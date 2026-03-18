హర్మూజ్ వద్ద అమెరికా భీకర దాడులు- ఇరాన్ క్షిపణి స్థావరంపై 5,000 పౌండ్ల బాంబులు
హర్మూజ్ వద్ద ఇరాన్ క్షిపణి స్థావరంపై 5,000 పౌండ్ల బాంబులు- అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ పోస్టు ఈ ప్రదేశాలు అంతర్జాతీయ షిప్పింగ్కు ప్రధాన ఆటంకాలని వెల్లడి
Published : March 18, 2026 at 10:02 AM IST
US Attack On Iran Missile Site : పశ్చిమాసియాలో 19వ రోజు కూడా యుద్ధం భీకరంగా సాగుతోంది. ఇరాన్ వ్యాప్తంగా ఇజ్రాయెల్-అమెరికా సంయుక్త దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ పట్టును సడలించేందుకు తీవ్రంగా యత్నిస్తున్న అమెరికా ఆ ప్రాంతంలో భారీ దాడులు చేసింది. శక్తిమంతమైన బీ2బీ బాంబర్లతో 5వేల పౌండ్ల భారీ బంకర్ బ్లస్టర్ బాంబులను ఆ ప్రాంతంలో ప్రయోగించింది. హర్మూజ్ జలసంధికి సమీపంలోని ఇరాన్ క్షిపణి స్థావరాలపై ఆ వినాశకరమైన బాంబులను ప్రయోగించినట్లు సెంట్రస్ కమాండ్ తెలిపింది. ఈ స్థావరాల్లోని ఇరాన్ నౌకా విధ్వంసక క్రూయిజ్ క్షిపణులు జలసంధిలో అంతర్జాతీయ నౌకా రవాణాకు ముప్పును కలిగిస్తున్నట్లు వివరించింది.
Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026
మరోవైపు ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీ తమ టార్గెట్ అని ఇజ్రాయెల్ స్పష్టం చేసింది. మొజ్తాబా ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియకపోయినా, ఆయనను వదిలిపెట్టబోమని IDF ప్రకటించింది. ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో వచ్చే పాసోవర్ పండుగ సమయంలో కూడా ఈ సైనిక చర్యలు కొనసాగుతాయని, ఇజ్రాయెల్కు ముప్పుగా పరిణమించే ప్రతి ఒక్కరినీ ఏరివేస్తామని పేర్కొంది.