ట్రంప్ శాంతి ఒప్పందం- కావాలంటే స్నేహాన్ని వదులుకుంటాం: జెలెన్స్కీ
భూభాగ సమగ్రతపై ఎటువంటి రాజీ ఉండదని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు స్పష్టం
Published : November 22, 2025 at 8:38 AM IST
Trump Peace Plan For Ukraine : రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన 28 సూత్రాల శాంతి ప్రణాళికపై రాజకీయ చర్చలు వేడెక్కుతున్నాయి. రష్యాకు కొంతవరకు అనుకూలంగా ఉన్నట్లు భావిస్తున్న ఈ ప్రణాళికను ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వోలోడిమిర్ జెలెన్స్కీ ఖండిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అవసరమైతే అమెరికాతో ఉన్న స్నేహబంధాన్నే పక్కన పెట్టడానికి సిద్ధమని పరోక్షంగా హెచ్చరించారు.
ట్రంప్ అల్టిమేటం- కీవ్కు వారంరోజుల గడువు
యుద్ధం వెంటనే ఆగాలంటే తమ ప్రణాళికను కచ్చితంగా అంగీకరించాలని, ఇందుకోసం కీవ్కు కేవలం వారం రోజులు మాత్రమే సమయం ఉందని ట్రంప్ ముందుగానే స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రతిపాదనను అమలు చేస్తే యుద్ధం ఆగుతుందని, లేదంటే ఉక్రెయిన్ పోరాడాల్సిందేనని కూడా వ్యాఖ్యానించారు. ఈ నేపథ్యంలో జెలెన్స్కీ బహిరంగంగా స్పందించారు. దేశం చరిత్రలో అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితి నెలకొన్నదని, మన ఆత్మగౌరవాన్ని కోల్పోవడమా? లేక కీలక భాగస్వామిని వదులుకోవడమా? అన్నదాన్ని ఎంచుకునే సందర్భం వచ్చిందని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే నిర్ణయాలు మాత్రం ఉక్రెయిన్ ప్రయోజనాల ఆధారంగానే ఉంటాయని, అవసరమైతే మిత్రదేశాలను కూడా వదిలివేయడానికి వెనకాడమని ఆయన వ్యాఖ్యలు స్పష్టంగా సూచించాయి.
వేరుప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తాం: జెలెన్స్కీ
ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన 28 సూత్రాల బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ సూచనలు ఇవ్వాలని ఉక్రెయిన్ భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్తో జెలెన్స్కీ సమావేశమై పరిస్థితులను వివరించారు. ట్రంప్ యుద్ధం త్వరగా ముగించాలని కోరుకుంటున్న ఉద్దేశాన్ని గౌరవిస్తున్నామని, అయితే ఉక్రెయిన్ భద్రత, భూభాగ సమగ్రతపై ఎటువంటి రాజీ ఉండదని స్పష్టం చేశారు. త్వరలోనే జెలెన్స్కీ–ట్రంప్ల భేటీ జరగనుందని, ఈ సమావేశంలో శాంతి ప్రణాళికపై మళ్లీ చర్చించే అవకాశం ఉందని అధ్యక్ష కార్యాలయం వెల్లడించింది.
ఉక్రెయిన్ ఇంకా భ్రమలోనే ఉంది: పుతిన్
ట్రంప్ ప్రణాళికపై రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ కూడా స్పందించారు. "ఈ ప్రణాళికను ఉక్రెయిన్ అంగీకరించకతప్పదు. కీవ్, దాని నాటో మిత్రదేశాలు ఇప్పటికీ భ్రమల్లోనే జీవిస్తున్నాయి. రష్యాను యుద్ధంలో ఓడించగలమని అవాస్తవ కలలు కంటున్నాయి" అని పుతిన్ ఎద్దేవా చేశారు. యుద్ధం ముగించేందుకు రష్యా సిద్ధంగా ఉందని, శాంతి ప్రణాళికపై వివరమైన చర్చలకు తాము అంగీకరిస్తున్నామని, అయితే అది సాధ్యంకాకపోతే యుద్ధం కొనసాగుతుందని హెచ్చరించారు.
ట్రంప్ 28 సూత్రాల ప్రణాళికలో ఏముంది?
మూడేళ్లకు పైగా సాగుతున్న రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి శాశ్వత పరిష్కారం చూపించాలనే ఉద్దేశంతో ట్రంప్ ఈ 28 సూత్రాలను రూపొందించారు. వీటిలో రష్యాకు అనుకూలంగా ఉన్న అంసాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. అందులో భాగంగా దొనెట్స్క్ సహా పలు కీలక ప్రాంతాలను కీవ్ వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉక్రెయిన్ తన సైనిక శక్తిని తగ్గించుకోవాలి. భద్రతా ఏర్పాట్లు, భూభాగ హామీలపై పెద్ద మార్పులు చేయాలి అయితే యుద్ధంతో దెబ్బతిన్న ఉక్రెయిన్ మౌలిక వసతుల పునర్నిర్మాణానికి భారీ సహాయం అందించే అంశాలను కూడా ఈ ప్యాకేజీలో చేర్చారు.
ఇటీవల ఉక్రెయిన్, రష్యా మధ్య శాంతిని సాధించడానికి వాషింగ్టన్ ఒక సాధ్యమైన మార్గాన్ని గుర్తించిందని ట్రంప్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వోలోడిమిర్ జెలెన్స్కీ దీనిని ఆమోదించినట్లయితే మాత్రమే ఈ ప్రతిపాదన ముందుకు సాగుతుందని చెప్పారు. "మనం శాంతిని సాధించడానికి ఒక మార్గం ఉందని మేం భావిస్తున్నాం. ఆయన దానిని ఆమోదించాలి. వారు సహేతుకంగా దగ్గరవుతున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను, కానీ నేను అంచనా వేయాలనుకోవడం లేదు" అని ట్రంప్ అన్నారు.