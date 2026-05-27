ETV Bharat / international

'పాక్ మధ్యవర్తిత్వమే పెద్ద సమస్య'- US సెనేటర్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు- ట్రంప్‌ 'అబ్రహం అకార్డ్స్‌' పిలుపుతో ఇరుకులో దాయాది

ఇరాన్‌-అమెరికా శాంతి చర్చల్లో పాక్‌ పాత్రపై అమెరికా సెనేటర్‌ లిండ్సే గ్రాహమ్‌ సందేహాలు- అబ్రహం అకార్డ్స్‌లో చేరాలన్న ట్రంప్‌ పిలుపును తిరస్కరించిన పాకిస్థాన్‌- ఇజ్రాయెల్‌పై పాక్‌కు పాత వైరం ఉందంటూ గ్రాహమ్‌ వ్యాఖ్యలు

US Senator On Pakistan
This handout photograph taken and released by the Iranian Foreign Ministry on May 23, 2026 shows Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi (R) meeting with Pakistan's Army Chief Syed Asim Munir, in Tehran. (AFP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 27, 2026 at 8:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

US Senator On Pakistan : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన అబ్రహం అకార్డ్స్‌ అంశం ఇప్పుడు పాకిస్థాన్‌ను తీవ్ర ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టింది. ఒకవైపు అమెరికా- ఇరాన్‌ మధ్య శాంతి చర్చలకు మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్నామని ఇస్లామాబాద్‌ చెబుతుండగా, మరోవైపు ఇజ్రాయెల్‌తో సంబంధాల సాధారణీకరణకు సంబంధించిన అబ్రహం అకార్డ్స్‌లో చేరాలని ట్రంప్‌ పిలుపునివ్వడం పాక్‌కు కొత్త చిక్కులు తెచ్చిపెట్టింది. ఈ వ్యవహారంపై అమెరికా రిపబ్లికన్‌ సెనేటర్‌ లిండ్సే గ్రాహం తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇజ్రాయెల్‌పై పాకిస్థాన్‌కు ఉన్న వైరం దృష్ట్యా, ఆ దేశం అమెరికా-ఇరాన్‌ శాంతి చర్చల్లో నిష్పాక్షిక మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించగలదా అన్న సందేహాలు వ్యక్తం చేశారు.

సోషల్‌ మీడియా వేదికగా స్పందించిన గ్రాహమ్‌, "పాకిస్థాన్‌ మధ్యవర్తిత్వం అనేది మొదటి నుంచీ సమస్యాత్మకంగానే కనిపిస్తోంది. ఇజ్రాయెల్‌పై ఆ దేశానికి చాలా కాలంగా వ్యతిరేక భావన ఉంది. అంతేకాదు ఇరాన్‌కు చెందిన సైనిక విమానాలను పాకిస్థాన్‌ వైమానిక స్థావరాల్లో ఉంచుతున్నారన్న ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. పాక్‌ ఉన్నతాధికారుల వ్యాఖ్యలు మరింత ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి" అని పేర్కొన్నారు.

అంతేకాదు పాక్‌ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కూడా గ్రాహమ్‌ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. "ఆ వ్యాఖ్యలు పాతవైనా ఆ భావజాలం ఇప్పటికీ కొనసాగుతుందనే అనుమానం ఉంది. కాబట్టి అబ్రహం అకార్డ్స్‌లో చేరాలన్న ట్రంప్‌ పిలుపుపై పాకిస్థాన్‌ వెంటనే స్పష్టమైన సమాధానం చెప్పాలి” అని డిమాండ్‌ చేశారు. ఇటీవల పాకిస్థాన్‌కు చెందిన సమా టీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రక్షణ మంత్రి ఖవాజా మొహమ్మద్ అసిఫ్ అబ్రహం అకార్డ్స్‌పై మాట్లాడారు. "మా ప్రాథమిక సిద్ధాంతాలకు విరుద్ధంగా ఉండే ఏ ఒప్పందానికీ మేము మద్దతివ్వం. ఇజ్రాయెల్‌పై మాకు స్పష్టమైన వైఖరి ఉంది. వారిని విశ్వసించలేం" అని వ్యాఖ్యానించారు. లఇజ్రాయెల్‌ను ఇప్పటికీ అధికారికంగా గుర్తించని కొద్దిమంది దేశాల్లో పాకిస్థాన్‌ ఒకటి. దీనిపై ఆసిఫ్‌ మాట్లాడుతూ, "మా పాస్‌పోర్ట్‌లలో ఇజ్రాయెల్‌ అనే పేరు కూడా ఉండదు. ఆ దేశాన్ని మేము గుర్తించలేదు" అని స్పష్టం చేశారు.

ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ తాజాగా తన ట్రూత్‌ సోషల్‌ ఖాతాలో చేసిన సుదీర్ఘ పోస్టులో పశ్చిమాసియాలో చారిత్రక శాంతి సాధనకు అబ్రహం అకార్డ్స్‌ కీలకమని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్‌తో చర్చలు సానుకూలంగా సాగుతున్నాయని చెప్పిన ఆయన.. ఒకవేళ ఒప్పందం కుదరకపోతే పరిస్థితులు మళ్లీ యుద్ధ వాతావరణంలోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు.

అలాగే సౌదీ అరేబియా, ఖతార్‌, పాకిస్థాన్‌, తుర్కియే, ఈజిప్ట్‌, జోర్డాన్‌, బహ్రెయిన్‌ వంటి దేశాలు అబ్రహం అకార్డ్స్‌లో చేరాలని కోరారు. “ఇరాన్‌తో ఒప్పందం కుదిరిన వెంటనే సౌదీ అరేబియా, ఖతార్‌ ఈ అకార్డ్స్‌పై సంతకం చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇతర దేశాలు కూడా ముందుకు రావాలి” అని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. అయితే ట్రంప్‌ పోస్టులో మరో ఆసక్తికర అంశం కూడా చర్చనీయాంశమైంది. పాకిస్థాన్‌ విషయానికి వస్తే, ఆ దేశ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ పేరును కాకుండా ఆర్మీ చీఫ్‌ ఆసిం మునీర్ పేరును ప్రస్తావించడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. దీంతో పాక్‌లో అసలు అధికార కేంద్రం సైన్యమే అన్న విమర్శలకు మరింత బలం చేకూరినట్లైంది.

అసలు అబ్రహం అకార్డ్స్‌ అంటే ఏమిటనే ప్రశ్న కూడా ఇప్పుడు మరోసారి చర్చకు వచ్చింది. 2020లో అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతో రూపొందిన ఈ ఒప్పందాల ద్వారా ఇజ్రాయెల్‌తో పలు అరబ్‌ దేశాలు దౌత్య, ఆర్థిక, భద్రతా సంబంధాలను సాధారణీకరించుకున్నాయి. మొదటగా యునైటెడ్‌ అరబ్‌ ఎమిరేట్స్‌, బహ్రెయిన్‌ ఈ ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేశాయి. తర్వాత సూడాన్‌, మొరాకో కూడా చేరాయి.

ఈ ఒప్పందాల ద్వారా పశ్చిమాసియాలో శాంతి, వాణిజ్య సంబంధాలు పెరుగుతాయని అమెరికా భావిస్తోంది. కానీ గాజాలో ఇజ్రాయెల్‌ సైనిక చర్యల నేపథ్యంలో చాలా ముస్లిం దేశాలు ఇప్పటికీ ఇజ్రాయెల్‌పై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సౌదీ అరేబియా ఇప్పటికే పలుమార్లు.. పాలస్తీనా సమస్యకు పరిష్కారం లేకుండా ఇజ్రాయెల్‌తో పూర్తి స్థాయి సంబంధాలు సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేసింది.

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పాకిస్థాన్‌ అబ్రహం అకార్డ్స్‌లో చేరే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే దేశీయ రాజకీయాలు, మతపరమైన భావోద్వేగాలు, ఇజ్రాయెల్‌పై ఉన్న సుదీర్ఘ వ్యతిరేక వైఖరి వంటి అంశాలు ఇస్లామాబాద్‌ను వెనక్కి లాగుతున్నాయి. అయితే అమెరికా మాత్రం ఇరాన్‌తో సాధ్యమయ్యే శాంతి ఒప్పందాన్ని విస్తృత ప్రాంతీయ రాజకీయ మార్పులకు ఉపయోగించుకోవాలని చూస్తోంది. అందులో భాగంగానే అబ్రహం అకార్డ్స్‌ను మరింత విస్తరించాలని ట్రంప్‌ ప్రయత్నిస్తున్నట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

TAGGED:

US ON PAKISTAN
IRAN US PAKISTAN MEDIATION
TRUMP ON PAKISTAN
ABRAHAM RECORDS PAKISTAN
US SENATOR ON PAKISTAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.