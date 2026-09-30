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ఇరాన్ సైనిక నెట్‌వర్క్‌కు చెక్- 10 సంస్థలపై అమెరికా ఆంక్షల కొరడా

ఇరాన్‌పై ఆర్థిక యుద్ధాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేసిన అమెరికా- టెహ్రాన్‌ను ఆర్థికంగా మరింత క్షీణింపజేయడమే లక్ష్యమని వెల్లడి- అమెరికా ఆంక్షల దెబ్బతో పాతాళానికి పడిపోయిన ఇరాన్‌ 'రియాల్' విలువ

US Sanctions On Iran Weapons
అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2026 at 7:47 AM IST

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US Sanctions On Iran Weapons : అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ విరమణ ఒప్పందంపై సందిగ్ధత కొనసాగుతున్న వేళ టెహ్రాన్‌పై ట్రంప్ సర్కార్‌ ఆర్థిక యుద్ధాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేసింది. ఇరాన్‌ సైన్యానికి ఆయుధాలు కొనుగోలు చేసి పెడుతున్నారనే ఆరోపణలపై ఇరాన్, హాంకాంగ్, పాకిస్థాన్‌ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న 10 సంస్థలు, వ్యక్తులపై అమెరికా కఠిన ఆంక్షలు విధించింది. ఇరాన్ రక్షణ వ్యవస్థలను దెబ్బతీయడంతో పాటు ఆయుధ సంపత్తిని పునర్నిర్మించుకునే సామర్థ్యాన్ని మరింత క్షీణింపజేయాలన్నదే తమ ఉద్దేశమని అమెరికా అధికారులు వెల్లడించారు. ఇరాన్ సైనిక కొనుగోళ్లకు సహకరిస్తున్న వ్యక్తులు, కంపెనీలకు ఖర్చులు, నష్టాలను పెంచడమే ఆంక్షల ప్రధాన ఉద్దేశమన్నారు. 'ఆపరేషన్ ఎకనామిక్ ఔట్‌కాస్ట్‌'లో భాగంగా ఇరాన్‌కు సహాయకారులుగా వ్యవహరిస్తున్న వారిని గుర్తించి, ఏకాకులను చేసే ప్రక్రియను ఇకపైనా కొనసాగిస్తామని అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్‌ స్పష్టం చేశారు. అమెరికా తాజా ఆర్థిక ఆంక్షలతో ఇరాన్ కరెన్సీ 'రియాల్' విలువ పాతాళానికి పడిపోయింది. అమెరికా డాలర్‌తో పోలిస్తే రియాల్‌ విలువ ఏకంగా 2.5 మిలియన్ల కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది.

TAGGED:

US SANCTIONS
US IMPOSES SANCTIONS ON 10 ENTITIES
US SANCTIONS ON IRAN WEAPONS

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