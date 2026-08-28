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నేపాల్​కు సాయం చేయడానికి అమెరికా సిద్ధం: ట్రంప్​

వరదల కారణంగా నేపాల్​ గల్లంతైనవారిలో 90 మంది అమెరికన్లు- వారిని రక్షించేందుకు సన్నాహాలు ముమ్మరం చేశామన్న ట్రంప్​

Trump On Nepal Flash Floods
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2026 at 6:56 AM IST

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Trump On Nepal Flash Floods : నేపాల్​ వరద విపత్తుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్ స్పందించారు. నేపాల్​కు కావాల్సిన సహాయం అందించడానికి అమెరికా సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు. అలాగే, నేపాల్​లో వరదల్లో దాదాపు 90 మంది అమెరికా పౌరులను గల్లంతయ్యారని, వారిని గుర్తించేందుకు వాషింగ్టన్​ సన్నాహాలు మొదలుపెట్టిందని పేర్కొన్నారు. నేపాల్​తో తమకు మంచి సంబంధాలున్నాయని ట్రంప్​ వివరించారు. గురువారం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం)​ ట్రంప్​ మీడియాతో ఈ మేరకు మాట్లాడారు. రసువా జిల్లాలో భోటే కోసిలో వరదల కారణంగా ఇప్పటివరకు దాదాపు 389మంది మృతి చెందినట్లు అధికార వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఇంకా 900 మందికి పైగా ఆచూకీ లభించడం లేదని తెలిపాయి. గల్లంతైన వారిలో 517మంది విదేశీయులున్నారని, 127 మంది నేపాలీ పౌరులు ఉన్నారని వెల్లడించాయి.

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TRUMP TALKS NEPAL FLASH FLOODS
TRUMP ON NEPAL FLASH FLOODS

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