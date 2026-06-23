'బిన్ లాడెన్కు దశాబ్దంపాటు ఆశ్రయం ఇచ్చారు'- పాక్, ఖతార్ ఉగ్ర నైజాన్ని ఎండగట్టిన అమెరికా సెనేటర్లు
జేడీ వాన్స్ 'వీ లవ్ పాకిస్థాన్' వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో అమెరికాలో కొత్త రాజకీయ చర్చ- పాకిస్థాన్, ఖతర్ ఉగ్రవాద సంస్థలకు ఆశ్రయం కల్పించాయంటూ అమెరికా రిపబ్లికన్ సెనేటర్ల ఆరోపణలు
Published : June 23, 2026 at 8:45 AM IST
US Senators Slams Pak : ఇరాన్తో జరుగుతున్న శాంతి చర్చల్లో మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరిస్తున్న పాకిస్థాన్, ఖతార్లపై రిపబ్లికన్ సెనేటర్లు రిక్ స్కాట్, టిమ్ షీహీ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. పాకిస్థాన్, ఖతార్లు ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయంతో పాటు నిధులు సమకూర్చాయని విమర్శించారు. అల్ ఖైదా అధినేత ఒసామా బిన్ లాడెన్కు పాకిస్థాన్ దశాబ్దం పాటు ఆశ్రయం కల్పించిందని మోంటాని సెనేటర్ టిమ్ షీహీ ఓ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. పాక్ ఆర్మీ చీఫ్పై అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ప్రశంసలు కురిపించిన కొన్ని గంటల్లోనే సొంత పార్టీ ఎంపీలు ఈ విమర్శలు చేయడం చర్చనీయాంశమైంది.
ఖతార్ దశాబ్దాలుగా ఉగ్రవాద సంస్థలకు మనీ లాండరింగ్ ద్వారా నిధులు సమకూరుస్తోందని సెనేటర్లు ఆరోపించారు. అమెరికాపై దాడులకు పాల్పడిన వ్యక్తికి నిధులతో పాటు ఆశ్రయమిచ్చిన చరిత్ర పాకిస్థాన్కు ఉందని విమర్శించారు. అలాంటి దేశం చర్చల్లో నిష్పాక్షికంగా ఎలా వ్యవహరిస్తుందని ప్రశ్నించారు. ఇరాన్తో జరుగుతున్న చర్చల్లో పాక్, ఖతార్ ఉన్నట్లే, అమెరికా తరఫున యూఏఈ, ఇజ్రాయెల్, సౌదీ అరేబియా కూడా పాల్గొనాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. మిడిల్ ఈస్ట్లో అమెరికాకు అవే నిజమైన మిత్ర దేశాలని అన్నారు. శాంతి ఒప్పందం కంటే, దశాబ్దాలుగా ఇరాన్ అనుసరిస్తున్న ఉగ్రవాద భావజాలానికి మద్దతు ఇవ్వడానికే ఆ రెండు దేశాలు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నాయని రిక్ స్కాట్ విమర్శించారు. అసలైన మిత్రులెవరో అందరికీ తెలిసొచ్చే ఉంటుందని ఆయన ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.