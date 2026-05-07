రాజకీయ అజెండాతోనే హర్మూజ్‌పై అమెరికా తీర్మానం- చట్టవిరుద్ధ చర్యలను చట్టబద్ధం చేసే యత్నం: ఇరాన్

హర్మూజ్‌లో వాణిజ్య నౌకల సేవకు సిద్ధం : ఇరాన్- అమెరికా - ఇరాన్ చర్చల నేపథ్యంలో సానుకూల పరిణామం- 14 పాయింట్లపై ఇరుదేశాల సంప్రదింపులు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 7, 2026 at 10:25 AM IST

UNSC Resolution To Open Hormuz : హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవాలంటూ అమెరికా మద్దతుతో ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానాన్ని ఇరాన్ ఖండించింది. రాజకీయ అజెండాను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు, చట్టవిరుద్ధమైన చర్యలను చట్టబద్ధం చేసేందుకు అమెరికా యత్నిస్తోందని ఆరోపించింది. పశ్చిమాసియా సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడానికి ప్రతిపాదిత తీర్మానం సహాయపడదని ఐక్యరాజ్యసమితికి ఇరాన్ తెలిపింది. ఇరాన్ ఓడరేవుల ముట్టడిని అమెరికా ఆపడం మాత్రమే దీనికి ఏకైక ఆచరణీయ పరిష్కారమని స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు హర్మూజ్ మార్గంలో రాకపోకలు సాగించే వాణిజ్య నౌకలకు అన్ని రకాల సముద్రయాన, సాంకేతిక సేవలను అందించేందుకు సిద్ధమని ఇరాన్ ప్రకటించింది. ఇక అమెరికా ప్రతిపాదించిన 14 పాయింట్ల అవగాహనా ఒప్పందంపై గురువారం రోజు (మే 7న) ఇరాన్ స్పందనను తెలియజేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

నౌకాయాన స్వేచ్ఛ ముసుగులో తీర్మానం
"పశ్చిమాసియా సంక్షోభానికి తెరపడాలంటే యుద్ధానికి శాశ్వత ముగింపు పలకాలి. సముద్ర మార్గ దిగ్బంధనాన్ని ఆపాలి. వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలను పునరుద్ధరించాలి. అమెరికా ఇవన్నీ చేయకుండా, తన రాజకీయ అజెండాను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి యత్నిస్తోంది. పశ్చిమాసియాలో అమెరికా చేస్తున్న చట్టవిరుద్ధ చర్యలను చట్టబద్ధం చేయడానికి నౌకాయాన స్వేచ్ఛ అనే ముసుగులో ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో ముసాయిదా తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఈ తీర్మానాన్ని ప్రపంచ దేశాలు తిరస్కరించాలి. దానికి మద్దతు ఇవ్వడం లేదా సహ ప్రాయోజకత్వం వహించడం మానుకోవాలి. సభ్య దేశాలు ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా తర్కం, న్యాయం, సూత్రాల ఆధారంగా వ్యవహరించాలి" అని పేర్కొంటూ ఐక్యరాజ్యసమితిలోని ఇరాన్ శాశ్వత మిషన్ ఓ ట్వీట్ చేసింది.

హర్మూజ్‌లో వాణిజ్య నౌకల సేవకు సిద్ధం : ఇరాన్
హర్మూజ్‌ జలసంధిపై ఇరాన్ గురువారం కీలక ప్రకటన చేసింది. హర్మూజ్, దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతీయ జలాల మీదుగా రాకపోకలు సాగిస్తున్న వాణిజ్య నౌకలకు సముద్రయాన, సాంకేతిక, వైద్య సహాయక సేవలను అందిస్తామని ఇరాన్ ఓడరేవులు, సముద్రయాన సంస్థ ప్రకటించింది. ఇందుకోసం తాము పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నామని వెల్లడించింది. హర్మూజ్ జలసంధిలో అమెరికా చేపట్టిన ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్‌ను తాత్కాలికంగా ఆపేస్తున్నట్లు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మే 5న (మంగళవారం) రాత్రి ప్రకటించారు. ఆ వెంటనే హర్మూజ్ మార్గంలో వాణిజ్య నౌకల సేవకు సిద్ధమని ఇరాన్ ప్రకటన విడుదల చేయడాన్ని సానుకూల పరిణామంగా పరిశీలకులు అభివర్ణిస్తున్నారు.

