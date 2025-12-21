వెనెజువెలా రెండో ఆయిల్ ట్యాంకర్ను స్వాధీనం చేసుకున్న అమెరికా- కరీబియన్ తీరంలో ఉద్రిక్తతలు
మడురో ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచడంలో అమెరికా దూకుడు- కరీబియన్ దీవుల్లో వెనెజువెలాకు చెందిన రెండో ఆయిల్ ట్యాంకర్ సీజ్- రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు
Published : December 21, 2025 at 7:13 AM IST
US Seizes Oil Tanker : అమెరికా, వెనెజువెలా దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పతాక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. నికోలస్ మడురో ప్రభుత్వాన్ని ఆర్థికంగా దెబ్బతీసేందుకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేపట్టిన 'టోటల్ బ్లాకేడ్' అమెరికా వేగంగా అమలు చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. తాజాగా వెనెజువెలా రెండో చమురు ట్యాంకర్ను అమెరికా స్వాధీనం చేసుకుంది. ఇది తమ కోస్ట్ గార్డ్ పనే అని అమెరికా సైతం ధ్రువీకరించింది. ఈ ట్యాంకర్ను ‘కన్సెంటెడ్ బోర్డింగ్’ విధానంలో స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అమెరికా అధికారులు తెలిపారు. ట్యాంకర్ స్వచ్ఛందంగా ఆగి, అమెరికా బలగాలు నౌకపైకి ఎక్కేందుకు అనుమతి ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ ఆపరేషన్ జరిగిన కచ్చితమైన ప్రాంతాన్ని మాత్రం అధికారులు వెల్లడించలేదు. ఈ చర్యకు కోస్ట్ గార్డ్ నేతృత్వం వహించిందని తెలిపారు.
గత పది రోజుల్లోనే రెండో చమురు నౌకను అమెరికా బలగాలు స్వాధీనం చేసుకోవడంతో కరేబియన్ సముద్ర తీరంలో ఉద్రిక్తతలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. వెనెజువెలాకు వెళ్లే, అక్కడి నుంచి బయలుదేరే ఆయిల్ ట్యాంకర్లన్నిటిపై ‘బ్లాకేడ్ను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవల విధించిన విషయం తెలసిందే. వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలాస్ మడురో ప్రభుత్వం నార్కో-టెర్రరిజానికి పాల్పడుతోందన్న ఆరోపణలతో ట్రంప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అమెరికా చెబుతోంది.
రెండో ఆయిల్ ట్యాంకర్ను స్వాధీనం చేసుకోవడంపై అమెరికా హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ సెక్రటరీ క్రిస్టీ నోయమ్ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. హెలికాప్టర్ ద్వారా నౌకపై బలగాలు దిగుతున్న వీడియోను ఎక్స్ వేదికగా విడుదల చేశారు. “నార్కో టెర్రరిజానికి నిధులు సమకూర్చే అక్రమ చమురు రవాణాను అడ్డుకునేందుకు అమెరికా తన చర్యలను కొనసాగిస్తుంది” అని క్రిస్టీ నోయమ్ తెలిపారు.
వెనెజువెలా చమురు ఎగుమతులపై తీవ్ర ప్రభావం
గతవారం 'స్కిప్పర్' అనే భారీ నౌకను అమెరికా కమాండోలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అందులో దాదాపు 20 లక్షల బ్యారెళ్ల ముడి చమురు ఉన్నట్లు సమాచారం. తాజాగా అదే స్థాయిలో చమురు ఉన్న 'సెంచురీస్' అనే భారీ చమురు ట్యాంకర్ను అదుపులోకి తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో అమెరికా చర్యలు వెనెజువెలా చమురు ఎగుమతులపై తీవ్ర ప్రభావం పడనుంది. గతవారం మొదటి ఆయిల్ ట్యాంకర్ స్వాధీనం తర్వాత వెనెజువెలాపై అప్రకటిత నిషేధం అమలులో ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. దీని ఫలితంగా అమెరికా స్వాధీనం చేసుకుంటుందన్న భయంతో కోట్లాది బ్యారెల్స్ చమురు లోడ్ చేసిన నౌకలు వెనిజువెలా జలాల్లోనే నిలిచిపోయాయి. దీంతో వెనిజువెలా నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ ఎగుమతులు భారీగా పడిపోయాయి. వెనిజులా చమురుపై ఆధారపడే క్యూబా వంటి దేశాలు ఇప్పుడు తీవ్ర ఇంధన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది.
చైనా ప్రధాన కొనుగోలుదారు
వెనెజువెలా క్రూడ్ ఆయిల్కు చైనానే అతిపెద్ద కొనుగోలుదారు. మొత్తం వెనెజువెలా చమురు ఎగుమతుల్లో సుమారు 4 శాతం చైనాకు వెళ్లుతున్నట్లు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. డిసెంబర్ నెలలో చైనాకు వెళ్లే సరఫరా రోజుకు 6 లక్షల బ్యారెల్లకు పైగా ఉండే అవకాశముందని అంచనా. ఇదిలా ఉండగా, వెనెజువెలాపై అమెరికా కఠిన ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నప్పటికీ, ఆ దేశ చమురు రవాణాలో కొన్ని నౌకలకు మినహాయింపులు కొనసాగుతున్నాయి. నౌక యాజమాన్యం, రవాణా మార్గం, లావాదేవీల స్వభావం ఆధారంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అమెరికా అధికార వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.
వెనెజువెలా ప్రభుత్వానికి లేదా అధ్యక్షుడు నికోలాస్ మడురోకు నేరుగా ఆదాయం చేరే విధంగా జరిగే చమురు రవాణాపై మాత్రమే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అమెరికా పేర్కొంది. దీంతో వెనిజువెలా ప్రభుత్వానికి చెందిన లేదా ఆ ప్రభుత్వానికి అనుబంధంగా పనిచేసే అనేక నౌకలు ప్రస్తుతం అమెరికా ఆంక్షల పరిధిలోకి వచ్చాయి. ఇదిలా ఉండగా, అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ చమురు సంస్థ షెవ్రాన్కు అమెరికా ప్రత్యేక అనుమతులు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అమెరికా ప్రభుత్వం జారీ చేసిన పరిమిత లైసెన్స్ ఆధారంగా షెవ్రాన్ అనుమతులు పొందిన నౌకల ద్వారా వెనెజువెలా చమురును రవాణా చేస్తోంది. ఈ లావాదేవీల్లో మదురో ప్రభుత్వానికి నేరుగా నగదు చెల్లింపులు జరగకుండా నిబంధనలు విధించినట్లు సమాచారం.
గయానా X వెనెజులా- చమురు నిక్షేపాల కోసం మరో యుద్ధం!
'ప్యాక్స్ సిలికా'లో చేరకపోయినా భారత్ కీలక భాగస్వామి : అమెరికా