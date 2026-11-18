ఉద్యోగాల్లో అమెరికన్లకు ప్రాధాన్యం- గ్రీన్కార్డుల నిబంధనలు మరింత కఠినతరం
US Green Card New Rules : యూఎస్లో ఉద్యోగ ఆధారిత గ్రీన్ కార్డుల జారీ ప్రక్రియను కఠినతరం చేస్తూ అమెరికా కార్మిక శాఖ నూతన నిబంధనలను ప్రతిపాదించింది.
Published : November 18, 2026 at 12:14 PM IST
అమెరికాలో విదేశీ ఉద్యోగులకు జారీచేసే ఉపాధి ఆధారిత గ్రీన్ కార్డుల మంజూరులో నిబంధనలను కఠినతరం చేసేందుకు ట్రంప్ యంత్రాంగం సిద్ధమవుతోంది. ఫిజికల్ థెరపిస్టులు, నర్సుల నుంచి అత్యంత నైపుణ్యం గల నిపుణుల వరకు వివిధ రకాల ఉద్యోగాల నియామకంలో తమ దేశ పౌరులకు ప్రాధాన్యం లభించేలా చూసేందుకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విదేశీ కార్మికుల కోసం ఉద్దేశించిన ఉద్యోగ ఆధారిత గ్రీన్ కార్డుల జారీకి యూఎస్ కఠినమైన నిబంధనలను ప్రతిపాదించింది. ప్రోగ్రామ్ ఎలక్ట్రానిక్ రివ్యూ మేనేజ్మెంట్ ఇమ్మిగ్రెంట్ వీసా ప్రక్రియలో భాగంగా లేబర్ మార్కెట్ పరీక్షను ఆధునీకరించడానికి అమెరికా కార్మిక శాఖ మంగళవారం ఈ కొత్త నిబంధనను ప్రతిపాదించింది. గత 20 ఏళ్లలో ఈ నిబంధనలకు చేస్తున్న మొదటి ప్రధాన సవరణ ఇదే కావడం గమనార్హం.