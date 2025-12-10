వలసలపై కఠినంగా ట్రంప్ సర్కార్ - ఏకంగా 85,000 వీసాల రద్దు
జనవరి నుంచి మొత్తం 85,000 వీసాలను రద్దు చేసిన ట్రంప్ ప్రభుత్వం- డిపార్టమెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్వీట్
Published : December 10, 2025 at 7:17 AM IST
US Revokes Visa : వలసలు, దేశీయ భద్రతపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. గత ఏడాది కాలంగా వలస నియంత్రణను మరింత కట్టుదిట్టం చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు 85,000 వీసాలను రద్దు చేసినట్లు అమెరికా స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రకటించింది. ఈమేరకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
'జనవరి నుంచి 85,000 వీసాలు రద్దు అయ్యాయి. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, సెక్రటరీ రూబియో ఒకే లక్ష్యంతో ముందుకు పోతున్నారు. అది ఇప్పట్లో ఆగదు. కొనసాగుతూనే ఉంటుంది' అని స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ పేర్కొంది. ఈ చర్య వలసదారులపై అమెరికా పర్యవేక్షణ ఎంత పెరిగిందో స్పష్టం చేస్తోంది. అలాగే, అమెరికా స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ తన ట్వీట్కు 'మేక్ అమెరికా సేఫ్ ఎగైన్' అనే నినాదంతో కూడిన ట్రంప్ ఫొటోను పోస్ట్ చేసింది. జాతీయ భద్రతా ప్రయత్నాల్లో భాగంగానే కఠినమైన వీసా నిబంధనల అమలు చేస్తున్నట్లు ట్రంప్ యంత్రాంగం స్పష్టం చేసింది.
85,000 visa revocations since January.— Department of State (@StateDept) December 9, 2025
President Trump and Secretary Rubio adhere to one simple mandate, and they won't stop anytime soon⤵️ pic.twitter.com/fbNYw9wj71
8,000 మంది విద్యార్థుల రద్దు
అమెరికా రద్దు చేసిన వీసాల్లో 8000 వరకు విద్యార్థులకు సంబంధించినవే ఉన్నట్లు ఓ సీనియర్ అధికారి తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా, గతేడాది రద్దు చేసిన వీసాలలో సుమారు సగం నేరాలకు సంబంధించినవే ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్, చోరీ, దాడుల వంటి నేరాలకు పాల్పడిన వారు ఉన్నారు. వీసా గడువు ముగియడం, అలాగే ఉగ్రవాదానికి మద్దతు తెలపడం వంటి కారణాలు కూడా గతంలో వీసా రద్దుకు దారితీశాయి. ఇక ఈ ఏడాది విషయానికి వస్తే అక్టోబర్లో కన్సర్వేటివ్ కార్యకర్త డొనాల్డ్ ట్రంప్కు అత్యంత సన్నిహితుడు చార్లీ కిర్క్ హత్యను సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారని ఆరోపణలు రావడంతో కొంతమంది విదేశీయుల వీసాలను రద్దు చేశారు. గాజా సంఘటనలపై నిరసనల్లో పాల్గొన్న అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు వీసాలు రద్దైన జాబితాలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది
నిరంతరం నిఘా
వలసదారులపై ట్రంప్ ప్రభుత్వం స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టింది. ఈ క్రమంలో వలసదారులపై పర్యవేక్షణను మరింత విస్తృతం చేస్తోంది. ఇందుకోసం ఆగస్టులో ఒక ప్రత్యేక ప్రణాళికను ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో వలసదారులపై నిఘా కోసం 'నిరంతర పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ'ను యూఎస్ అమలు చేస్తోంది. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా చెల్లుబాటు అయ్యే స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ అమలు చేస్తోంది. యూఎస్ వీసాలు కలిగి ఉన్న 55 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ మంది విదేశీయులందరినీ వారు అమెరికాలో ఉన్నంత కాలం నిరంతరం పర్యవేక్షించనున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, H-1B వీసాల నిబంధనలను కూడా ట్రంప్ ప్రభుత్వం కఠినతరం చేసింది. ట్రంప్ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వీసా దరఖాస్తుల స్క్రీనింగ్ను విస్తరించారు. ముఖ్యంగా ప్రత్యేక నైపుణ్యాలతో అమెరికాకు H-1B వీసాలపై వచ్చే వారిపై వెట్టింగ్ను మరింత పెంచారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకుంటున్న చర్యలు వలసలపై ఆయన వైఖరిని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. నిన్నటి వరకు ఏళ్ల తరబడి ప్రపంచ ప్రతిభను ఆకర్షించిన అమెరికా ఇప్పుడు భద్రత పేరుతో ఆ ద్వారాలను మూసివేసే ప్రయత్నం చేస్తోంది.