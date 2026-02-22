ట్రంప్ రిసార్ట్లోకి చొరబడిన సాయుధుడు- కాల్చి చంపిన సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్లు!
మార్-ఎ-లాగో (ట్రంప్ రిసార్ట్)లోకి చొరబడిన సాయుధ వ్యక్తి- షూట్ చేసి చంపిన యూఎస్ సీక్రెట్ సర్వీస్
Published : February 22, 2026 at 8:08 PM IST
Trump Resort Security Breach : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు చెందిన ఫ్లోరిడాలోని మార్-ఎ-లాగో రిసార్ట్ వద్ద ఆదివారం తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. రిసార్ట్ వద్ద ఉన్న అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతా వలయాన్ని దాటుకుని ఓ సాయుధుడు లోపలికి ప్రవేశించాడు. దీనితో అప్రమత్తమైన యూఎస్ సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్లు అతనిని కాల్చి చంపారు. అయితే కాల్పుల్లో మరణించిన వ్యక్తి వివరాలను అధికారులు ఇంకా వెల్లడించలేదు.
సీక్రెట్ సర్వీస్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, 'నిందితుడు మార్-ఎ-లాగో ఉత్తర ద్వారం వద్ద అనుమానాస్పదంగా కనిపించాడు. అతని చేతిలో ఒక షాట్ గన్, ఇంధనంతో కూడిన డబ్బా (ప్యూయెల్ క్యాన్) ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అతనిని లొంగిపోమని భద్రతా సిబ్బంది హెచ్చరించినప్పటికీ, సాయుధుడు రిసార్ట్లోకి చొరబడడంతో, సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్లు, పామ్ బీచ్ కౌంటీ షెరీఫ్ డిప్యూటీ అతనిపై కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో నిందితుడు అక్కడికక్కడే మరణించాడు.
సాధారణంగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ వారాంతాల్లో ఈ రిసార్ట్లోనే గడుపుతుంటారు. అయితే, ఈ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఆయన వైట్ హౌస్లోనే ఉన్నారు. ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్ కూడా శనివారం రాత్రి అధ్యక్షుడితో పాటే వైట్ హౌస్లో ఉన్నారని సమాచారం.