మరింత బలపడుతున్న పాక్, అమెరికా బంధం- ఖనిజాన్వేషణలో దాయాదితో అమెరికా దోస్తీ
లోకోమోటివ్ రైళ్ల అమ్మకాలు, ఖనిజాల అన్వేషణపై పాకిస్థాన్ సహకారాన్ని కోరిన అమెరికా- ఈ విషయాలపై పలు దఫాలుగా పాక్ తో అగ్రరాజ్యం అమెరికా చర్చలు- ఈ మేరకు పాక్ పత్రిక ఎక్స్ప్రెస్ ట్రిబ్యూన్ కథనం
Published : December 28, 2025 at 1:46 PM IST
US Pakistan Relations : భారత్, యూఎస్ మధ్య వాణిజ్య చర్చలు జరుగుతున్న వేళ కీలక పరిణామం జరిగింది. అమెరికా- పాకిస్థాన్ వాణిజ్య బంధం మరింత బలపడుతోంది. ఈ క్రమంలో అమెరికా తన లోకోమోటివ్ రైళ్లను పాక్కు విక్రయించేందుకు సన్నాహాలు చేపట్టినట్లు సమాచారం. దీంతో పాటు పాకిస్థాన్లో అరుదైన ఖనిజాల అన్వేషణకు కూడా సమష్టిగా కృషి చేసేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని పాక్ పత్రిక ఎక్స్ప్రెస్ ట్రిబ్యూన్ తన కథనంలో వెల్లడించింది.
ఎక్స్ప్రెస్ ట్రిబ్యూన్ కథనం ప్రకారం
అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (ఐఎంఎఫ్) వార్షిక సమావేశాల సందర్భంగా ఈ ఏడాది అక్టోబరులో పాకిస్థాన్ ఆర్థిక మంత్రి ముహమ్మద్ ఔరంగజేబ్ వాషింగ్టన్లో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా లోకోమోటివ్ రైళ్ల అమ్మకాలు, ఖనిజాల అన్వేషణపై పాకిస్థాన్ సహకారంపై చర్చలు జరిగాయి. అప్పటి నుంచి పాకిస్థాన్ అధికారులు రవాణా, ఖనిజ రంగాలలో అమెరికా ఆసక్తిని అంచనా వేయడానికి అంతర్గత సంప్రదింపులు జరిపారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు సలహాదారు అయిన రేమాండ్ ఎమోరి కాక్స్, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంబంధాల విషయంలో సలహాదారు అయిన రికీ గిల్ సహా సీనియర్ యూఎస్ అధికారులతో పాక్ ఆర్థిక మంత్రి ఔరంగజేబు అనేక సమావేశాలు నిర్వహించారు. ఈ సమావేశాల సందర్భంగా గిల్ ఇప్పటికే జారీ చేసిన టెండర్ కింద అమెరికన్ లోకోమోటివ్లను పాక్ కొనుగోలుకు చేయాలని కోరినట్లు సమాచారం.
పాకిస్థాన్లో ముఖ్యంగా గ్రామీణ, మారుమూల ప్రాంతాలలో హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ సేవలను అందించడానికి స్టార్ లింక్ చేసుకున్న లైసెన్స్ దరఖాస్తును సానుకూలంగా పరిశీలించాలని పాక్ను గిల్ కోరినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో అమెరికన్ కంపెనీలపై పాకిస్థాన్ 5 శాతం డిజిటల్ పన్నును కూడా తొలగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయాన్ని అమెరికన్ అధికారులు అభినందించారు. కాగా, పాకిస్థాన్ గతంలో అమెరికా నుంచి 55 లోకోమోటివ్లను కొనుగోలు చేసింది. కాకపోతే ప్రస్తుతం పాక్ రైల్వే వద్ద తగినంత డబ్బు లేదు.
