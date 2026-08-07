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బర్త్‌రైట్ సిటిజన్‌షిప్‌పై ట్రంప్​ ఆంక్షలు- ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్స్​ జారీ

'బర్త్ టూరిజం'ను అడ్డుకోవాలని అధికారులకు ట్రంప్​ ఆదేశం - వలసదారుల పిల్లలకు పౌరసత్వం నిరాకరించేందుకు ప్రయత్నాలు!

Donald Trump
Donald Trump (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2026 at 8:35 AM IST

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Trump On Birthright Citizenship : అమెరికాలో పుట్టుకతో వచ్చే పౌరసత్వాన్ని (బర్త్​రైట్​ సిటిజన్​షిప్​) పరిమితం చేయడానికి, 'బర్త్ టూరిజం'ను అణచివేయడానికి ఆ దేశాధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండు కొత్త ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉత్తర్వులపై సంతకం చేశారు. గతంలో తీసుకువచ్చిన నిబంధన రాజ్యాంగ విరుద్ధమని అమెరికా సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసిన కొద్ది వారాలకే ట్రంప్ ఈ తాజా నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం. ఈ కొత్త ఉత్తర్వుల ద్వారా విదేశీ దౌత్యవేత్తలు, పౌరసత్వాన్ని కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారి పిల్లలకు అమెరికా పౌరసత్వం దక్కకుండా నిరోధించనున్నారు.

బర్త్​ టూరిజంను అడ్డుకోండి!
కేవలం అమెరికా పౌరసత్వం కోసం గర్భవతులు టూరిస్ట్ వీసాపై అమెరికాకు వచ్చి పిల్లలను కనడాన్ని బర్త్ టూరిజం అని అంటారు. ఇలాంటి వ్యాపార లావాదేవీల ద్వారా అమెరికాకు వచ్చే వారిని అడ్డుకోవడానికి ట్రంప్​ తాజాగా ఓ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్​పై సంతకం చేశారు. అంతేకాదు ఇలాంటి బర్త్​ టూరిజంను అడ్డుకోవాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. అలాగే విదేశీ ప్రభుత్వాల కోసం లాబీయింగ్ చేసే వారి పిల్లలకు, ఉగ్రవాద సంస్థలకు చెందిన వారి పిల్లలకు, విదేశీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పిల్లలకు ఇకపై పుట్టుకతో వచ్చే అమెరికా పౌరసత్వం లభించకుండా పరిమితి విధిస్తూ ట్రంప్ మరో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్​ జారీ చేశారు.

ఇంతకు ముందు కూడా బర్త్​రైట్ సిటిజన్​షిప్​ను రద్దు చేస్తూ ట్రంప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ జారీ చేశారు. అయితే అక్రమ వలసదారులు, తాత్కాలిక వీసాలు కలిగిన వారి పిల్లలు అమెరికాలో జన్మిస్తే, వారిని అమెరికన్లుగానే పరిగణించాలని జూన్​ 30న ఆ దేశ సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చింది. అమెరికాలో జన్మించిన దాదాపు అందరికీ పౌరసత్వం లభిస్తుందనే 100 ఏళ్ల క్రితం నాటి నిబంధనను సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది. దీనితో విదేశీయుల పిల్లలకు పౌరసత్వం నిరాకరించాలనే ట్రంప్ ప్రయత్నం ఆ సమయంలో వీగిపోయింది. అయితే ట్రంప్ మళ్లీ కొత్త ఉత్తర్వులపై సంతకాలు చేశారు. ఈ నిర్ణయంతో భారతీయులపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉండొచ్చు.

జస్ట్ సర్దుబాటు చేయడం కోసమే!
కొత్త ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉత్తర్వులపై సంతకం చేసిన తర్వాత ఓవల్ ఆఫీస్​లో ట్రంప్ మాట్లాడారు. జూన్​ 30న సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ఆయన అసహనం వ్యక్తం చేశారు. తాను కొత్తగా జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు కేవలం కొన్ని సర్దుబాట్లు కోసమేనని స్పష్టం చేశారు. 'పుట్టుకతో లభించే పౌరసత్వంపై సుప్రీంకోర్టులో చాలా దురదృష్టకరమైన తీర్పు వెలువడింది. అందుకే మేము కొన్ని మార్పులు, సర్దుబాట్లు చేస్తున్నాం' అని అన్నారు. ఆ సమయంలో ఆయన పక్కనే వైట్ హౌస్ డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ స్టీఫెన్ మిల్లర్, కామర్స్ సెక్రటరీ హోవార్డ్ లుట్నిక్, యూఎస్ ట్రేడ్ రిప్రజెంటేటివ్ జేమీసన్ గ్రీర్, వైట్ హౌస్ స్టాఫ్ సెక్రటరీ విల్ షార్ఫ్ ఉన్నారు.

ఇంతకీ చట్టం ఏం చెబుతోంది?
1868 జులై 9న ఆమోదించిన యూఎస్ రాజ్యాంగంలోని 14వ సవరణ, మాజీ బానిసలతో సహా అమెరికాలో జన్మించిన లేదా పౌరసత్వం పొందిన వ్యక్తులందరికీ పౌరసత్వాన్ని కల్పించింది. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న ట్రంప్​, "ఆ చట్టాన్ని అంతర్యుద్ధం (సివిల్ వార్) ముగిసిన తర్వాత చేశారు. అప్పట్లో బానిసల పిల్లల కోసం దీనిని తీసుకువచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతోంది? ప్రజలు దీనితో వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు" అని ట్రంప్ ఆరోపించారు.

వాస్తవానికి అమెరికాలో వలస వ్యతిరేక విధానాల రూపశిల్పింగా భావించే మిల్లర్ మాట్లాడుతూ, "విదేశీయులు అమెరికాకు పర్యటకులుగా వచ్చినట్లు నటిస్తారు. కానీ వారి అసలు ఉద్దేశం ఇక్కడ బిడ్డకు జన్మనిచ్చి, ఆ బిడ్డకు ఆటోమేటిక్‌గా అమెరికా పౌరసత్వం లభించేలా చేస్తారు. ఈ విచ్ఛిన్నకరమైన వ్యవస్థ కారణంగా, వారికి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు ఉచితంగా లభిస్తున్నాయి. అంతేకాదు వారికి అమెరికన్లకు మాత్రమే చెందాల్సిన ఓటింగ్ హక్కులు సహా ఇతర హక్కులు, అధికారాలు లభిస్తున్నాయి" అని అన్నారు.

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