టారిఫ్స్​ వల్లే అమెరికాకు రికార్డు స్థాయిలో పెట్టుబడులు: ట్రంప్​

టారిఫ్‌ల విధానం వల్లే అమెరికాలో రికార్డు స్థాయిలో పెట్టుబడులు వచ్చాయన్న ట్రంప్​- కాగో, లాస్‌ ఏంజెలెస్‌, పోర్ట్‌లాండ్‌ నగరాల నుంచి నేషనల్‌ గార్డ్‌ను ఉపసంహరిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 1, 2026 at 8:17 AM IST

Trump On Tariffs : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ మరోసారి తన విధానాలపై మాట్లాడారు. టారిఫ్‌ల విధానం వల్లే అమెరికాలో రికార్డు స్థాయిలో పెట్టుబడులు వచ్చాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే వెనిజువేలా అధ్యక్షుడు నికోలాస్‌ మదురో ప్రభుత్వంపై ఆంక్షలను మరింత కఠినతరం చేశారు. మరోవైపు చికాగో, లాస్‌ ఏంజెలెస్‌, పోర్ట్‌లాండ్‌ నగరాల నుంచి నేషనల్‌ గార్డ్‌ను ఉపసంహరిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ మూడు కీలక పరిణామాలు అమెరికా రాజకీయాల్లో, అంతర్జాతీయంగా చర్చకు దారితీశాయి.

టారిఫ్‌ల వల్లే పెట్టుబడుల వర్షం
ట్రూత్‌ సోషల్‌లో చేసిన పోస్టులో ట్రంప్‌ అమెరికాలో పెట్టుబడులు ప్రపంచ రికార్డు స్థాయికి చేరాయని తెలిపారు. రెండో స్థానంలో ఉన్న చై నాకంటే ట్రిలియన్ల డాలర్ల మేరకు అమెరికా ముందుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. దీనికి ప్రధాన కారణం టారిఫ్‌లేనని స్పష్టం చేశారు. అమెరికాలో తయారయ్యే ఉత్పత్తులపై ఎలాంటి టారిఫ్‌లు ఉండవని, అందుకే కంపెనీలు దేశవ్యాప్తంగా ఫ్యాక్టరీలు, వ్యాపార సంస్థలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాయని చెప్పారు. ఇంతకుముందెన్నడూ లేని స్థాయిలో పరిశ్రమలు నెలకొంటున్నాయని అభివర్ణించారు. "ఇది అమెరికాకు గొప్ప విజయమని, దీనిపై దేశ ప్రజలు గర్వపడాలి" అంటూ ట్రంప్‌ తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

వెనిజువేలా చమురు రంగంపై ఆంక్షలు
ఇదే సమయంలో వెనిజువేలాపై అమెరికా ఆర్థిక శాఖ కొత్త ఆంక్షలు విధించింది. వెనిజువేలా చమురు రంగంలో పనిచేస్తున్న నాలుగు కంపెనీలపై, వాటికి సంబంధించిన నాలుగు ఆయిల్‌ ట్యాంకర్లను బ్లాక్డ్‌ ప్రాపర్టీగా గుర్తించింది. మదురో ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచే చర్యల్లో ఇది భాగమని అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొంది. వెనిజువేలా నుంచి చమురు రవాణా ద్వారా అక్రమ ఆదాయం సంపాదించి, ఆ డబ్బుతో మదురో ప్రభుత్వం అమెరికాను అస్థిరపరుస్తోందని ట్రంప్‌ ఆరోపిస్తున్నారు. మదురో ప్రభుత్వం నార్కో-టెర్రరిస్ట్‌ పాలనగా అభివర్ణించారు.

ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి స్కాట్‌ బేసెంట్‌ మాట్లాడుతూ, "అక్రమ మాదకద్రవ్యాలతో అమెరికాను ముంచెత్తుతున్న మదురో ప్రభుత్వానికి చమురు ఎగుమతుల ద్వారా లాభాలు పొందే అవకాశం ఇవ్వబోమని అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ స్పష్టంగా చెప్పారు" అని పేర్కొన్నారు. వెనిజువేలా చమురు వ్యాపారంలో పాల్గొంటున్న షాడో ఫ్లీట్‌ నౌకలు ఆంక్షల ఎస్కేప్‌కు పాల్పడుతున్నాయని, ఇవే మదురో ప్రభుత్వానికి ఆర్థిక బలాన్ని అందిస్తున్నాయని విడుదలలో తెలిపారు. ఈ ఆంక్షలతో వెనిజువేలా చమురు వ్యాపారంపై గణనీయమైన ప్రభావం పడే అవకాశముందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

నగరాల నుంచి నేషనల్‌ గార్డ్‌ ఉపసంహరణ
మరో కీలక ప్రకటనలో ట్రంప్‌ చికాగో, లాస్‌ ఏంజెలెస్‌, పోర్ట్‌లాండ్‌ నగరాల నుంచి నేషనల్‌ గార్డ్‌ను ఉపసంహరిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ నగరాల్లో నేరాలు భారీగా తగ్గడానికి నేషనల్‌ గార్డ్‌ ఉనికే కారణమని ఆయన అన్నారు. ఫెడరల్‌ ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోకపోయి ఉంటే ఈ నగరాలు పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా మారేవని వ్యాఖ్యానించారు. భవిష్యత్తులో నేరాలు మళ్లీ పెరిగితే, మరింత బలమైన రూపంలో ఫెడరల్‌ బలగాలను తిరిగి పంపుతామని హెచ్చరించారు.

అయితే డెమోక్రాట్‌ పార్టీకి చెందిన మేయర్లు, గవర్నర్లు ఫెడరల్‌ బలగాలు వెళ్లిపోవాలని కోరడంపై ట్రంప్‌ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. "వారు పూర్తిగా అశక్తులు. ఇంత పురోగతి జరిగినా ఫెడరల్‌ బలగాలు అవసరం లేదని అనుకోవడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది" అంటూ మండిపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో, ఇటీవలే అమెరికా సుప్రీంకోర్టు చికాగోలో నేషనల్‌ గార్డ్‌ మోహరింపును అనుమతించేందుకు నిరాకరించిన విషయం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఇలినాయిస్‌ రాష్ట్ర అధికారుల అభ్యంతరాల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అధ్యక్షుడికి విస్తృత అధికారాలు ఉన్నాయని ట్రంప్‌ వాదిస్తున్నప్పటికీ, చట్టపరమైన పరిమితులు ఉన్నాయని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ముగ్గురు కన్సర్వేటివ్‌ న్యాయమూర్తులు మాత్రం ఈ నిర్ణయానికి విభేదించారు.

