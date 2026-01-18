ETV Bharat / international

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 18, 2026 at 11:02 PM IST

Trump on Gaza Peace : గాజా పునర్నిర్మాణం కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఏర్పాటు చేసిన శాంతి మండలిలో భాగస్వామి కావాలని భారత్‌కు ఆహ్వానం అందింది. ఇందులో ఇప్పటికే ఇండో-అమెరికన్‌, ప్రపంచ బ్యాంక్‌ అధ్యక్షుడు అజయ్‌ బంగాకు చోటు లభించింది. మరోవైపు ఇందులో భాగస్వామ్యమయ్యేందుకు తమకూ ఆహ్వానం అందినట్లు పాకిస్థాన్‌ కూడా పేర్కొంది.

గాజా పరిపాలనకు సంబంధించి రెండు మండళ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు అమెరికా ఇప్పటికే ప్రకటించింది. అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైనదిగా పేర్కొంటోన్న ఈ శాంతి మండలిలో సాంకేతిక నిపుణులతో కూడిన ప్రధాన బోర్డుకు ట్రంప్‌ అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తారు. ‘ఎగ్జిక్యూటివ్‌ బోర్డు’గా ఉండే రెండో మండలి సలహాదారుగా వ్యవహరిస్తుందని వైట్‌హౌస్‌ వర్గాలు వెల్లడించాయి. శాంతి మండలిలోని రెండు కీలక మండళ్లకు అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో, అజయ్‌ బంగా, టోనీ బ్లెయిర్‌ సహా పలు దేశాల ప్రతినిధులు ఎంపికయ్యారు.

