ఇరాన్పై మళ్లీ యుద్ధానికి సన్నాహాలా? సైన్యాన్ని అలర్ట్ చేసిన అమెరికా- మధ్యంతర ఎన్నికల లోపే!
ఇరాన్పై మరోసారి భారీ దాడులకు అమెరికా సన్నద్ధమవుతున్నట్లు కథనాలు వెలువడ్డాయి. సెంట్రల్ కమాండ్కు సన్నాహాలు పూర్తి చేయాలని పెంటగాన్ ఆదేశించింది.
Published : October 8, 2026 at 7:17 AM IST
Trump On Iran Strike : ఇరాన్పై మరోసారి భారీ సైనిక దాడులకు అమెరికా సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇరాన్పై దాడుల పునరుద్ధరణకు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోనప్పటికీ, అవసరమైన యుద్ధ సన్నాహాలు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని పెంటగాన్ను, యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ను ఆదేశించారు. నవంబర్ 3న అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలు లేదా అంతకంటే వారం ముందు జరిగే ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల లోపే ఈ దాడులు జరిగే అవకాశం ఉందని ఇజ్రాయెల్, అమెరికా వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ దాడుల్లో ఇరాన్ అణు కేంద్రాలు, ఇంధన, ఇతర కీలక మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుందని, ఇజ్రాయెల్ సైన్యం కూడా అమెరికాతో కలిసి సంయుక్తంగా పాల్గొనే అవకాశముందని అమెరికన్ మీడియా తెలిపింది. ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలిందని, ఒకప్పుడు మిడిల్ ఈస్ట్లో బుల్లీగా వ్యవహరించిన ఆ దేశ సైన్యం ఇప్పుడు నాశనమైందని ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్కు అణ్వస్త్రం దక్కకుండా చేయడమే తమ లక్ష్యమన్న ట్రంప్.. అవసరమైతే ఈ యుద్ధాన్ని చాలా త్వరగా ముగిస్తామని, తర్వాత చమురు ధరలు భారీగా పడిపోతాయని జోస్యం చెప్పారు. హర్మూజ్ జలసంధి పూర్తిగా అమెరికా నావికాదళం గుప్పిట్లోనే ఉందని స్పష్టం చేశారు.