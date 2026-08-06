అమెరికా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద సుంకాల రీఫండ్- రూ.9.5లక్షల కోట్లు వాపస్ ఇచ్చేసిన ట్రంప్
సుంకాలు రాజ్యాంగ పరిమితులు దాటాయని తేల్చిన అమెరికా సుప్రీంకోర్టు- 100 బిలియన్ డాలర్లకుపైగా తిరిగి చెల్లించిన యూఎస్ ప్రభుత్వ- ఆసియా దేశాల దిగుమతిదారులకు ఊరట
Published : August 6, 2026 at 11:54 AM IST
Trump Pays Tariff Refund : అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అమలు చేసిన అదనపు టారిఫ్లను యూఎస్ సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసిన నేపథ్యంలో అమెరికా ప్రభుత్వం ఆ మొత్తాన్ని రీఫండ్ చేస్తోంది. ఇప్పటికే 100 బిలియన్ డాలర్లకు (రూ.9.5 లక్షల కోట్లకుపైగా) పైగా సొమ్మును తిరిగి ఇచ్చినట్లు అమెరికా ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఇది అమెరికా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద రీఫండ్గా తెలుస్తోంది.
రెండోసారి అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక అత్యవసర అధికారాల చట్టం (IEEPA) కింద ట్రంప్ పలు దేశాలపై భారీ దిగుమతి సుంకాలు విధించారు. చైనా, భారత్, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, తైవాన్ సహా అనేక దేశాల నుంచి వచ్చే వస్తువులపై అధిక టారిఫ్లు అమలు చేశారు. ఈ సుంకాల ద్వారా అమెరికా ప్రభుత్వం మొత్తం 166 బిలియన్ డాలర్ల మేర ఆదాయాన్ని సమీకరించింది. అయితే ట్రంప్ తన అధికార పరిధిని దాటి ఈ టారిఫ్లు విధించారని అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. అదనపు సుంకాల పేరుతో కంపెనీల నుంచి వసూలు చేసిన మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ తీర్పు మేరకు అమెరికా ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు 100 బిలియన్ డాలర్లకుపైగా దిగుమతిదారులకు రీఫండ్ చేసినట్లు కోర్టు ఫైలింగ్లో వెల్లడించింది.
ప్రతిరోజు వేల కోట్ల ఆదాయం
ట్రంప్ విధించిన అధిక టారిఫ్ల కారణంగా అమెరికా ఖజానాకు రోజుకు సుమారు రూ.4,538 కోట్ల మేర ఆదాయం సమకూరినట్లు అంచనా. అయితే సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో ఆ సుంకాల చట్టబద్ధత నిలవకపోవడంతో, వసూలు చేసిన మొత్తాన్ని దిగుమతిదారులకు తిరిగి చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో చైనా, భారత్, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, తైవాన్ వంటి ప్రధాన ఆసియా దేశాల నుంచి అమెరికాకు ఎగుమతులు చేసే సంస్థలకు భారీ ఊరట లభించింది.