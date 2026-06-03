భారత్తో సహా 60 దేశాలపై అమెరికా ఆంక్షలు- 12శాతం అదనపు సుంకాలకు ప్లాన్- కారణమిదే!
భారత్ సహా 60 దేశాలపై అదనపు సుంకానికి యూఎస్ వాణిజ్య ప్రతినిధి కార్యాలయం ప్రతిపాదన- వెట్టిచాకిరీ చేస్తున్న కార్మికులతో ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువుల దిగుమతిని నిషేధించడంలో విఫలమైనందుకు ఈ చర్యలు
US On Forced Labour Tariffs (AP)
Published : June 3, 2026 at 10:08 AM IST
US On Forced Labour Tariffs : అగ్రరాజ్యం అమెరికా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వెట్టిచాకిరీ చేస్తున్న కార్మికులతో ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువుల దిగుమతిని నిషేధించడంలో విఫలమైనందుకు భారత్ సహా 60 దేశాలపై 12.5 శాతం అదనపు సుంకాలను విధించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు యూఎస్ వాణిజ్య ప్రతినిధి కార్యాలయం అమెరికా ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించింది.