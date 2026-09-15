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రష్యా చమురుతో భారత్‌కు అమెరికా షాక్? 100 శాతం టారిఫ్‌ల ముప్పు- అసలు ఏం జరుగుతోంది?

రష్యా చమురు కొనుగోలు చేసే టాప్-5 దేశాలపై 100 శాతం వరకు సెకండరీ టారిఫ్‌ల ప్రతిపాదన- భారత్, చైనాపై నేరుగా పడే అవకాశం- అమెరికా సెనేట్‌లో కీలక సవరణ

India US Relations
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2026 at 4:32 PM IST

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India US Relations : రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న దేశాలకు అమెరికా భారీ షాక్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోందా? ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి రష్యా చేస్తున్న ఖర్చుకు అడ్డుకట్ట వేయాలని భావిస్తున్న అమెరికా, ఇప్పుడు ఆ దేశం నుంచి చమురు, సహజ వాయువు కొనుగోలు చేసే దేశాలపై కూడా ఒత్తిడి పెంచే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా అమెరికా సెనేట్‌లో ప్రవేశపెట్టిన తాజా సవరణ ఇప్పుడు భారత్‌లోనూ చర్చకు దారితీస్తోంది.

రష్యా చమురు కొనుగోలుదారులపై గురి
లిండ్సే ఓ. గ్రాహం శాంక్షనింగ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్ యాక్ట్ 2026లో భాగంగా తీసుకొచ్చిన సెనేట్ సవరణలో రష్యా నుంచి అత్యధికంగా ముడి చమురు, సహజ వాయువు కొనుగోలు చేసే టాప్-5 దేశాలపై భారీ టారిఫ్‌లు విధించే అవకాశం కల్పించారు. ఈ టారిఫ్‌లు గరిష్ఠంగా 100 శాతం వరకు ఉండొచ్చని సవరణలో పేర్కొన్నారు. అంటే రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసే దేశం టాప్-5లో ఉంటే, ఆ దేశం నుంచి అమెరికాకు దిగుమతి అయ్యే వస్తువులపై భారీ సుంకాలు విధించే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో రష్యా చమురు కొనుగోలు చేసే దేశాలను ఆ దేశం నుంచి దూరం చేయడం అమెరికా లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది.

భారత్‌కు ఎందుకు కీలకం?
రష్యా నుంచి సముద్రమార్గంలో ముడి చమురు కొనుగోలు చేసే అతిపెద్ద దేశాల్లో భారత్, చైనా ఉన్నాయి. దీంతో ఈ సవరణలోని టాప్-5 నిబంధన భారత్‌కు కీలకంగా మారింది. అయితే ఈ సవరణలో భారత్ పేరు ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించలేదు. రష్యా చమురు కొనుగోలు పరిమాణం ఆధారంగా టాప్-5లో ఉన్న దేశాలను కవర్డ్ కంట్రీస్​గా గుర్తించే విధంగా నిబంధన రూపొందించారు. అంతేకాదు రష్యా చమురుపై ఆంక్షలను తప్పించుకోవడానికి సహకరిస్తున్న టాప్-5 దేశాలకూ ఈ నిబంధనలు వర్తించే అవకాశం ఉంది.

100 శాతం టారిఫ్ అంటే?
సవరణలోని సెక్షన్ 113 ప్రకారం, చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన 30 రోజుల్లోగా సంబంధిత దేశాల నుంచి అమెరికాలోకి వచ్చే వస్తువులపై గరిష్ఠంగా 100 శాతం వరకు అదనపు సుంకం విధించే అధికారం అమెరికా అధ్యక్షుడికి ఉంటుంది. ఈ సుంకం ఇప్పటికే ఉన్న ఇతర డ్యూటీలు, పన్నులు, ఫీజులకు అదనంగా ఉంటుందని సవరణలో స్పష్టం చేశారు. అయితే ఇది వెంటనే భారత్‌పై 100 శాతం టారిఫ్ పడుతుందని అర్థం కాదు. టారిఫ్ రేటును 0 నుంచి 100 శాతం మధ్య నిర్ణయించే అవకాశం ఉంటుంది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను తగ్గిస్తున్న దేశాలకు సుంకాన్ని తగ్గించే అవకాశం కూడా ఉంది.

