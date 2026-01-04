ETV Bharat / international

సంకెళ్లతో న్యూయార్క్​కు మదురో- యూఎస్​ అధికారులకు న్యూ ఇయర్ విషెస్

మదురోను న్యూయార్క్​కు తరలిస్తున్న దృశ్యాలను విడుదల చేసిన అమెరికా- సంకెళ్లతో డీఈఏకు తరలింపు- సోషల్​ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న దృశ్యాలు

Nicolas Maduro in New York : వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికొలస్‌ మదురోను బంధించిన అమెరికా సైన్యం, న్యూయార్క్‌ నగరంలోని డ్రగ్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ కేంద్రానికి (డీఈఏ) మదురోను తరలించారు. మదురో చేతులకు సంకెళ్లతో ఉన్న దృశ్యాలను అమెరికా విడుదల చేసింది. అందులో మదురోను ఇద్దరు అదికారులు డీఈఏ తరలిస్తున్నట్లుగా ఉంది. అయితే ఈ క్రమంలోనే తనతో ఉన్న ఆ అధికారులకు మదురో మాట్లాడారు. వారికి గుడ్​నైట్​తో పాటు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు కూడా తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ దృశ్యాలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

మదురోను న్యూయార్క్​లోని మెట్రోపాలిటన్ డిటెన్షన్ సెంటర్ (ఎండీసీ) కు తరలించనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే దీనిని అత్యంత అసహ్యకరమైనది, భయానక పరిస్థితులు ఉన్న జైలుగా పిలుస్తారు. ఇక్కడ అపరిశుభ్ర వాతావరణం, సిబ్బంది కొరత, ఖైదీల మధ్య హింస, తరచూ విద్యుత్ అంతరాయాలు వంటి సమస్యలు తీవ్రంగా ఉన్నట్లు సీఎన్​ఎన్​ పేర్కొంది. జైళ్లలో రద్దీ తగ్గించేందుకు 1990లలో ఈ కేంద్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ జైలులో గతంలో పలువురు ప్రముఖులు నిర్బంధంలో ఉన్నారు. వారిలో గాయకుడు ఆర్ కెల్లీ, 'ఫార్మా బ్రో'గా పేరొందిన మార్టిన్ ష్క్రెలీ, సామాజిక ప్రముఖురాలు గిస్లైన్ మాక్స్వెల్, క్రిప్టోకరెన్సీ రంగంలో ఒకప్పుడు సంచలనం సృష్టించిన సామ్ బ్యాంక్‌మన్-ఫ్రైడ్, సంగీత దిగ్గజం షాన్ డిడీ కాంబ్స్ ఉన్నారు. అలాగే, హత్యలు, మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా కేసుల్లో విచారణ ఎదురుచూస్తున్న సమయంలో కార్టెల్ నేత ఇస్మాయిల్ ఎల్ మాయో జాంబాడా గార్సియా కూడా ఇక్కడే నిర్బంధంలో ఉన్నట్లు సీఎన్‌ఎన్ వెల్లడించింది.

మచాడోకు మద్దతు లేదు : ట్రంప్‌
మదురో నిర్బంధం తర్వాత వెనెజువెలా అధికార బాధ్యతలు అప్పగించే విషయంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రతిపక్ష నాయకురాలైన మరియా కొరినా మచాడోకు బాధ్యతలు అప్పగించే విషయాన్ని ఆయన తోసిపుచ్చారు. మచాడో చాలా మంచి మహిళ అని కానీ ఆమె నాయకురాలిగా ఉండటం చాలా కష్టమని భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దేశంలో ఆమెకు సరైన మద్దతు లేదన్నారు. బదులుగా మదురో ప్రస్తుత ఉపాధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగ్స్‌తో కలిసి పని చేయవచ్చని సూచించారు.

చమురు గురించే ఈ ఆపరేషన్ : కమలా హారిస్
మదురోను బంధించడంపై ట్రంప్​ను అమెరికా మాజీ ఉపాధ్యక్షురాలు కమలా హారిస్ తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఈ ఆపరేషన్ వెనుక డ్రగ్స్ లేదా ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కాదని, పూర్తిగా చమురు ప్రయోజనాలే కారణమని ఆమె ఆరోపించారు. 'డొనాల్డ్ ట్రంప్ చర్యలు అమెరికాను మరింత సురక్షితంగా, బలంగా మార్చలేవు. మదురో క్రూరమైన, చట్టబద్ధత లేని నియంత అనేది వేరే విషయం. ఈ చర్య చట్టవిరుద్ధం, అవివేకం అనే వాస్తవం మారదు. ఇలాంటి సినిమాను మేం మునుపే చూశాం. ప్రభుత్వ మార్పు లేదా చమురు కోసం జరిగే యుద్ధాలు మొదట శక్తిగా చూపిస్తారు. చివరకు అవి అస్తవ్యస్తతగా మారతాయి. దాని మూల్యం అమెరికన్ కుటుంబాలే చెల్లించాల్సి వస్తుంది. ట్రంప్ సైనికులను ముప్పులోకి నెడుతున్నారు, బిలియన్ల డాలర్లు ఖర్చు చేస్తున్నారు, ఒక ప్రాంతాన్ని అస్థిరం చేస్తున్నారు. కానీ ఎలాంటి చట్టబద్ధ అధికారమూ, ఎగ్జిట్ ప్లాన్, దేశానికి లాభమూ ఏదీ కూడా లేదు. పని చేసే కుటుంబాల ఖర్చులు తగ్గించడం, చట్టపాలన అమలు, మిత్రదేశాల బలోపేతం, ముఖ్యంగా అమెరికన్ ప్రజలను ముందుగా ఉంచే నాయకత్వం ఇప్పుడు దేశానికి అవసరం' అని కమలా హారిస్ అన్నారు.

'ప్రజలకు అబద్ధాలు చెప్పడం మానాలి'
ఈ తరహా సైనిక చర్యలకు అమెరికన్ ప్రజలు మద్దతు ఇవ్వడం లేదని హారిస్ స్పష్టం చేశారు. ట్రంప్ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఆరోపించారు. 'అమెరికన్ ప్రజలకు ఇది వద్దు. అబద్ధాలతో విసుగు చెందారు. ఇది డ్రగ్స్, ప్రజాస్వామ్యం గురించీ కాదు. ఇది చమురు విషయమే. అలాగే బలమైన నాయకుడిగా నటించాలన్న ట్రంప్ కోరిక గురించి కూడా. ఆయన నిజంగా డ్రగ్స్ లేదా ప్రజాస్వామ్యంపై శ్రద్ధ చూపితే, శిక్ష పడిన డ్రగ్ ట్రాఫికర్‌కు క్షమాభిక్ష ఇవ్వరు. వెనెజువెలాలో చట్టబద్ధ ప్రతిపక్షాన్ని పక్కనబెట్టి మదురో అనుచరులతో ఒప్పందాలు చేసేవారు కారు' అని కమలా విమర్శించారు.

