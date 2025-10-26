ETV Bharat / international

రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు తగ్గిస్తున్న భారత్​, చైనా: ట్రంప్

రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను భారత్​ కంప్లీట్​గా తగ్గిస్తోంది- చైనా కూడా గణనీయంగా చమురు దిగుమతులు తగ్గిస్తోంది- ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు

Trump On India Russia Oil Purchase
US President Donald Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 26, 2025 at 8:39 PM IST

|

Updated : October 26, 2025 at 8:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On India Russia Oil Purchase :రష్యా- భారత్ చమురు కొనుగోళ్ల విషయంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. చమురు కొనుగోళ్లను భారత్​ పూర్తిగా నిలిపేస్తోందని పునరుద్ఘాటించారు. అదే సమయంలో చైనా కూడా రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులను గణనీయంగా తగ్గించనుందని పేర్కొన్నారు. ఆసియాన్ సదస్సు కోసం మలేసియాకు బయలుదేరే ముందు ఎయిర్​ ఫోర్స్​ వన్​లో విలేకర్లుతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్​తో జరగబోయే సమావేశంలో రష్యా చమురు కొనుగోళ్ల అంశం ప్రస్తావనకు వస్తుందా అని విలేకర్లు ప్రశ్నించారు. దానికి బదులిస్తూ, బహుశా నేను ఈ అంశంపై చర్చించవచ్చు. మీరే చూసి ఉంటారు. రష్యా నుంచి చైనా చమురు కొనుగోళ్లు గణనీయంగా తగ్గిస్తోంది. భారత్​ కూడా పూర్తిగా నిలిపేస్తోంది' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

గత కొన్ని రోజులగా రష్యా నుంచి చమురు భారత్ చమురు కొనుగోళ్లను తగ్గిస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు చెబుతూనే వస్తున్నారు. త్వరలో పూర్తిగా నిలిపేస్తోందని భారత్​ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తనకు హామీ ఇచ్చినట్లు ఇటీవల వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే ఆ వ్యాఖ్యలను భారత్​ ఎప్పటికప్పడు ఖండిస్తూనే వస్తోంది. భారత్ ఇంధన విధానం అనేది దేశ ప్రయోజనాల ఆధారంగా ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.

అలాగే భారత్​-పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని కూడా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రస్తావించారు. భారత్​ పాకిస్థాన్ వివాదాన్ని పరిష్కరించినట్లు పేర్కొన్నారు. 'భారత్–పాకిస్తాన్ వివాదంతో సహా ఇతర యుద్ధాలను పరిష్కరించడం కష్టం అనుకున్నా. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని పరిష్కరించడం సులభం అని భావించా. కానీ కానీ అది విఫలమైంది. జెలెన్‌స్కీ, పుతిన్‌ల మధ్య తీవ్రమైన ద్వేషం ఉంది'అని ట్రంప్ అన్నారు. ఈ ఏడాది మే 10న సామాజిక మాధ్యమంలో అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతోనే భారత్​-పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని పరిష్కరించానని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇప్పటి అదే విషయాన్ని అనేక సార్లు పునరావృతం చేస్తూ వస్తున్నారు. మూడో వ్యక్తి మధ్యవర్తిత్వం లేకుండా కాల్పుల విరమణకు వచ్చామని ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్​ ఖండిస్తూనే వస్తోంది.

Last Updated : October 26, 2025 at 8:51 PM IST

TAGGED:

TRUMP ON INDIA RUSSIA OIL
TRUMP ON INDIA OIL DEALS
TRUMP ON INDIA RUSSIA OIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.