భారత్‌కు మినహాయింపు ఉందా?
ఇక్కడ మరో కీలక అంశం ఉంది. సహజ వాయువు విషయంలో కొన్ని ప్రత్యేక మినహాయింపులు ప్రతిపాదించారు. కానీ రష్యా నుంచి భారీ స్థాయిలో ముడి చమురు కొనుగోలు చేసే దేశాలకు అదే తరహా స్పష్టమైన మినహాయింపు కనిపించడం లేదు. అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడికి ప్రత్యేకంగా వెయివర్ ఇచ్చే అధికారం కూడా ఈ చట్టంలో ఉంది. అమెరికా జాతీయ ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఉంటుందని భావిస్తే, కొన్ని ఆంక్షలు, పరిమితులు లేదా టారిఫ్‌లను మినహాయించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇందుకు కాంగ్రెస్‌కు లిఖితపూర్వకంగా కారణాలను తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది.

ఇంకా ఏం ఉంది?
ఈ సవరణ కేవలం చమురు కొనుగోలు చేసే దేశాలపైనే కాదు రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థ, బ్యాంకులు, సైనిక పరిశ్రమ, సముద్ర రవాణా వ్యవస్థపైనా కఠిన చర్యలను ప్రతిపాదిస్తోంది. రష్యా నాయకత్వంలోని పలువురు కీలక వ్యక్తులపై ఆంక్షలు, వీసా పరిమితులు విధించే నిబంధనలు ఉన్నాయి. రష్యా రక్షణ రంగానికి CNC యంత్రాలు, సెన్సర్లు, ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్ వంటి కీలక వస్తువులను సరఫరా చేసే విదేశీ సంస్థలపైనా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అలాగే రష్యా చమురును తరలించే ‘షాడో ఫ్లీట్’పై కూడా ఆంక్షలు విధించే ప్రతిపాదన ఉంది. రష్యా సెంట్రల్ బ్యాంక్, స్బేర్‌బ్యాంక్, VTB బ్యాంక్, గాజ్‌ప్రోమ్‌బ్యాంక్ వంటి సంస్థలపై ఆర్థిక పరిమితులను కూడా చట్టం ప్రతిపాదిస్తోంది.

ఇప్పుడేం జరుగుతుంది?
ఈ చట్టాన్ని అమెరికా సెనేట్ ఆగస్టు 7న 86-11 ఓట్లతో ఆమోదించింది. ప్రస్తుతం సెనేట్ చేసిన సవరణలను హౌస్ రూల్స్ కమిటీ పరిశీలిస్తోంది. అంటే ఇది ఇంకా తుది అమలు దశకు చేరలేదు. ఒకవేళ ఈ నిబంధనలు చట్టంగా మారి, భారత్ రష్యా చమురు కొనుగోలు చేసే టాప్-5 దేశాల్లో కొనసాగితే అమెరికా నుంచి భారత్‌పై అదనపు వాణిజ్య ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అమెరికాకు భారత్ నుంచి ఎగుమతి అయ్యే వస్తువులపై భారీ సుంకాలు పడే పరిస్థితి వస్తే రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్యంపై దాని ప్రభావం కనిపించే అవకాశం ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం దీనిని భారత్‌పై కచ్చితంగా 100 శాతం టారిఫ్ విధించిన నిర్ణయంగా చూడలేం. సవరణ చట్టంగా మారడం, తర్వాత అమెరికా ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలు, టారిఫ్ రేటు వంటి అంశాలపై అసలు ప్రభావం ఆధారపడి ఉంటుంది.

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