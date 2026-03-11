హర్మూజ్ జలసంధి సమీపంలో అమెరికా భీకర దాడులు- ఇరాన్ మైన్లేయర్స్, నౌకలే లక్ష్యం!
ఈ దాడికి సంబంధించిన వీడియోను ఎక్స్లో పోస్టు చేసిన అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్
Published : March 11, 2026 at 7:36 AM IST
US Attacks Iran Hormuz Strait : చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధికి సమీపంలో భీకర దాడులు జరిగాయి. ఈ జలసంధి సమీపంలో ఇరాన్ మోహరించిన మైన్లేయర్స్, నౌకల లక్ష్యంగా అమెరికా దళాలు విరుచుకుపడ్డాయి. దీంతో అవి ధ్వంసమయ్యాయి. తాము జరిపిన దాడుల్లో ఇరాన్కు చెందిన 16 మైన్లేయర్స్తో పాటు పలు నౌకలను ధ్వంసం అయ్యాయని యూఎస్ సెంట్రల్ కమండ్ వెల్లడించింది. ఈ దాడికి సంబంధించిన వీడియోను ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది.
140మంది అమెరికా సైనికులకు గాయాలు
మరోపైవు ఇరాన్ ప్రతీకారదాడుల్లో ఇప్పటివరకు 140మంది తమ సైనికులు గాయపడినట్లు వైట్ హౌస్ మీడియా కార్యదర్శి కరోలిన్ లెవిట్ తెలిపారు. వారిలో చాలా మందికి స్వల్ప గాయాలు కాగా 8 మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉందన్నారు. చమురు ట్యాంకర్కు తమ నౌకాదళం రక్షణగా వెళ్లి హౌర్మూజ్ జలసంధిని దాటిచ్చినట్లు అమెరికా ఇంధన మంత్రి క్రిస్ రైట్ చేసిన పోస్ట్ తప్పని లీవిట్ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతానికి అమెరికా నౌకాదళం ట్యాంకర్లకు రక్షణగా వెళ్లడం లేదన్నారు. చమురు రవాణాను పునరుద్ధరణకు ట్యాంకర్లకు 20బిలియన్ డాలర్ల రీఇన్స్యూరెన్స్ ప్యాకేజీని అమెరికా ప్రకటించినట్లు చెప్పారు.