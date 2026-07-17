భారత్పై 100 శాతం టారిఫ్లు- ఐరోపా దేశాలకు మినహాయింపు- అమెరికా ద్వంద్వ వైఖరి
టాప్-5 దేశాలపై 100 శాతం టారిఫ్లు విధించేందుకు బిల్లు- మద్దతు తెలిపిన 60 మందికి పైగా యూఎస్ చట్టసభ సభ్యులు
Published : July 17, 2026 at 1:01 PM IST
US Senate Tariffs On Russian Buyers : ఉక్రెయిన్పై యుద్ధం చేస్తున్న రష్యాను కట్టడి చేసే నెపంతో ఆ దేశం నుంచి ముడి చమురును కొనుగోలు చేస్తున్న దేశాలపై కొరడా ఝుళిపించేందుకు అమెరికా సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా రష్యా నుంచి అత్యధికంగా చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న ప్రపంచంలోని టాప్-5 దేశాలపై 100 శాతం టారిఫ్లు విధించేందుకు సెనేట్లో గురువారం ఒక బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. 60 మందికి పైగా చట్టసభ సభ్యులు ఈ బిల్లుకు మద్దతు తెలిపారు. ఈ చట్టం ప్రకారం, చైనా, భారత్, స్లొవేకియా, హంగేరీ, అజర్బైజాన్ నుంచి అమెరికాకు ఎగుమతి అయ్యే వస్తువులపై 100 శాతం అదనపు సుంకాలు విధించనున్నారు. తమకు, ఐరోపా దేశాలకు ఒక న్యాయం, ఇతరులకు మరో న్యాయం అన్నట్లుగా ఈ బిల్లులో అమెరికా ద్వంద్వ వైఖరి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
అమెరికా ట్రేడ్ రిప్రజెంటేటివ్ ప్రతి 180 రోజులకు ఒకసారి ఈ టాప్-5 కొనుగోలుదారుల జాబితాను సమీక్షించి, టారిఫ్ రేట్లను మార్చేలా ఈ బిల్లులో నిబంధనలు పొందుపరిచారు. అయితే ఇక్కడే అమెరికా ద్వంద్వ వైఖరి బయటపడింది. భారత్, చైనాపై 100 శాతం టారిఫ్లు అంటున్న అమెరికా ఐరోపా దేశాలకు మాత్రం మినహాయింపులు ఇచ్చింది. రష్యా మొత్తం ఎగుమతుల్లో 15 శాతం కంటే తక్కువ సహజ వాయువును కొనుగోలు చేస్తున్న ఐరోపా దేశాలకు ఈ ఆంక్షల నుంచి సడలింపు ఇచ్చారు. అంతేకాదు, అణు రియాక్టర్లు, వైద్య అవసరాల కోసం అమెరికా స్వయంగా రష్యా నుంచి కొంటున్న యురేనియంకు కూడా ఈ బిల్లులో ప్రత్యేక మినహాయింపు ఇవ్వడం గమనార్హం.
'అంతరిక్ష, అణు రంగాల్లో ఎలాంటి ఆంక్షలు ఉండవు'
అలాగే అంతరిక్ష, అణు రంగాల్లో రష్యాతో అమెరికా జరిపే ప్రాజెక్టులకు కూడా ఎటువంటి ఆంక్షలు ఉండవని ఈ బిల్లులో ఉంది. అంటే తమ అవసరాలకు ఒక రూల్, భారత్ లాంటి దేశాలకు మరో రూల్ పెట్టి అమెరికా ద్వంద్వ వైఖరి ప్రదర్శిస్తోంది. డెమొక్రాట్ సెనేటర్ రిచర్డ్ బ్లూమెంతాల్, ఇటీవల కన్నుమూసిన రిపబ్లికన్ సెనేటర్ లిండ్సే గ్రాహం ఈ బిల్లును సంయుక్తంగా రూపొందించారు. నిజానికి గతంలో రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న దేశాలపై 500 శాతం టారిఫ్ విధించాలని భావించినా, ఇప్పుడు దానిని 100 శాతానికి మార్చారు. అయితే రష్యా చమురు కొనుగోలు విషయంలో భారత్ మొదటి నుంచి తన వైఖరిని స్పష్టంగా చెబుతూనే ఉంది. 140 కోట్ల మంది భారతీయుల ఇంధన అవసరాలను తీర్చడమే తమ ప్రథమ ప్రాధాన్యమని, ఎవరి వద్ద చౌకగా ఆయిల్ దొరికితే వారి దగ్గరే కొంటామని భారత ప్రభుత్వం గతంలోనే అమెరికాకు తేల్చి చెప్పింది.