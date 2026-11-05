ఇరాన్కు సహకరిస్తున్నారని దంపతులపై ఆరోపణలు- భారత వ్యాపారవేత్త, భార్యపై అమెరికా ఆంక్షలు
US Bans Indian Companies : సునీల్ కుమార్ శర్మ పాటు మరో ఇద్దరు భారతీయులపై అమెరికా చర్యలు తీసుకుంది. శర్మకు చెందిన తొమ్మిది సంస్థలపైనా ఆంక్షలు విధించిన్నట్లు అమెరికా ట్రెజరీ తెలిపింది.
Published : November 5, 2026 at 1:33 PM IST
ఇరాన్కు సహకరిస్తున్నారనే ఆరోపణలపై ఓ భారతీయ వ్యాపారవేత్త, ఆయన భార్యతో పాటు భారత్, తుర్కియేకి చెందిన పలువురు వ్యక్తులు, సంస్థలపై అమెరికా ఆంక్షలు విధించింది. ఇరాన్కు అంతర్జాతీయ ఆంక్షలు తప్పించేందుకు సహకరించారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో అమెరికా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. భారత జాతీయుడు సునీల్ కుమార్ శర్మ, ఆయన భార్య జస్ప్రీత్ ప్రీతి షాహిద్తో పాటు మరో ఇద్దరు భారతీయులను ఆంక్షల జాబితాలో చేర్చింది. శర్మకు చెందిన తొమ్మిది సంస్థలపైనా చర్యలు తీసుకుంది. మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాల సమయంలో అమెరికా ట్రెజరీ విభాగం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
'ఆపరేషన్ ఎకనామిక్ అవుట్కాస్ట్'లో భాగంగా అమెరికా ఈ ఆంక్షలు విధించింది. ఇరాన్ ఆర్థిక వనరులను దెబ్బతీయడంతో పాటు ఆ దేశాన్ని అంతర్జాతీయంగా ఏకాకిని చేయడమే ఈ చర్యల లక్ష్యమని పేర్కొంది. ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇచ్చే వ్యక్తులు, సంస్థలను ఉపేక్షించబోమని అమెరికా ఇప్పటికే పలుమార్లు హెచ్చరించింది. ఇరాన్ పెట్రోలియం రవాణాలో పాల్గొన్న ఆంక్షలు ఎదుర్కొంటున్న నౌకలకు నకిలీ గుర్తింపు, ధ్రువీకరణ పత్రాలు అందించడంలో శర్మ, అతడి భార్య సహకరించారని అమెరికా ట్రెజరీ విభాగం ఆరోపించింది. ఇరాన్ సైన్యానికి, దాని అనుబంధ సంస్థలకు చెందిన నౌకలకు కూడా ఇలాంటి సేవలు అందించినట్లు పేర్కొంది.
నకిలీ సముద్ర రిజిస్ట్రీలతో మోసం!
ట్రెజరీ విభాగం వివరాల ప్రకారం, శర్మ, షాహిద్ తమకు అధికారం ఇవ్వని దేశాల తరఫున సేవలు అందిస్తున్నట్లు వెబ్సైట్లను సృష్టించారు. మోసపూరిత సముద్ర రిజిస్ట్రీలు, వర్గీకరణ సంస్థలను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వారి కార్యకలాపాలు 2014 నుంచే కొనసాగుతున్నాయని అమెరికా తెలిపింది. ఆ సమయంలో కరేబియన్ దేశమైన డొమినికా సముద్ర జెండా అధికార సంస్థగా నటిస్తూ మోసానికి ప్రయత్నించినట్లు పేర్కొంది.
ఇరాన్ పెట్రోలియం రవాణా చేసే నౌకలకు ఈ నెట్వర్క్ రిజిస్ట్రేషన్ సేవలు అందించిందని, తద్వారా అవి అంతర్జాతీయ ఆంక్షలను తప్పించుకునేందుకు వీలు కల్పించిందని ఆరోపించింది. గయానా, ఎస్వాటిని, లావోస్ సహా పలు దేశాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నట్లు చిత్రీకరించి ఇరాన్ షాడో ఫ్లీట్కు సేవలు అందించినట్లు ట్రెజరీ విభాగం తన ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఇరాన్ సైన్యం, దాని అనుబంధ సంస్థల తరఫున పనిచేసే నౌకలు కూడా ఈ సేవలను వినియోగించుకున్నాయని ఆరోపించింది.
తుర్కియా సంస్థపైనా చర్యలు
ఇరాన్ విమానయాన రంగానికి మద్దతు ఇస్తోందన్న ఆరోపణలతో తుర్కియేకు చెందిన 'ఫ్యూగో గ్రౌండ్ సర్వీసెస్' కంపెనీని కూడా అమెరికా ఆంక్షల జాబితాలో చేర్చింది. ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థలోని కీలక రంగాలైన పెట్రోలియం, పెట్రోకెమికల్స్, విమానయాన రంగాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు ట్రెజరీ వెల్లడించింది. షాహిద్తో పాటు, భారత జాతీయులైన అశ్వనీ కుమార్ ధిమాన్, ఇష్విందర్ సింగ్, ఆర్యవర్త్ షిప్ మేనేజ్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో సహా శర్మ వ్యాపారాలకు నామమాత్రంగా డైరెక్టర్లుగా పనిచేస్తున్నారు.
తొమ్మిది సంస్థలపై ఆంక్షలు
శర్మకు చెందిన సంస్థలతో పాటు మరికొన్ని సంస్థలను కూడా ఆంక్షల పరిధిలోకి తీసుకొచ్చారు. వాటిలో ప్రీసెప్ట్ ట్రెండ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, పాలినేషియా మారిటైమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, అలెక్సార్యా ఫిన్సర్వ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, అలెక్సార్యా మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, విహారబోటింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆర్యవర్త్ మారిటైమ్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ ఉన్నాయి.
అమెరికా అధ్యక్షుడి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ 13902 కింద ఈ ఆంక్షలు విధించినట్లు ట్రెజరీ విభాగం తెలిపింది. ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇచ్చే వ్యక్తులు, సంస్థలు తమ చర్యలకు ఆంక్షల రూపంలో మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుందని అమెరికా ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెస్సెంట్ మరోసారి హెచ్చరించారు. "మీరు మాతో ఉన్నారో, మాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారో మేము తెలుసుకుంటాం. ఇరాన్ పాలనకు మద్దతు ఇచ్చేవారు తప్పనిసరిగా ఆంక్షలను ఎదుర్కొంటారు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
2028 అధ్యక్ష ఎన్నికలపై జేడీ వాన్స్ గురి- ట్రంప్ వ్యతిరేక ఓట్లను పొందేందుకు సరికొత్త రాజకీయ కూటమి!
యూఎస్ హౌస్ స్పీకర్ పోస్ట్కు హకీమ్ జెఫ్రీస్ పోటీ- గెలిస్తే ఆ పదవి చేపట్టిన తొలి నల్ల జాతీయుడిగా రికార్డ్