రష్యాపై కఠిన ఆంక్షల బిల్లుకు అమెరికా సెనేట్ ఆమోదం- భారత్, చైనాలపై 100% సుంకాలు వేసే ఛాన్స్!
రష్యా ఆంక్షల బిల్లుకు అమెరికా సెనేట్లో భారీ మెజారిటీ- 86-11 ఓట్లతో బిల్లుకు ఆమోదం- రష్యా చమురు కొనుగోలు చేసే టాప్ 5 దేశాలపై 100 శాతం టారిఫ్లకు అవకాశం
Published : August 8, 2026 at 7:15 AM IST
US Senate Russia Sanctions Bill : రష్యా నుంచి చమురు, గ్యాస్ కొనుగోళ్లు చేస్తున్న దేశాలపై అమెరికా మరింత ఒత్తిడి పెంచేందుకు సిద్ధమవుతోంది. రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థకు తోడ్పడుతున్న దేశాలపై భారీగా దిగుమతి సుంకాలు విధించే అధికారాన్ని అధ్యక్షుడికి కల్పించే కీలక బిల్లుకు అమెరికా సెనేట్ ఆమోదం తెలిపింది. భారత్, చైనా సహా రష్యా నుంచి భారీగా చమురు, గ్యాస్ దిగుమతి చేసుకుంటున్న ఐదు దేశాలపై 100 శాతం వరకు టారిఫ్లు విధించేందుకు ఈ బిల్లు అవకాశం కల్పిస్తోంది.
లిండ్సే ఓ. గ్రాహం శాంక్షనింగ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2026 బిల్లుగా పేరు మార్చింది. ఈ బిల్లుకు సెనేట్లో 86 మంది సభ్యులు అనుకూలంగా ఓటు వేయగా, 11 మంది వ్యతిరేకించారు. ద్వైపాక్షిక మద్దతుతో బిల్లు భారీ మెజారిటీ సాధించింది. రష్యా నుంచి చమురు, సహజ వాయువును అత్యధికంగా దిగుమతి చేసుకుంటున్న దేశాలపై కొత్త టారిఫ్ అధికారాలను వినియోగించే అవకాశం ఈ చట్టంలో ఉంది. ప్రస్తుతం ఆ జాబితాలో చైనా, భారత్, అజర్బైజాన్, హంగేరీ, స్లొవేకియా ఉన్నాయి. ఈ దేశాల నుంచి అమెరికాకు వచ్చే వస్తువులపై భారీగా సుంకాలు విధించేందుకు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు ఈ బిల్లు అదనపు అధికారాన్ని కల్పిస్తుంది. అంటే రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు కొనసాగిస్తే, ఆ దేశాలపై అమెరికా వాణిజ్య పరంగా ప్రతీకార చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సెనేట్ ఆమోదంతో బిల్లు తదుపరి దశకు చేరుకుంది. అమెరికా ప్రతినిధుల సభ ఆగస్టు 31న తిరిగి సమావేశమైన తర్వాత ఈ బిల్లుపై చర్చించి ఓటింగ్ నిర్వహించనుంది. అక్కడ కూడా ఆమోదం లభించి, అధ్యక్షుడి సంతకం చేస్తేనే ఇది చట్టంగా మారుతుంది.
ట్రంప్నకు భారీ అధికారాలు
కొత్త చట్టం అమల్లోకి వస్తే రష్యా చమురు, గ్యాస్ కొనుగోలు చేసే దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడికి గణనీయమైన టారిఫ్ అధికారాలు లభిస్తాయి. రష్యా ఇంధన రంగానికి కొనుగోళ్ల ద్వారా మద్దతు ఇస్తున్న దేశాలపై ఆర్థిక ఒత్తిడి పెంచడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. అయితే ఈ నిబంధనలపై అమెరికాలోనే కొంతమంది డెమొక్రాట్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ట్రంప్ తన వాణిజ్య విధానంలో సుంకాలను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారని, ఇప్పుడు మరింత విస్తృతమైన టారిఫ్ అధికారాలను ఆయన చేతుల్లో పెట్టడం ప్రమాదకరమని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.
రష్యా నేతలపైనా ఆంక్షలు
ఈ బిల్లు కేవలం రష్యా చమురు కొనుగోలు చేసే దేశాలపై సుంకాలకే పరిమితం కాలేదు. రష్యా ప్రభుత్వంపై కూడా కఠిన ఆంక్షలు విధించే ప్రతిపాదనలు ఇందులో ఉన్నాయి. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, ఆ దేశంలోని సంపన్న పారిశ్రామికవేత్తలు, ప్రముఖ అధికారులు, ఆర్థిక సంస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆంక్షలు విధించే అవకాశం ఉంది. రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థపై మరింత ఒత్తిడి పెంచడం ద్వారా ఉక్రెయిన్పై యుద్ధాన్ని కొనసాగించే సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీయాలన్నది బిల్లు ఉద్దేశం.
'అమెరికన్లపైనే భారం పడుతుంది'
అయితే బిల్లుపై విమర్శలు కూడా వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అధ్యక్షుడికి విస్తృతమైన కొత్త టారిఫ్ అధికారాలు ఇవ్వడాన్ని డెమొక్రటిక్ ప్రతినిధులు గ్రెగరీ మీక్స్, డాన్ బేయర్ తప్పుబట్టారు. రష్యాను జవాబుదారీ చేయడం, ఉక్రెయిన్కు మద్దతు ఇవ్వడం అవసరమే అయినప్పటికీ ప్రతిపాదిత చట్టం ఆ లక్ష్యాలను సాధించకపోవచ్చని వారు అభిప్రాయపడ్డారు. బదులుగా ట్రంప్ తన వాణిజ్య యుద్ధాల్లో మరిన్ని సుంకాలను విధించేందుకు ఈ అధికారాలను ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. అమెరికా విధించే భారీ సుంకాల తుది భారం మాత్రం ఆ దేశ వినియోగదారులపైనే పడే ప్రమాదం ఉందని వారు పేర్కొన్నారు. దిగుమతులపై టారిఫ్లు పెరిగితే వస్తువుల ధరలు పెరిగి, చివరికి అమెరికన్లే అదనపు ఖర్చును భరించాల్సి వస్తుందని విమర్శించారు.
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