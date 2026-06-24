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ట్రంప్ అధికారాలకు కత్తెర- ఇరాన్‌తో యుద్ధాన్ని నిరోధిస్తూ అమెరికా సెనెట్ తీర్మానం

టంప్‌కు వ్యతిరేకంగా యూఎస్ సెనెట్ కీలక తీర్మానం- ముందస్తు అనుమతి లేకుండా యుద్ధానికి వెళ్లకుండా అధ్యక్షుడి అధికారాలను కట్టడి చేసే తీర్మానానికి సెనెట్ ఆమోదం- డెమొక్రాట్ల తీర్మానానికి రిపబ్లికన్లు మద్దతు

US Senate Trump War Powers
US President Donald Trump (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 24, 2026 at 6:52 AM IST

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US Senate Trump War Powers : అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏకపక్ష సైనిక అధికారాలకు చెక్ పెట్టేలా అమెరికా సెనెట్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇరాన్‌తో యుద్ధానికి కాంగ్రెస్ ముందస్తు అనుమతి లేకుండా అమెరికా దళాలను పంపడాన్ని నిరోధిస్తూ, అలాగే ప్రస్తుతం నెలకొన్ని ఉద్రిక్తతల నుంచి యూఎస్ బలగాలను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని సెనెట్ ఒక ఉమ్మడి తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. ఈ తీర్మానం విషయంలో ట్రంప్ సొంత పార్టీ అయిన రిపబ్లికన్ పార్టీకి చెందిన కొందరు సీనియర్ సభ్యులు సైతం ప్రతిపక్ష డెమొక్రాట్లతో చేతులు కలపడం ఆశ్చర్యకరం. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగి, అది తీవ్రస్థాయి యుద్ధానికి దారితీయవచ్చనే ఆందోళనల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ఈ అడుగు వేసింది.

అటు ఓట్లు ఇటు- ఇటు ఓట్లు అటు
అమెరికా సెనెట్‌లో జరిగిన ఈ ఓటింగ్ ఉత్కంఠగా సాగింది. ఈ తీర్మానానికి అనుకూలంగా 50 ఓట్లు, వ్యతిరేకంగా 48 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో ట్రంప్ దూకుడుకు కళ్లెం పడినట్లు అయ్యింది. వాస్తవానికి సెనెట్‌లో టంప్‌కు రిపబ్లికన్ పార్టీకి మెజారిటీ ఉంది. అయినప్పటికీ, నలుగురు రిపబ్లికన్ సెనేటర్లు రాండ్ పాల్ (కెంటుకీ), సుసాన్ కాలిన్స్ (మైన్), లిసా ముర్కోవ్‌స్కీ (అలాస్కా), బిల్ కాసిడీ (లూసియానా) ట్రంప్‌కు వ్యతిరేకంగా ఓట్లు వేశారు. దీంతో తీర్మానం నెగ్గింది. అలాగే,డెమొక్రాటిక్ పార్టీకి చెందిన సీనియర్ సెనేటర్ జాన్ ఫెటర్మన్ పార్టీ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ట్రంప్‌కు అనుకూలంగా ఓటు వేయడం విశేషం. గతంలో ఇలాంటి యుద్ధ అధికారాల పరిమితి తీర్మానాలను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన రిపబ్లికన్ పక్ష నేత మిచ్ మెక్‌కానెల్, డేవ్ మెక్‌కార్మిక్‌లు ఓటింగ్‌కు హాజరుకాకపోవడం డెమొక్రాట్లకు కలిసివచ్చింది. సెనెట్‌లో ప్రవేశపెట్టడానికి ముందే ఈ తీర్మానం అమెరికా దిగువ సభ అయిన 'హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్'లో 215–208 ఓట్ల తేడాతో ఆమోదం పొందింది. దిగువ సభలో కూడా నలుగురు రిపబ్లికన్ ప్రతినిధులు పార్టీని కాదని డెమొక్రాట్లతో కలిసి నడిచారు.

ట్రంప్ ఆగ్రహం
సొంత పార్టీ వారే తనకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయడంపై అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్ 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా స్పందిస్తూ, ఈ తీర్మానానికి మద్దతు ఇచ్చిన ప్రజాప్రతినిధులను తీవ్ర పదజాలంతో దూషించారు. వారిని ప్రచారం కోసం ఆరాటపడేవారుగా అభివర్ణించారు. ఇలా చర్యలకు దేశభక్తి లేనివి అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

రెండు సభల్లోనూ ఈ తీర్మానం నెగ్గినప్పటికీ సాంకేతికంగా దీనికి చట్టబద్ధత ఉండదని వైట్ హౌస్ ఉన్నతాధికారి ఒకరు మీడియాతో చెప్పారు. 'ఈ ఉమ్మడి తీర్మానాలు అధ్యక్షుడి వద్దకు వెళ్లవు. వీటికి చట్టబద్ధత ఉండదు. కొందరు రిపబ్లికన్ సెనేటర్లు హాజరుకాకపోవడం వల్లే ఈ తీర్మానం నెగ్గింది తప్ప దీనికి పెద్ద ప్రాధాన్యత లేదు. పైగా, ఏప్రిల్ 7న కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంతోనే ఇరాన్‌- అమెరికా మధ్య యుద్ధం ముగిసింది. ప్రస్తుతం అక్కడ అమెరికా సైన్యం ఎలాంటి ప్రత్యక్ష యుద్ధంలోనూ లేదు. అందువల్ల అక్కడ నుంచి బలగాలను ఉపసంహరించుకోవాలనడం అర్థరహితం' అని ఆ ఆధికారి తెలిపారు.

తప్పుబట్టిన డెమొక్రాట్లు
వైట్ హౌస్ అధికారి ప్రకటనను డెమొక్రాట్ వర్గాలు తప్పుబట్టాయి. 1973 నాటి 'వార్ పవర్స్ యాక్ట్' ప్రకారం కాంగ్రెస్ ఉమ్మడి తీర్మానం ద్వారా ఆదేశిస్తే అధ్యక్షుడు సైన్యాన్ని వెనక్కి పిలవాల్సిందేనని స్పష్టం చేశాయి.. ఇది కచ్చితంగా అధ్యక్షుడిని కట్టడి చేస్తుందని హౌస్ ఫారిన్ అఫైర్స్ కమిటీ పేర్కొంది. దీని అమలుపై వైట్ హౌస్ మొండికేస్తే, ఈ వ్యవహారం న్యాయపరమైన వివాదంగా మారి సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తుందని డెమొక్రాట్ ప్రతినిధులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

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