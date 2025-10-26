రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు తగ్గిస్తున్న భారత్, చైనా: ట్రంప్
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను భారత్ కంప్లీట్గా తగ్గిస్తోంది- చైనా కూడా గణనీయంగా చమురు దిగుమతులు తగ్గిస్తోంది- ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు
Published : October 26, 2025 at 8:39 PM IST|
Updated : October 26, 2025 at 8:51 PM IST
Trump On India Russia Oil Purchase :రష్యా- భారత్ చమురు కొనుగోళ్ల విషయంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. చమురు కొనుగోళ్లను భారత్ పూర్తిగా నిలిపేస్తోందని పునరుద్ఘాటించారు. అదే సమయంలో చైనా కూడా రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులను గణనీయంగా తగ్గించనుందని పేర్కొన్నారు. ఆసియాన్ సదస్సు కోసం మలేసియాకు బయలుదేరే ముందు ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్లో విలేకర్లుతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్తో జరగబోయే సమావేశంలో రష్యా చమురు కొనుగోళ్ల అంశం ప్రస్తావనకు వస్తుందా అని విలేకర్లు ప్రశ్నించారు. దానికి బదులిస్తూ, బహుశా నేను ఈ అంశంపై చర్చించవచ్చు. మీరే చూసి ఉంటారు. రష్యా నుంచి చైనా చమురు కొనుగోళ్లు గణనీయంగా తగ్గిస్తోంది. భారత్ కూడా పూర్తిగా నిలిపేస్తోంది' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
గత కొన్ని రోజులగా రష్యా నుంచి చమురు భారత్ చమురు కొనుగోళ్లను తగ్గిస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు చెబుతూనే వస్తున్నారు. త్వరలో పూర్తిగా నిలిపేస్తోందని భారత్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తనకు హామీ ఇచ్చినట్లు ఇటీవల వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే ఆ వ్యాఖ్యలను భారత్ ఎప్పటికప్పడు ఖండిస్తూనే వస్తోంది. భారత్ ఇంధన విధానం అనేది దేశ ప్రయోజనాల ఆధారంగా ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.
అలాగే భారత్-పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని కూడా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రస్తావించారు. భారత్ పాకిస్థాన్ వివాదాన్ని పరిష్కరించినట్లు పేర్కొన్నారు. 'భారత్–పాకిస్తాన్ వివాదంతో సహా ఇతర యుద్ధాలను పరిష్కరించడం కష్టం అనుకున్నా. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని పరిష్కరించడం సులభం అని భావించా. కానీ కానీ అది విఫలమైంది. జెలెన్స్కీ, పుతిన్ల మధ్య తీవ్రమైన ద్వేషం ఉంది'అని ట్రంప్ అన్నారు. ఈ ఏడాది మే 10న సామాజిక మాధ్యమంలో అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతోనే భారత్-పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని పరిష్కరించానని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇప్పటి అదే విషయాన్ని అనేక సార్లు పునరావృతం చేస్తూ వస్తున్నారు. మూడో వ్యక్తి మధ్యవర్తిత్వం లేకుండా కాల్పుల విరమణకు వచ్చామని ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్ ఖండిస్తూనే వస్తోంది.