ఖనిజ రంగంలో పెట్టుబడుల నిధి
కీలకమైన ఖనిజ రంగంలో ప్రపంచ పెట్టుబడుల కోసం యూఎస్ కాంగ్రెస్ 135 బిలియన్ డాలర్ల నిధిని ఏర్పాటు చేసింది. అయితే యూఎస్ ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ పాకిస్థాన్లోని బలూచిస్థాన్ రెకో డిక్ మైనింగ్ కంపెనీకి 1.25 బిలియన్ డాలర్ల రుణాన్ని మంజూరు చేసింది. అలాగే పాకిస్థాన్ ఖనిజాల నిల్వలను గుర్తించే విషయంలో, కృత్రిమ మేధ అభివృద్ధిలో అమెరికా- పాక్ కలిసి పనిచేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఇటీవలే ఒక ప్రత్యేక సమావేశంలో అమెరికా ఎనర్జీ అండ్ బిజినెస్ అఫైర్స్లోని సీనియర్ అధికారి థామస్ లెర్స్టెన్ పాక్ ఖనిజ రంగంపై వాషింగ్టన్ ఆసక్తిని పునరుద్ఘాటించారు. ఖనిజాల వెలికితీతను వేగవంతం చేయడానికి రిజర్వ్ అసెస్మెంట్లు, ఆఫ్ టేక్ ఒప్పందాలపై పాక్ సహకారాన్ని ఆయన కోరారు.
కాగా, ఇటీవలే పాకిస్థాన్ ఆర్థిక మంత్రి ముహమ్మద్ ఔరంగజేబ్ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సహాయ కార్యదర్శి రాబర్ట్ కప్రోత్ను కూడా కలిశారు. ఈ క్రమంలో ప్రాంతీయ ఆర్థిక పరిణామాల గురించి ఇరువురూ చర్చించారు. ప్రైవేట్ రంగ డిజిటల్ ఫైనాన్స్ సొల్యూషన్స్, క్రాస్ బోర్డర్ డిజిటల్ ఫ్రేమ్ వర్క్లపై అమెరికా దృష్టిని ఔరంగజేబ్కు రాబర్ట్ కప్రోత్ వివరించారు. ఈ మేరకు ఓ పాక్ పత్రిక ఎక్స్ప్రెస్ ట్రిబ్యూన్ తన కథనంలో పేర్కొంది.
అమెరికా- పాక్ దోస్తీ
అయితే ఇటీవలి కాలంలో అమెరికా, పాకిస్థాన్లు దగ్గరయ్యాయి. పాక్ సైన్యాధిపతి ఆసిం మునీర్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విందు ఇవ్వడం, ఆ రెండు దేశాల నడుమ ఇంధన వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరడం వంటి పరిణామాలు వరసగా జరిగాయి. అమెరికా, పాక్ సంబంధాల్లో వచ్చిన ఆకస్మిక మార్పుల వెనక ఎలాంటి ప్రయోజనాలు దాగి ఉన్నాయనేది చాలా ముఖ్యం. అమెరికా, పాకిస్థాన్లు మళ్లీ చేరువయ్యేందుకు పరస్పర ప్రయోజనాలే కారణం. ఆర్థిక సమస్యలతో కునారిల్లుతున్న ఇస్లామాబాద్కు ఐఎంఎఫ్, ప్రపంచ బ్యాంకుల నుంచి సాయం అందాలన్నా, ఫైనాన్సియల్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఆంక్షలను తప్పించుకోవాలన్నా అమెరికా మద్దతు అవసరం.
బలూచిస్థాన్ తిరుగుబాటుదారులు, తెహ్రీకే తాలిబన్ దాడులను ఎదుర్కొనేందుకూ వాషింగ్టన్ సహకారం కావాలి. అగ్రరాజ్యంతో సంబంధాలు మెరుగైతే, చైనాపై ఆధారపడడం కొంతమేర తగ్గుతుంది. అమెరికా వైపు నుంచి చూస్తే మధ్యఆసియా, ఇరాన్లలో నెలకొన్న పరిస్థితులు, ఈ ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న రష్యా, చైనాల ప్రాబల్యం దృష్ట్యా వాటిని ఎదుర్కోవడానికి పాక్ అవసరం అమెరికాకు ఉంది. మధ్యఆసియా, పశ్చిమాసియా, దక్షిణాసియా, అరేబియా ప్రాంతాల్లో తిరిగి పట్టు బిగించడానికీ అమెరికాకు పాక్ కీలకంగా మారింది.