నౌకల కోసం అన్ని రకాల సేవలు
"హర్మూజ్ మార్గంలో సముద్రయాన భద్రతను నిర్ధారించడంపై మేం ఫోకస్ పెడతాం. వాణిజ్య నౌకల సముద్రయాన యోగ్యతను మెరుగుపర్చడానికి, వాటిలోని సిబ్బంది సంక్షేమానికి పాటుపడతాం. ఈ సందేశాన్ని ఇరాన్ తీరాల్లోని నౌకాదళ కమాండర్లకు కూడా పంపాం. ఈ సమాచారాన్ని ఇరాన్ ఓడరేవుల సముద్ర కమ్యూనికేషన్ మార్గాలు, వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ (వీహెచ్‌ఎఫ్) వ్యవస్థల ద్వారా అధికారికంగా ప్రతిరోజూ మూడుసార్లు ప్రసారం చేస్తున్నాం. మూడురోజుల పాటు ఈ సందేశాన్ని హర్మూజ్ సమీపంలోని అన్ని నౌకలకు పంపడాన్ని కొనసాగిస్తాం. ఈ సందేశం హర్మూజ్, దాని పరిసర ప్రాంతాల మీదుగా రాకపోకలు సాగించే నౌకలకు, ఇరాన్ ప్రాదేశిక జలాల్లోకి ప్రవేశించే నౌకలకు ఉద్దేశించినది. ఆ నౌకలన్నీ అవసరమైతే మా నుంచి సరుకులు, ఇంధనం, వైద్య సహాయం, ఆరోగ్య సేవలు, మరమ్మతు సంబంధిత సామగ్రి సహా పలు రకాల సేవలను పొందొచ్చు. ఈ సేవలను పొందడానికి నౌకల కెప్టెన్లు సమీపంలోని ఇరాన్ ఓడరేవులలో ఉన్న వెస్సెల్ ట్రాఫిక్ సర్వీస్ (వీటీఎస్) కేంద్రాలను లేదా వీహెచ్‌ఎఫ్ ఛానల్ 16లో స్థానిక ప్రతినిధులను సంప్రదించాలి. ప్రపంచంలోని అత్యంత వ్యూహాత్మక జలమార్గాలలో ఒకటైన హర్మూజ్‌లో సురక్షితమైన, సుస్థిరమైన సముద్ర రవాణాను నిర్ధారించడానికి ఇరాన్ నిబద్ధతతో చొరవ చూపుతోంది" అని ఇరాన్ ఓడరేవులు, సముద్రయాన సంస్థ వెల్లడించింది.

అమెరికా ప్రతిపాదనలపై ఇరాన్ స్పందన- ఎలా ఉండబోతోంది ?
అమెరికా ప్రతిపాదించిన 14 పాయింట్ల అవగాహనా ఒప్పందంపై ప్రస్తుతం ఇరాన్‌ చర్చలు జరుపుతోంది. అందుకే హర్మూజ్‌ మార్గంలో అమెరికా చేపట్టిన ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్‌ను ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ తాత్కాలికంగా ఆపేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇరాన్ సైతం హర్మూజ్‌లో వాణిజ్య నౌకల సేవకు సిద్ధమని ప్రకటించింది. ఇన్ని సానుకూల పరిణామాలను సాధించి పెట్టిన అమెరికా - ఇరాన్ చర్చల్లో గురువారం రోజు టర్నింగ్ పాయింట్‌లా మారబోతోంది. ఎందుకంటే అమెరికా ప్రపోజ్ చేసిన 14 పాయింట్లపై మే 7నే ఇరాన్ స్పందనను తెలియజేయనుంది అంటూ అమెరికన్ మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. మధ్యవర్తుల ద్వారా తన స్పందనను అమెరికాకు ఇరాన్ చేరవేయనుందని పేర్కొన్నాయి. తక్షణం కాల్పుల విరమణను అమల్లోకి తేవడంతో పాటు ఆ వెంటనే 30 రోజుల పాటు ఇరుపక్షాలు చర్చలు జరపాలని అమెరికా ప్రతిపాదించింది. ఈ చర్చలు పాకిస్థాన్‌లోని ఇస్లామాబాద్ లేదా స్విట్జర్లాండ్‌లోని జెనీవా వేదికగా జరుగుతాయనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. 30 రోజుల పాటు జరగనున్న చర్చలే కీలకమని, అందులో ఇరాన్ అణ్వస్త్ర కార్యక్రమాన్ని కొన్నేళ్ల పాటు ఆపడంపై అమెరికా ప్రత్యేక ఫోకస్ పెడుతుందని అమెరికన్ మీడియా కథనం పేర్కొంది. ఒకవేళ ఇందుకు ఇరాన్ అంగీకరిస్తే ఆ దేశంపై విధించిన ఆంక్షలను ఎత్తివేసి, ఫ్రీజ్ చేసిన నిధులను విడుదల చేసేందుకు అమెరికా సిద్ధమయ్యే ఛాన్స్ ఉందని తెలిపింది. హర్మూజ్ మార్గంలో ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు, నౌకల రాకపోకలకు అంతరాయాన్ని తొలగించేందుకు ఇరుదేశాలు కలిసి పనిచేయాలనే అంశంపైనా చర్చిస్తున్నట్లు ఆ కథనంలో ప్రస్తావించారు.

