2020లో చైనా రహస్య అణు పరీక్షలు- బహిర్గతం చేసిన అమెరికా- గల్వాన్ ఘర్షణ జరిగిన కొద్ది రోజులకే!
చైనా అణు పరీక్షల వివరాలను బహిర్గతం చేసిన అమెరికా- గల్వాన్లో ఘర్షణలు జరిగిన కొద్దిరోజుల తర్వాత పరీక్షలు జరిగినట్లు వెల్లడి- అమెరికా ఆరోపణలను ఖండించిన చైనా
Published : February 24, 2026 at 10:04 AM IST
US On China Nuclear Tests : చైనా రహస్య అణు పరీక్షలకు సంబంధించిన వివరాలను అగ్రరాజ్యం అమెరికా బహిర్గతం చేసింది. ఆరు సంవత్సరాల క్రితం 2020 జూన్లో బీజింగ్ రహస్యంగా అణుపరీక్షలు నిర్వహించిందని వెల్లడించింది. భారత్- చైనా సరిహద్దుల్లోని గల్వాన్లో ఘర్షణలు జరిగిన కొద్దిరోజుల తర్వాత పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు అమెరికా విదేశాంగశాఖ అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ క్రిస్టోఫర్ యే వెల్లడించారు. ఐక్యరాజ్యసమితి పర్యవేక్షణలో జరిగిన నిరాయుధీకరణ సమావేశంలో పాల్గొన్న ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరోవైపు ఈ ఆరోపణలను చైనా తీవ్రంగా ఖండించింది.
చైనా ఉద్దేశపూర్వకంగా అణుశక్తిని భారీగా విస్తరిస్తోందని క్రిస్టోఫర్ ఆరోపించారు. 2020 జూన్ 22న చైనాలోని లాప్ నుర్ భూగర్భ కేంద్రంలో 2.75 తీవ్రతతో ప్రకంపనలు వెలువడినట్లు పేర్కొన్నారు. కజికిస్తాన్లోని ఇంటర్నేషనల్ మానిటరింగ్ సెంటర్ ఈ ప్రకంపనలను గుర్తించినట్లు తెలిపారు. ఇవి భూకంపం లేదా మైనింగ్లో వెలువడే వాటిని పోలి లేవన్నారు. అమెరికా మాదిరిగా అణు పరీక్ష కేంద్రాల పర్యవేక్షణకు చైనా అనుమతించదని అందువల్ల అణు పరీక్షల ధ్రువీకరణ కష్టతరమైందన్నారు. ఈ అంశంపై దౌత్య మార్గాలను అనుసరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు క్రిస్టోఫర్ తెలిపారు.
మరోవైపు ఈ ఆరోపణలను ఇదే సమావేశంలో పాల్గొన్న చైనా రాయబారి జియాన్ సెన్ తీవ్రంగా ఖండించారు. బీజింగ్ అణువిధానాన్ని కొన్ని దేశాలు వక్రీకరిస్తున్నాయని విమర్శించారు. అణుపరీక్షలపై అమెరికా చేసిన ఆరోపణలు నిరాధారమైనవన్నారు.