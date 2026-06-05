మోదీ నా మంచి మిత్రుడు- త్వరలోనే భారత్, అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం: ట్రంప్
భారత్, అమెరికా మధ్య త్వరలో ట్రేడ్ డీల్ కుదురుతుందని ట్రంప్ ఆశాభావం- ప్రధాని మోదీతో తనకు మంచి సంబంధాలున్నాయని వ్యాఖ్య- గతంలో భారత్ భారీ సుంకాలు విధించిందని మరోసారి విమర్శ
Published : June 5, 2026 at 7:30 AM IST
US India Trade Talks : భారత్- అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందంపై చర్చలు కీలక దశకు చేరుకున్న నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తనకు మంచి మిత్రుడని పేర్కొన్న ట్రంప్, ఇరు దేశాలు త్వరలోనే వాణిజ్య ఒప్పందానికి చేరుకుంటాయని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. వైట్ హౌస్లో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, భారత్తో తమ సంబంధాలు బలంగా ఉన్నాయని, పరస్పర ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఒప్పందం కుదురుతుందని తెలిపారు.
భారత్తో జరుగుతున్న ట్రేడ్ డీల్ చర్చలపై ప్రశ్నించగా ట్రంప్ స్పందించారు. "మీ ప్రధానమంత్రి నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయన నా మంచి మిత్రుడు. మేమిద్దరం మంచి సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నాం. అందుకే భారత్తో తప్పకుండా ఒక ఒప్పందానికి చేరుకుంటాం" అని చెప్పారు. గతంలో భారత్ అమెరికా కంపెనీలపై భారీ స్థాయిలో సుంకాలు విధించిందని, అమెరికా మాత్రం పెద్దగా సుంకాలు వసూలు చేయలేదని ఆయన ఆరోపించారు. భారత్ చాలా కాలం పాటు అమెరికా విధానాలను తమకు అనుకూలంగా ఉపయోగించుకుందని ట్రంప్ అన్నారు. "అమెరికా కంపెనీలపై భారత్ భారీ టారిఫ్లు విధించింది. కానీ మేము వారి ఉత్పత్తులపై అలాంటి భారం వేయలేదు. ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారింది. ప్రస్తుతం భారత్తో వాణిజ్యం ద్వారా అమెరికా మంచి ఆదాయం పొందుతోంది" అని వ్యాఖ్యానించారు.
హార్లే డేవిడ్సన్ ఉదాహరణ
ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ అమెరికన్ మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ హార్లే డేవిడ్సన్ ఉదాహరణను ట్రంప్ ప్రస్తావించారు. గతంలో భారత మార్కెట్లో హార్లే డేవిడ్సన్ బైక్ల విక్రయాలకు 200 శాతం వరకు సుంకాలు ఉండటంతో కంపెనీకి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయని చెప్పారు. ఆ పరిస్థితుల్లో భారత్లోనే తయారీ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేయాల్సి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో భారత మోటార్సైకిళ్లకు అమెరికా మార్కెట్లో అలాంటి అడ్డంకులు లేవని ఆయన తెలిపారు.
ఇదిలా ఉండగా, భారత్- అమెరికా మధ్య మధ్యంతర ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందంపై చర్చలు ఇటీవల వేగం పుంజుకున్నాయి. అమెరికా ప్రతినిధి బృందం ఈ వారం భారత్లో నాలుగు రోజుల పాటు వాణిజ్య చర్చలు నిర్వహించింది. గురువారంతో ఈ చర్చలు ముగిశాయి. ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలు సహకార స్ఫూర్తితో, ఆచరణాత్మక దృక్పథంతో జరిగాయని భారత వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.
భారత్, అమెరికా ఆర్థిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసే విధంగా పరస్పర ప్రయోజనకరమైన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవాలన్న లక్ష్యంతో చర్చలు సాగాయని పేర్కొంది. ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని విస్తరించడం, పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడం, మార్కెట్ యాక్సెస్ అంశాలపై ఇరు దేశాలు విస్తృతంగా చర్చించినట్లు సమాచారం. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్య జరిగిన ఫోన్ సంభాషణ అనంతరం ట్రేడ్ డీల్కు సంబంధించిన ప్రాథమిక రూపురేఖలు ఖరారైనట్లు ఉమ్మడి ప్రకటన వెలువడింది. ఆ ఒప్పందం ప్రకారం భారత ఉత్పత్తులపై అమెరికా విధిస్తున్న సుంకాలను తగ్గించే అంశం కూడా చర్చకు వచ్చింది.
వాణిజ్య చర్చలు కొత్త కోణంలో!
అయితే ఆ తర్వాత అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ట్రంప్ ప్రవేశపెట్టిన కొన్ని పరస్పర సుంకాల విధానాలపై కీలక తీర్పు ఇవ్వడంతో పరిస్థితులు మారాయి. అనంతరం అమెరికా అన్ని దేశాలపై తాత్కాలికంగా 10 శాతం సుంకాలు విధించే నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో భారత్-అమెరికా వాణిజ్య చర్చలు కొత్త కోణంలో కొనసాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఇరు దేశాలు మధ్యంతర ఒప్పందం దిశగా ముందుకు సాగుతున్నాయి.
ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక భాగస్వాములుగా ఉన్న భారత్, అమెరికా మధ్య ట్రేడ్ డీల్ కుదిరితే ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యానికి కొత్త ఊపు వచ్చే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తయారీ, వ్యవసాయం, టెక్నాలజీ, ఫార్మా రంగాలకు ఈ ఒప్పందం ప్రయోజనం చేకూర్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ట్రంప్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. మోదీతో తన వ్యక్తిగత సన్నిహిత్యాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, భారత్తో వాణిజ్య ఒప్పందం కచ్చితంగా కుదురుతుందని ఆయన చెప్పడం ఇరు దేశాల మధ్య కొనసాగుతున్న చర్చలకు మరింత బలం చేకూర్చే అంశంగా మారింది.
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