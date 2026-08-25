ఇరాన్తో చమురు డీల్- భారత్కు చెందిన నాలుగు కంపెనీలపై అమెరికా ఆంక్షలు
ఆపరేషన్ ఎకనామిక్ ఔట్కాస్ట్లో భారత కంపెనీల పేర్లు- ఇరాన్కు చెందిన పెట్రోలియం, పెట్రోకెమికల్ వాణిజ్యం, సేకరణ నెట్వర్క్లలో పాల్గొన్నారనే ఆరోపణ- ఇరాన్పై అవసరమైతే సైనిక దాడులు చేస్తామన్న అమెరికా రక్షణ మంత్రి
Published : August 25, 2026 at 11:59 AM IST
US Sanctions On India Based Companies : ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీసేందుకు అగ్రరాజ్యం కీలక చర్యలు తీసుకుంది. ఇందులో భాగంగా ఇరాన్కు చెందిన పెట్రోలియం, పెట్రోకెమికల్ వాణిజ్యం, సేకరణ నెట్వర్క్లలో పాల్గొన్నారనే ఆరోపణలపై భారత్ చెందిన నాలుగు కంపెనీలపై ఆంక్షలు విధిస్తున్నట్లు అమెరికా స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ పేర్కొంది. పోర్టీజ్ పార్ట్నర్స్ ఎల్ఎల్పీ, సదాశివ ఓవర్సీస్ లిమిటెడ్, పీపీ సాఫ్ట్టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ప్రకృతీస్ ఇన్ఫ్రా ఇంపెక్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్పై ఆంక్షలు విధించినట్లు ఒక ప్రకటనను విడదుల చేసింది. ఆయా సంస్థలు ఇరాన్కు చెందిన చమురు, పెట్రోకెమికల్ ఉత్పత్తులను భారత్కు దిగుమతి చేసుకున్నట్లు అమెరికా ఆరోపించింది.
పోర్టీజ్ పార్ట్నర్స్ ఎల్ఎల్పీ
పోర్టీజ్ పార్ట్నర్స్ ఎల్ఎల్పీ, ఇరాన్కు చెందిన పలు పెట్రోకెమికల్ ఉత్పత్తులను భారత్కు దిగుమతి చేసుకునేలా సౌకర్యం కల్పించిందని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ఆరోపించింది. ఇండ్రిస్మియా అషరాఫ్మియా షేక్, హరీశ్ రామచంద్ర రంగి ఈ సంస్థకు చెందిన భాగస్వాములుగా ఉన్నట్లు అమెరికా పేర్కొంది.
సదాశివ ఓవర్సీస్ లిమిటెడ్
అలాగే, సదాశివ ఓవర్సీస్ లిమిటెడ్, 2024 ఫిబ్రవరి నుంచి 2025 జూన్ మధ్య సుమారు 69 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఇరాన్ మూలాలున్న పెట్రోలియం ఉత్పత్తులను దిగుమతి చేసుకున్నట్లు తెలిపింది. ఇప్పటికే గుర్తించిన బోంజోర్ కమోడిటీ ఎఫ్జెడ్ఈ సహా పలు సంస్థల నుంచి ఈ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసినట్లు అమెరికా ఆరోపించింది. అయితే, ఇరాన్ నుంచి పెట్రోల్ లేదా పెట్రోలియం ఉత్పత్తులను కొనుగోలు, సేకరించడం, అమ్మకం, రవాణా లేదా మార్కెటింగ్ చేయడంలో గణనీయమైన లావాదేవీలకు పాల్పడినట్లు ఆరోపించింది.
పీపీ సాఫ్ట్టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
పీపీ సాఫ్ట్టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కూడా ఇరాన్ పెట్రోలియం ఉత్పత్తులను దిగుమతి చేసుకున్నట్లు అమెరికా వెల్లడించింది. 2024 జనవరి నుంచి 2025 జూన్ మధ్య సుమారు 25 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఇరాన్ చమురు ఉత్పత్తులను ఈ సంస్థ దిగుమతి చేసుకున్నట్లు అమెరికా విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది. అంతేకాదు, పీపీ సాఫ్ట్టెక్ డైరెక్టర్గా ఉన్న ప్రశాంత్ గార్గ్ భారతీయుడని తెలిపింది.
ప్రకృతీస్ ఇన్ఫ్రా ఇంపెక్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
ఇక, ప్రకృతీస్ ఇన్ఫ్రా ఇంపెక్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కూడా ఇరాన్ నుంచి పెట్రోలియం ఉత్పత్తులను దిగుమతి చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇది 2023 మే నుంచి 2026 ఫిబ్రవరి మధ్య కాలంలో బోంజోరో కమోడిటీ ఎఫ్జెడ్ఈతో సహా పలు కంపెనీల నుంచి సుమారు 25 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఇరాన్ పెట్రోలియం ఉత్పత్తులను దిగుమతి చేసుకున్నట్లు ఆరోపించింది.
'ఇరాన్పై అవసరమైతే దాడులు కూడా చేస్తాం'
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్పై సైనిక దాడులను నిలిపివేయలేదని, అవసరమైతే వాటిని మళ్లీ కొనసాగించడానికి సిద్ధంగా ఉందని అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్పై ఆర్థిక ఒత్తిడిని కొనసాగిస్తూనే, హర్మూజ్ జలసంధి పరిసరాల్లో అవసరమైతే సైనిక దాడులు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ మూర్ఖత్వంతో వ్యవహరిస్తే అమెరికా సైన్యం ఊరుకోదని స్పష్టం చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధిలో ఇప్పటికే విధించిన దిగ్బంధనం వల్ల వారి ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలుతోందని అన్నారు. సోమవారం, (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) విస్కాన్సిన్లోని ఓష్కోష్లో రక్షణ పరిశ్రమ కార్మికులను కలిసేందుకు వెళ్లిన ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
ఇరాన్ నౌకాదళ సామర్థ్యంపై అమెరికా సైనిక చర్యలు తీవ్ర ప్రభావం చూపాయని పీట్ హెగ్సెత్ పేర్కొన్నారు. దాంతో పాటు రాడార్లు, క్షిపణులు, పర్యవేక్షణ వ్యవస్థలను అమెరికా దళాలు తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయని తెలిపారు. అలాగే, హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు రవాణా కొనసాగించేలా అమెరికా నౌకా రవాణాకు రక్షణ కల్పించగలదని అన్నారు.
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