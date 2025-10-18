ETV Bharat / international

పాక్​-అఫ్గాన్​ వివాదాన్ని పరిష్కరించడం నాకు చాలా ఈజీ: డొనాల్డ్​ ట్రంప్​

'పాకిస్థాన్​-అఫ్గానిస్థాన్ వివాదాన్ని సులభంగా పరిష్కరించగలను'- అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు

Donald Trump
Donald Trump (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 18, 2025 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump About Pak Afghan Conflict : అఫ్గానిస్థాన్​, పాకిస్థాన్​ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ రెండు దేశాల మధ్య వివాదాన్ని పరిష్కరించాల్సి వస్తే, దానిని పరిష్కరించడం తనకు చాలా 'సులభమైన' పని అని పేర్కొన్నారు.

శుక్రవారం ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్​స్కీతో లంఛ్​ సందర్భంగా ట్రంప్ విలేకరులతో మాట్లాడారు. "పాక్​ దాడి చేసిందో లేదా అఫ్గాన్ నుంచి దాడి జరుగుతుందో నాకు అర్థమైంది. నేను గానీ దానిని పరిష్కరించాల్సి వస్తే, దాన్ని పరిష్కరించడం నాకు సులభం" అని వ్యాఖ్యానించారు.

లక్షలాది మంది ప్రాణాలు కాపాడాను!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో యుద్ధాలు ఆపి లక్షలాది మంది ప్రాణాలు కాపాడానని ట్రంప్ మరోసారి చెప్పుకున్నారు. అదే విధంగా అఫ్గాన్​, పాకిస్థాన్​ వివాదాన్ని పరిష్కరించడంలో తాను విజయం సాధిస్తానని పేర్కొన్నారు.

"ప్రజలు చంపబడకుండా ఆపడం నాకు ఇష్టం. నేను ఇప్పటికే లక్షలాది మంది ప్రాణాలను కాపాడాను. అదే విధంగా ఈ​ యుద్ధంలో మనం విజయం సాధిస్తామని నేను భావిస్తున్నాను" అని ట్రంప్ అన్నారు.

దాడులు, ప్రతిదాడులు
అఫ్గాన్​లోని ఉగ్రస్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని పాక్ తాజాగా​ వైమానిక దాడులు ప్రారంభించింది. దీనితో దోహాలో ఇరుదేశాల మధ్య జరగనున్న తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంపై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి. ఉత్తర వజీరిస్థాన్​లోని ఒక సైనిక స్థావరంపై ఉగ్రవాదులు తుపాకులతో, బాంబులతో దాడి చేసిన తరువాత, ఇస్లామాబాద్​, కాబూల్​ రెండు రోజుల పాటు కాల్పుల విరమణను పొడిగించాలని నిర్ణయించాయి. అయితే ఇది జరిగిన కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే పాక్ నేరుగా అఫ్గాన్​పై దాడులకు దిగడం గమనార్హం.

8 యుద్ధాలు ఆపినా నోబెల్​ రాలేదు!
మరోవైపు తాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8 యుద్ధాలను ఆపినప్పటికీ, నోబెల్ శాంతి బహుమతి రాకపోవడంపై ట్రంప్​ మరోసారి నిరాశను వ్యక్తం చేశారు. "నేను ఇప్పటి వరకు 8 యుద్ధాలను పరిష్కరించాను. అయినా నాకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి రాలేదు. నేను ఓ యుద్ధాన్ని ఆపిన ప్రతిసారీ, మరో యుద్ధాన్ని ఆపండి, అప్పుడే నోబెల్ పీస్​ ప్రైజ్​ వస్తుందని చాలా మంది చెబుతుంటారు. ఇది చాలా ఫన్నీగా ఉంది. ఎందుకంటే వారు ప్రతిసారీ నేను ఆపిన యుద్ధాల సంగతి మరిచిపోతుంటారు. అయితే నేను నోబెల్ కోసం ఈ యుద్ధాలను ఆపలేదు. కేవలం లక్షలాది ప్రాణాలు కాపాడడం కోసమే అలా చేశాను" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

మచాడో ఎవరో నాకు తెలియదు!
ఇక 2025 నోబెల్ శాంతి బహుమతి విజేత కొరియా మచారో గురించి తనకు తెలియదని ట్రంప్ పేర్కొనడం గమనార్హం. "నాకు నోబెల్ బహుమతి రాలేదు. ఎవరో చాలా మంచి మహిళకు వచ్చింది. అది చాలా బాగుంది. అమె ఎవరో నాకు తెలియదు. కానీ ఆమె చాలా ఉదారవంతురాలు. కాబట్టి ఇకపై నాకు నోబెల్ రాలేదు అనే విషయాన్ని పట్టించుకోను. నేను కేవలం ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడడంపైనా నా శ్రద్ధ పెడతాను" అని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. అయితే మచాడో మాత్రం తనకు వచ్చిన నోబెల్​ను డొనాల్డ్​ ట్రంప్​నకు అంకితం ఇస్తున్నట్లు ఇంతకుముందే పేర్కొనడం గమనార్హం.

రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను భారత్ తగ్గించింది- తక్కువే కొంటోంది: ట్రంప్

'ఇక రక్తపాతం ఆగాల్సిందే'- రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై ట్రంప్‌

TAGGED:

PAK AFGHAN CONFLICT UPDATES
PAK AFGHAN CONFLICT EASY TO SOLVE
TRUMP PAK AFGHAN WAR EASY OT SOLVE
TRUMP LATEST NEWS
TRUMP ABOUT PAK AFGHAN CONFLICT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.