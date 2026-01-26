ETV Bharat / international

ఉక్రెయిన్ కోసం అమెరికా భద్రతా ఒప్పందం 100% సిద్ధం: జెలెన్‌స్కీ

ఉక్రెయిన్, రష్యా యుద్ధం ముగింపునకు కీలక ముందడుగు- కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 26, 2026 at 10:38 AM IST

US Security Agreement For Ukraine : ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం ముగింపు దిశగా అమెరికా చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఉక్రెయిన్ కోసం అమెరికా భద్రతా హామీల పత్రం 100 శాతం సిద్ధంగా ఉందని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ తెలిపారు. దానిపై సంతకం చేయడానికి సమయం, ప్రదేశం కోసం కీవ్ ఎదురుచూస్తోందని అన్నారు. ఉక్రెయిన్, అమెరికా, రష్యా ప్రతినిధుల మధ్య రెండు రోజుల చర్చల తర్వాత ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.


