువల్లనే ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. మమ్దానీకి ఇంకా ఆయన సోషలిస్టుల బృందానికి నాదొక సలహా. మీరు పెట్టుబడిదారులుగా మారండి, డబ్బు సేకరించండి, MSGని అద్దెకు తీసుకోండి. ఆ తర్వాత మోదీకి వ్యతిరేకంగా నువ్వే సొంత ర్యాలీని నిర్వహించు. చివరగా, ఒక విషయం చెప్పాలి. నాకు ర్యాలీ శీర్షిక బాగా నచ్చింది. 'ఏకత్వం'- మనమంతా ఒకే కుటుంబం. భారతదేశంలో మత స్వేచ్ఛపై ఈ ర్యాలీలో అర్థవంతమైన సంభాషణ జరుగుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను."
---మేరీ మిల్బెన్, అమెరికన్ సింగర్

న్యూయార్క్ మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీ అభ్యంతరం
అంతకుముందు ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ చీఫ్ ప్రసంగించనున్న ఈ మెడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్ ఈవెంట్‌కు తన మద్దతు లేదని న్యూయార్క్ నగర మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీ మంగళవారం ప్రకటించారు. అయితే, ఇది ఒక ప్రైవేట్ కార్యక్రమం అయినందున, దీనిని రద్దు చేసే చట్టపరమైన అధికారం లేదా పరిధి మున్సిపల్ అధికారులకు లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ సభను రద్దు చేసే అవకాశం ఉందా? అని మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు మామ్దానీ స్పందించారు. 'నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్థించను. అయితే, ఇది ఒక ప్రైవేట్ ఈవెంట్. దీన్ని రద్దు చేసే అధికార పరిధి న్యూయార్క్ నగర ప్రభుత్వానికి ఉందో లేదో నాకు స్పష్టత లేదు' అని పేర్కొన్నారు.

శతాబ్ది వేడుకులను పురస్కరించుకుని ఆర్‌ఎస్ఎస్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్లోబల్ అవుట్‌రీచ్ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే సంఘ్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ అమెరికా, కెనడా, బ్రిటన్ తదితర దేశాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా న్యూయార్క్‌లోని 'మ్యాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్' వేదికగా ప్రవాసులతో ఆగస్టు 29న భారీ సభను నిర్వహించనున్నారు. 'అమెరికన్ హిందూస్ ఫర్ ఎంగేజ్‌మెంట్ అండ్ డైలాగ్' (AHEAD) ఫోరమ్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన కీలక ప్రసంగం చేయనున్నారు.

ఈ వివాదంపై మోహన్ భగవత్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న 'అహెడ్ ఫోరమ్' సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించింది. మోహన్ భగవత్ హాజరుకానున్న 'యూనివర్సల్ వన్సెస్' వేడుక అత్యంత పవిత్రమైన ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పింది. ఈ ప్రపంచం ఒకే కుటుంబం అనే సందేశాన్ని ఈ కార్యక్రమం చాటుతుందని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. మ్యాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్‌లో జరిగే ఈ భారీ సభకు సుమారు 5,000 మందికి పైగా ప్రవాస భారతీయులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు నిర్వాహకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఆర్‌ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ న్యూయార్క్ పర్యటనపై వివాదం- మేయర్ మామ్దానీ కీలక కామెంట్స్

అమెరికా వాణిజ్య దాడికి కెనడా ప్రతీకారం- ఆ యూఎస్​ ఉత్పత్తులపై ఏకంగా 50 శాతం టారిఫ్

TAGGED:

MARY MILLBEN ON NEW YORK MAYOR
MARY MILLBEN ON RSS MSG EVENT
MARY MILLBEN INDIA CONNECTION
MARY MILLBEN ON MODI
MARY MILLBEN ON NEW YORK MAYOR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.