H-1B వీసాదారులకు ట్రంప్ సర్కార్ మరో షాక్- 60 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ రద్దు!
అమెరికాలోని టెక్ కంపెనీల్లో పనిచేస్తున్న వేలాది మంది భారతీయ ఐటీ నిపుణులపై తీవ్ర ప్రభావం
Published : September 11, 2026 at 7:23 AM IST
US Rules on H1B Visa : H-1B వీసాదారులకు ట్రంప్ సర్కార్ మరో షాక్ ఇచ్చింది. అమెరికాలో ఉద్యోగం కోల్పోయిన విదేశీ వృత్తి నిపుణులకు కొత్త ఉద్యోగం వెతుక్కోవడానికి ప్రస్తుతం ఇస్తున్న 60 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ను రద్దు చేసేందుకు కొత్త నిబంధనను ప్రతిపాదించింది. ఈ నిర్ణయం అమెరికాలోని టెక్ కంపెనీల్లో పనిచేస్తున్న వేలాది మంది భారతీయ ఐటీ నిపుణులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది. తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, చట్టబద్ధమైన వలసలను కట్టడి చేసేందుకు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకున్న తాజా కఠిన చర్య ఇది.ఈ కొత్త ప్రతిపాదన ఫెడరల్ రిజిస్టర్లో ప్రచురితం కానుంది. ఈ నిబంధన అమల్లోకి వస్తే వీసా గడువు ముగియకముందే ఉద్యోగం కోల్పోయిన విదేశీయులు అమెరికాలో ఉండేందుకు వేరే అనుమతి లేకుంటే వెంటనే దేశం విడిచి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. దీనిపై 60 రోజుల్లోగా ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను తెలపాలని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ కోరింది. E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1, TN కేటగిరీల కింద ఉన్న నాన్-ఇమ్మిగ్రెంట్లకు, వారిపై ఆధారపడిన కుటుంబ సభ్యులకు ఈ గ్రేస్ పీరియడ్ రద్దు వర్తిస్తుంది.