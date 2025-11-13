భారత్తో సహా 32 సంస్థలపై ట్రంప్ ఆంక్షలు- కారణమిదే!
ఇరాన్ దూకుడుకు అడ్డుకట్ట వేసిన అమెరికా- బాలిస్టిక్ క్షిపణి కార్యక్రమంతో సంబంధాలున్న 32 సంస్థలు, వ్యక్తులపై ఆంక్షలు
Published : November 13, 2025 at 7:12 AM IST
US Sanctions 32 Entities : ఇరాన్ దూకుడుకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ట్రంప్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇరాన్ బాలిస్టిక్ క్షిపణి కార్యక్రమంతో సంబంధాలున్న 32 సంస్థలు, వ్యక్తులపై ఆంక్షలు విధించింది. వాటిలో భారత్, చైనా, ఇరాన్, హాంకాంగ్, యూఏఈ, టర్కీ(తుర్కియే) తదితర దేశాలకు చెందిన సంస్థలు, వ్యక్తులు ఉన్నారని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశాల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది.
"ఇరాన్, చైనా, హాంకాంగ్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, తుర్కియే, భారత్ తదితర దేశాల్లో ఉన్న 32 సంస్థలు, వ్యక్తులు ఇరాన్ క్షిపణి, డ్రోన్ వంటి ఉత్పత్తి నెట్వర్క్లకు మద్దతు ఇస్తున్నందున ఆంక్షలు విధించాం" అని అమెరికా పేర్కొంది. ఇరాన్ తన అణు ఒప్పందంలో విఫలం అయిన నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్లో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆంక్షలను మళ్లీ అమలు చేసిన నిర్ణయానికి మద్దతుగా ఈ చర్యలు తీసుకున్నామని స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ తెలిపింది.
అమెరికా ట్రెజరీ శాఖలో టెర్రరిజం, ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండర్ సెక్రటరీ జాన్ కె హర్లీ మాట్లాడుతూ, 'ఇరాన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలను దుర్వినియోగం చేస్తూ తన అణు, సాంప్రదాయ ఆయుధాల కార్యక్రమాలకు నిధులు సమకూర్చుకుంటోంది. అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఆదేశాల మేరకు ఇరాన్పై ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నాం' అని తెలిపారు. అంతర్జాతీయ సమాజం కూడా ఇరాన్పై, యూఎన్ ఆంక్షలను పూర్తిగా అమలు చేసి, గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ యాక్సెస్ను నిలిపివేయాలని ఆయన కోరారు.
అదే విధంగా భారత్లోని ఫార్మ్లేన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థను యూఏఈకి చెందిన మార్కో క్లింగే అనే కంపెనీతో లింక్ చేసినట్లు తెలిసిందని, ఈ సంస్థలు సోడియం క్లోరేట్, సోడియం పెర్క్లోరేట్ వంటి రసాయనాల సరఫరాలో ఇరాన్ ప్రాజెక్టులకు సహకరించినట్లు ఆరోపించారు. 'ఇరాన్ క్షిపణి, డ్రోన్ ఉత్పత్తి సామగ్రి కొనుగోలు చర్యలను బహిర్గతం చేయడానికి, వాటిని అడ్డుకోని నిలువరించడానికి సంస్థలపైనా విధించిన ఆంక్షలను కొనసాగిస్తాం. ఇలాంటి చర్యలు ప్రాంతీయ భద్రత, అంతర్జాతీయ స్థిరత్వానికి ముప్పుగా మారుతున్నాయి'అని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది.
గతంలో భారత్, చైనాలపై టారిఫ్లు విధించాలన్న ట్రంప్!
అంతకుముందు కూడా ఉక్రెయిన్లో శాంతి పునరుద్ధరణకు రష్యాపై ఒత్తిడి తేవడమే సరైన మార్గమని అమెరికా భావించింది. అందులో భాగంగా రష్యన్ చమురును కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్, చైనాలపై ఐరోపా సమాఖ్యతో పాటు, జీ7 దేశాలు టారిఫ్లు విధించాలని అగ్రరాజ్యం ప్రతిపాదించింది. ఈ టారిఫ్ల విధింపునకు తాజాగా జీ7 దేశాలు అంగీకరించినట్లు సమాచారం. ఈ సందర్భంగా ఓ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో భేటీ అయిన జీ7 దేశాల ఆర్థిక మంత్రులు సుంకాల విధింపుపై చర్చించారు. ఈ విషయాలను అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి జామిసన్ వెల్లడించారు. ఇప్పటికే భారత దిగుమతులపై అమెరికా భారీ సుంకాలు విధించిన విషయాన్ని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో నిర్ణయాత్మక చర్య తీసుకోవడానికి వారంతా ముందుకురావాలని కోరారు. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగించడానికి నిజంగా కట్టుబడి ఉంటే రష్యాపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ముందుకురావాలని యూఎస్ వాణిజ్య మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ పిలుపునిచ్చారని తెలిపారు. ఇందుకోసం మాస్కో నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్, చైనాలపై సుంకాలు విధించాలంటూ అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చేసిన ప్రతిపాదనలను ఉద్ఘాటించినట్లు ఆయన చెప్పారు.
ట్రంప్ హెచ్చరిక — నవంబర్ 1 నుంచి చైనాపై భారీ సుంకాలు?
భారత్పై భారీ టారిఫ్లకు అమెరికా ప్రతిపాదన- జీ7 దేశాల అంగీకారం!