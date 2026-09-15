'ఏఐ ముప్పు అనేది బూటకం'- గూగుల్ నిర్ణయంపైనా డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఫైర్
ఫిన్లాండ్లో రూ.1.25 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులుకు గూగుల్ నిర్ణయం- ఈ పెట్టుబడులను అమెరికాలో పెట్టకపోవడంపై ట్రంప్ అసహనం- నిర్ణయాన్ని పునరాలించుకోవాలని డిమాండ్
Published : September 15, 2026 at 6:44 AM IST
Google Finland AI Investment : అమెరికాలో అనుమతుల ప్రక్రియ అత్యంత క్లిష్టంగా మారడంతో, కృత్రిమ మేధస్సు రంగానికి సంబంధించి ఫిన్లాండ్లో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టాలని గూగుల్ తీసుకున్న నిర్ణయంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ నిర్ణయాన్ని గూగుల్ వెంటనే పునరాలోచించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
అమెరికాలో అనుమతుల జాప్యం కారణంగా టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ తన భారీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పెట్టుబడులను విదేశాలకు తరలిస్తుండటంపై అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఫిన్లాండ్లో ఏఐ డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటు కోసం ఏకంగా 15 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.1.25 లక్షల కోట్లకు పైగా) పెట్టుబడి పెట్టాలన్న గూగుల్ నిర్ణయంపై ఆయన గుర్రుమీద ఉన్నారు. ఈ విషయంలో గూగుల్ తన నిర్ణయాన్ని పునరాలోచించుకోవాలన్నారు. ఈ మేరకు తన సామాజిక మాధ్యమం వేదికగా పోస్టు పెట్టారు. అమెరికాలో కఠినమైన నిబంధనలు, అనుమతుల జాప్యం కారణంగా దేశీయంగా రావాల్సిన భారీ పెట్టుబడులు విదేశాలకు తరలిపోతుండటం అమెరికా పారిశ్రామిక వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సెంటర్ల ప్రాముఖ్యతపై ఆయన కీలక కామెంట్స్ చేశారు. భవిష్యత్తులో ఇవి మానవ చరిత్రలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన ఆర్థికాభివృద్ధి ఇంజిన్గా మారుతాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. చమురు, బంగారం, వజ్రాలు, ఇంటర్నెట్ కన్నా ఏఐ చాలా పెద్ద విప్లవాత్మక మార్పు అన్నారు. తాను అధ్యక్షుడిగా ఉన్న కాలంలో ఈ ఆర్థిక పురోగతిని ఎటువంటి వినాశకర శక్తులు ఆపలేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఏఐ రంగంలో తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత చాటుకునేందుకు, యూరప్ దేశాల్లో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఫిన్లాండ్ను గూగుల్ ఎంచుకున్నట్లు ప్రముఖ అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ 'ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్' రాసుకొచ్చింది. జెమిని, గూగుల్ సెర్చ్, మ్యాప్స్, యూట్యూబ్ వంటి అత్యాధునిక ప్లాట్ఫారమ్లకు అవసరమైన డిజిటల్ ఆర్కిటెక్చర్, సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు ఈ భారీ నిధులను కేటాయించనున్నట్లు కంపెనీ గతవారం వెల్లడించింది. గూగుల్ ఇప్పటికే ఫిన్లాండ్లోని దక్షిణ తీరంలో ఉన్న హమినా ప్రాంతంలో 2009లో కొనుగోలు చేసిన ఒక పాత పేపర్ మిల్లును డేటా సెంటర్గా మార్చి నిర్వహిస్తోంది. తాజా ప్రకటనతో ఈ ప్రాంగణాన్ని మరింత విస్తరించడంతో పాటు, దేశంలోని ఇతర ప్రత్యామ్నాయ ప్రదేశాలలోనూ సరికొత్త డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
ఏఐ ముప్పు అనేది బూటకం: ట్రంప్
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల మానవాళికి పెను ముప్పు పొంచి ఉందని, టెక్నాలజీ ప్రపంచాన్ని తన గుప్పిట్లోకి తీసుకుంటుందని జరుగుతున్న ప్రచారంపై ట్రంప్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలువురు టెక్ దిగ్గజాలు, నిపుణులు ఏఐ అభివృద్ధిని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని కోరుతున్న తరుణంలో ట్రంప్ దానిని కొట్టిపారేశారు. ఏఐ ప్రపంచాన్ని కబలించి, మానవాళిని నాశనం చేస్తుందనే భయాలన్నీ ఒక పెద్ద బూటకం అని ఆయన ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా తేల్చిచెప్పారు. గతంలో తనపై వచ్చిన రష్యా విచారణలు, తొలి టర్మ్ ఇంపీచ్మెంట్ ఆరోపణలు ఏ విధంగా నిరాధారమైనవో, ఈ ఏఐ ముప్పు ప్రచారం కూడా అలాంటిదే అని ఎద్దేవా చేశారు.
ఫిన్లాండ్ ఆర్థికాభివృద్ధి దోహదం
ఫిన్లాండ్లో గూగుల్ భారీ పెట్టుబడులు పెట్టడంపై యూరప్ వర్గాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ పెట్టుబడులు ఫిన్లాండ్ అధ్యక్షుడు అలెగ్జాండర్ స్టబ్ వల్లే సాధ్యమైనట్లు భావిస్తున్నాయి. ట్రంప్తో మంచి సంబంధాలు కలిగి ఉన్న స్టబ్ హయాంలో ఈ ఒప్పందం కుదరడం విశేషం. ఈ డేటా సెంటర్లు, డిజిటల్ మౌలిక వసతుల నిర్మాణం ఫిన్లాండ్ ఆర్థికాభివృద్ధి దోహదపడనున్నాయి. ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ దశలో దాదాపు 37,000 మందికి పైగా కార్మికులకు ఉపాధి లభిస్తుంది. దీర్ఘకాలికంగా ఆపరేషన్స్ దశలో సుమారు 7,000 శాశ్వత ఉద్యోగాలు నిలకడగా కొనసాగుతాయి.
గూగుల్ తన డేటా సెంటర్లకు నిరంతరం విద్యుత్ సరఫరాను అందించేందుకు ఫిన్లాండ్లోని దేశీయ పవన విద్యుత్ సరఫరాదారులతో కీలక ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది. అంతేకాకుండా, గ్రిడ్ బ్యాలెన్సింగ్ మరియు ధరల స్థిరత్వం కోసం సరికొత్త బ్యాటరీ ఇన్స్టాలేషన్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. నార్డిక్ యూటిలిటీ గ్రూప్ అయిన 'ఫోర్టుమ్' సంస్థకు చెందిన లోవిసా అణు విద్యుత్ కేంద్రం ఉత్పాదకతను పొడిగించేలా 22 ఏళ్ల విద్యుత్ సరఫరా ఒప్పందంపై గూగుల్ సంతకం చేసింది. ఈ ఒప్పందం కింద 2030 నుంచి 2049 వరకు ఈ అణు కేంద్రం ఉత్పత్తిలో 50 శాతాన్ని గూగుల్ కొనుగోలు చేస్తుంది.
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