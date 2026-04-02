నాటో నుంచి అమెరికా తప్పుకోనుందా? - చట్టపరంగా అది సాధ్యమేనా?
ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో నాటోపై ట్రంప్ ఆగ్రహం- సభ్య దేశాల సహకారం లేనందుకు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు- కాంగ్రెస్ చట్టం, రాజ్యాంగ పరిమితులు అడ్డంకులా?- అమెరికా నిర్ణయంపై యూరప్ దేశాల్లో ఆందోళన
Published : April 2, 2026 at 10:01 PM IST
Trump Withdrawal From NATO : ఇరాన్తో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయ వేదికపై కలకలం రేపుతున్నాయి. నాటో కూటమి సభ్య దేశాలు అమెరికాకు సహకరించడం లేదని ఆరోపిస్తూ, అవసరమైతే ఆ కూటమి నుంచి బయటకు వెళ్లడానికైనా సిద్ధమని ట్రంప్ హెచ్చరించడం చర్చనీయాంశమైంది. అయితే, ఆయన అనుకున్నంత సులభంగా ఈ నిర్ణయం అమలు చేయగలరా? అన్న ప్రశ్నలు ఇప్పుడు ముందుకు వస్తున్నాయి.
పశ్చిమాసియాలో ప్రస్తుతం ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా హర్మూజ్ జలసంధికి సంబంధించి, ఇరాన్తో చర్యలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి కీలకమైన ఈ మార్గంలో నౌకల రాకపోకలను ఇరాన్ అడ్డుకుంటున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పరిస్థితిని నియంత్రించేందుకు అమెరికా నాటో మద్దతు కోరింది.
ఇకపై అమెరికా NATO కూటమిలో కొనసాగుతుందా?
అయితే, నాటోలోని పలు దేశాలు తమ యుద్ధ నౌకలను ఆ ప్రాంతానికి పంపేందుకు నిరాకరించినట్లు సమాచారం. దీంతో ట్రంప్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. నాటో కూటమి లక్ష్యాలను నెరవేర్చడం లేదని విమర్శిస్తూ, అమెరికా ఇకపై ఈ కూటమిలో కొనసాగాలా వద్దా అన్న విషయాన్ని పునరాలోచిస్తామని హెచ్చరించారు.
1949లో స్థాపించిన నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ (నాటో) గత 77 ఏళ్లుగా పాశ్చాత్య దేశాల భద్రతకు ప్రధాన స్థంభంగా నిలుస్తోంది. అమెరికా, యూరప్ దేశాలు, కెనడా కలిసి సోవియట్ యూనియన్ ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు ఈ కూటమిని ఏర్పాటు చేశాయి. అప్పటి నుంచి నాటో సమిష్టి భద్రతా వ్యవస్థగా కొనసాగుతోంది. అయితే, ఒక దేశం నాటో నుంచి బయటకు రావడం అంత సులభమైన ప్రక్రియ కాదు. నాటో ఒప్పందంలోని ఆర్టికల్ 13 ప్రకారం, ఏ సభ్య దేశమైనా కూటమి నుంచి తప్పుకోవాలంటే కనీసం ఒక సంవత్సరం ముందుగా నోటీసు ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత అమెరికా ప్రభుత్వం ఈ విషయాన్ని ఇతర సభ్య దేశాలకు తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు నాటో చరిత్రలో ఏ దేశం కూడా కూటమిని విడిచిపెట్టలేదు.
ఏకపక్షంగా నాటో నుంచి తప్పుకునే అధికారం ఉందా!
ఇక అమెరికా అంతర్గత చట్టపరమైన అంశాలు కూడా ఈ నిర్ణయంలో కీలకంగా మారనున్నాయి. అమెరికా రాజ్యాంగం ప్రకారం విదేశీ ఒప్పందాలను కుదుర్చుకునే అధికారం అధ్యక్షుడికి ఉన్నప్పటికీ, సెనేట్లో మూడింట రెండొంతుల మద్దతు అవసరం. కానీ ఒప్పందం నుంచి బయటకు రావడంపై రాజ్యాంగంలో స్పష్టమైన నిబంధనలు లేవు. ఈ నేపథ్యంలో అధ్యక్షుడికి ఏకపక్షంగా నాటో నుంచి తప్పుకునే అధికారం ఉందా అన్నది వివాదాస్పదంగా మారింది. ట్రంప్ వర్గం మాత్రం అంతర్జాతీయ ఒప్పందాల నుంచి ఉపసంహరణ అధ్యక్షుడి అధికార పరిధిలోనే వస్తుందని వాదిస్తోంది.
కానీ దీనికి వ్యతిరేకంగా అమెరికా కాంగ్రెస్ 2023లో కీలక చట్టాన్ని ఆమోదించింది. భవిష్యత్తులో ఏ అధ్యక్షుడైనా నాటో నుంచి ఏకపక్షంగా తప్పుకోకుండా ఉండేందుకు ఈ చట్టాన్ని తీసుకువచ్చింది. ఈ చట్టం ప్రకారం, నాటో నుంచి అమెరికా బయటకు రావాలంటే కాంగ్రెస్ అనుమతి తప్పనిసరి. ఈ బిల్లు ఆమోదంలో ప్రముఖ నేత మార్కో రూబియో కూడా కీలక పాత్ర పోషించారు. దీంతో ట్రంప్నకు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం అంత తేలిక కాదు అన్న అభిప్రాయం నిపుణుల్లో వ్యక్తమవుతోంది. ఒకవేళ ఆయన ముందుకు వెళ్లినా, ఈ వ్యవహారం అమెరికా కోర్టుల్లో, ముఖ్యంగా సుప్రీంకోర్టులో విచారణకు వెళ్లే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
ఇక ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో యూరప్ దేశాలు కూడా అప్రమత్తమయ్యాయి. నాటో నుంచి అమెరికా బయటకు వస్తే, యూరప్ భద్రతా వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. రష్యా వంటి దేశాల నుంచి ముప్పు పెరిగే ప్రమాదం ఉందని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
