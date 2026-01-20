ETV Bharat / international

గ్రీన్‌ల్యాండ్ చుట్టూ ఉద్రిక్తతలు- పిటుఫిక్ బేస్‌కు అమెరికా ఎయిర్​క్రాఫ్ట్​- సమాచారం ఇచ్చి మరీ!

గ్రీన్‌ల్యాండ్‌లోని పిటుఫిక్ స్పేస్ బేస్‌కు NORAD విమానం- డెన్మార్క్, గ్రీన్‌ల్యాండ్‌తో సమన్వయంతో అమెరికా చర్య- ట్రంప్ టారిఫ్‌ల హెచ్చరికలు- యూరోపియన్ యూనియన్, బ్రిటన్ నుంచి తీవ్ర అభ్యంతరాలు

Greeland US Issue
People walk along a street in downtown of Nuuk, Greenland, on Tuesday, Jan. 13, 2026 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 20, 2026 at 7:20 AM IST

3 Min Read
Greenland US Issue : గ్రీన్‌ల్యాండ్ చుట్టూ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న వేళ, అమెరికా కీలక సైనిక నిర్ణయం తీసుకుంది. నార్త్ అమెరికన్ ఏరోస్పేస్ డిఫెన్స్ కమాండ్ (NORAD) తన ప్రత్యేక విమానాన్ని గ్రీన్‌ల్యాండ్‌లోని పిటుఫిక్ స్పేస్ బేస్‌కు మోహరించనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. డెన్మార్క్‌కు చెందిన ప్రాంతమైన గ్రీన్‌ల్యాండ్‌ను తమ అధీనంలోకి తీసుకోవాలన్న అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ ప్రయత్నాల నేపథ్యంలో ఈ చర్యకు ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

ముందుగానే సమాచారం ఇచ్చాం!
ఈ విమానం దీర్ఘకాలంగా ప్రణాళికలో ఉన్న రక్షణ కార్యకలాపాల్లో భాగంగా మోహరించనున్నట్లు NORAD వెల్లడించింది. అమెరికా, కెనడా, డెన్మార్క్ మధ్య కొనసాగుతున్న రక్షణ సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యమని స్పష్టం చేసింది. "గ్రీన్‌ల్యాండ్‌లోని పిటుఫిక్ స్పేస్ బేస్‌కు NORAD విమానం త్వరలో చేరుకుంటుంది. అమెరికా, కెనడా బేస్‌ల నుంచి పనిచేసే ఇతర విమానాలతో కలిసి ఇది ముందుగా ప్రణాళికలో ఉన్న కార్యకలాపాలకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ చర్య డెన్మార్క్ ప్రభుత్వంతో సమన్వయంతో చేపడుతున్నదే. గ్రీన్‌ల్యాండ్ ప్రభుత్వానికి కూడా ముందుగానే సమాచారం ఇచ్చాం" అని NORAD తన ఎక్స్ ఖాతాలో పేర్కొంది.

ఉత్తర అమెరికా రక్షణలో భాగంగా NORAD తరచూ అలాస్కా, కెనడా, అమెరికా ఖండ ప్రాంతాల్లో విస్తృత సైనిక కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. తాజా మోహరింపు కూడా ఆ క్రమంలోనేనని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే రాజకీయ పరిణామాల కారణంగా ఈ చర్యకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. ఇటీవల డెన్మార్క్ నేతృత్వంలో గ్రీన్‌ల్యాండ్‌లో నిర్వహించిన పలు దేశాల సైనిక విన్యాసాలు పరిస్థితిని మరింత సున్నితంగా మార్చాయి. జర్మనీ, స్వీడన్, ఫ్రాన్స్, నార్వే, నెదర్లాండ్స్, ఫిన్‌ల్యాండ్ వంటి దేశాలు చిన్న స్థాయి సైనిక బృందాలను అక్కడికి పంపాయి. ఆర్కిటిక్ ప్రాంత భద్రతను నిర్ధారించడమే లక్ష్యంగా ఈ విన్యాసాలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని డెన్మార్క్ అమెరికాను కూడా ఆహ్వానించింది.

ఇదిలా ఉండగా, గ్రీన్‌ల్యాండ్‌ను అమెరికా అధీనంలోకి తీసుకోవాలన్న తన ఆలోచనను ట్రంప్ మరింత బలంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. చైనా, రష్యా వంటి దేశాలు ఆర్కిటిక్‌పై ఆసక్తి చూపుతున్నాయని, అందుకే జాతీయ భద్రత కోసమే గ్రీన్‌ల్యాండ్ అవసరమని ఆయన వాదిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో డెన్మార్క్ అంగీకరించకపోతే, యూరోప్ దేశాలపై భారీ సుంకాలు విధిస్తామని హెచ్చరించారు. ఫిబ్రవరి 1, 2026 నుంచి 10 శాతం, జూన్ 1, 2026 నుంచి 25 శాతం టారిఫ్‌లు విధిస్తామని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. "అనేక సంవత్సరాలుగా అమెరికా మద్దతు పొందిన డెన్మార్క్, ఇప్పుడు గ్రీన్‌ల్యాండ్‌ను తిరిగి ఇవ్వాల్సిన సమయం వచ్చింది" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు యూరోప్ దేశాల్లో తీవ్ర అసంతృప్తిని రేకెత్తించాయి.

డెన్మార్క్ సార్వభౌమత్వాన్ని గౌరవించాల్సిందే!
ఈ పరిణామాలపై యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా ఘాటుగా స్పందించింది. దావోస్‌లో జరిగిన ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సమావేశాల్లో, యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డర్ లేయెన్, అమెరికా కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి బృందంతో సమావేశమయ్యారు. గ్రీన్‌ల్యాండ్, డెన్మార్క్ సార్వభౌమత్వాన్ని గౌరవించాల్సిందేనని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఇది మన ట్రాన్స్-అట్లాంటిక్ సంబంధాలకు అత్యంత కీలకమని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.

అదే సమయంలో, యూరోపియన్ యూనియన్, అమెరికా, నాటో కలిసి ఆర్కిటిక్ భద్రతపై సమిష్టిగా పనిచేయాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. టారిఫ్‌లు వాణిజ్య, పెట్టుబడి ప్రయోజనాలకు విరుద్ధమని, ఇవి ఇరు పక్షాలకూ నష్టం చేస్తాయని ఆమె హెచ్చరించారు. బ్రిటన్ ప్రధాని కియర్ స్టార్మర్ కూడా ట్రంప్ హెచ్చరికలపై స్పందించారు. మిత్ర దేశాలపై టారిఫ్‌లు విధించడం పూర్తిగా తప్పని ఆయన అన్నారు.

"గ్రీన్‌ల్యాండ్ అక్కడి ప్రజలది, డెన్మార్క్‌ది. ఆ హక్కు మౌలికమైనది. వాతావరణ మార్పులతో ఆర్కిటిక్ ప్రాధాన్యం మరింత పెరుగుతోంది. ఈ ప్రాంత భద్రతకు నాటో కీలక పాత్ర పోషించాలి" అని వ్యాఖ్యానించారు. మొత్తానికి, గ్రీన్‌ల్యాండ్ చుట్టూ భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయి. అమెరికా తీసుకుంటున్న సైనిక చర్యలు, ట్రంప్ విధిస్తున్న రాజకీయ ఒత్తిళ్లు, యూరోప్ దేశాల ప్రతిస్పందనలు ఇవన్నీ కలిసి ఆర్కిటిక్ ప్రాంతాన్ని మరో కొత్త అంతర్జాతీయ పోటీ కేంద్రంగా మారుస్తున్నాయి.

