ట్రంప్ రిసార్ట్​లోకి చొరబడిన సాయుధుడు- కాల్చి చంపిన సీక్రెట్ సర్వీస్​ ఏజెంట్లు!

మార్-ఎ-లాగో (ట్రంప్ రిసార్ట్​)లోకి చొరబడిన సాయుధ వ్యక్తి- షూట్ చేసి చంపిన యూఎస్ సీక్రెట్ సర్వీస్

US President Donald Trump's Mar-a-Lago estate (Associated Press)
Published : February 22, 2026 at 8:08 PM IST

Trump Resort Security Breach : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌నకు చెందిన ఫ్లోరిడాలోని మార్-ఎ-లాగో రిసార్ట్‌ వద్ద ఆదివారం తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. రిసార్ట్‌ వద్ద ఉన్న అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతా వలయాన్ని దాటుకుని ఓ సాయుధుడు లోపలికి ప్రవేశించాడు. దీనితో అప్రమత్తమైన యూఎస్​ సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్లు అతనిని కాల్చి చంపారు. అయితే కాల్పుల్లో మరణించిన వ్యక్తి వివరాలను అధికారులు ఇంకా వెల్లడించలేదు.

సీక్రెట్ సర్వీస్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, 'నిందితుడు మార్-ఎ-లాగో ఉత్తర ద్వారం వద్ద అనుమానాస్పదంగా కనిపించాడు. అతని చేతిలో ఒక షాట్ గన్, ఇంధనంతో కూడిన డబ్బా (ప్యూయెల్ క్యాన్​) ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అతనిని లొంగిపోమని భద్రతా సిబ్బంది హెచ్చరించినప్పటికీ, సాయుధుడు రిసార్ట్​లోకి చొరబడడంతో, సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్లు, పామ్ బీచ్ కౌంటీ షెరీఫ్ డిప్యూటీ అతనిపై కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో నిందితుడు అక్కడికక్కడే మరణించాడు.

సాధారణంగా డొనాల్డ్​ ట్రంప్ వారాంతాల్లో ఈ రిసార్ట్‌లోనే గడుపుతుంటారు. అయితే, ఈ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఆయన వైట్ హౌస్‌లోనే ఉన్నారు. ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్ కూడా శనివారం రాత్రి అధ్యక్షుడితో పాటే వైట్ హౌస్‌లో ఉన్నారని సమాచారం.

