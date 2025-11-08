రామస్వామి ఎప్పుడూ నిరాశపరచరు- ఆయన గొప్ప గవర్నర్ అవుతారు : ట్రంప్
వివేక్ రామస్వామికి మద్దతు తెలుపుతూ ప్రశంసలు కురిపించిన అధ్యక్షుడు ట్రంప్
Published : November 8, 2025 at 10:31 AM IST
Trump Ramaswamy Ohio: అమెరికాలోని ఓహియో గవర్నర్గా పోటీ చేయనున్న భారతీయ మూలాలు ఉన్న నాయకుడు వివేక్ రామస్వామికి ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన మద్దతు ప్రకటించారు. వ్యాపారవేత్త నుంచి రాజకీయ నేతగా మారిన వివేక్ రామస్వామి ఓహియో రాష్ట్ర గవర్నర్గా అద్భుతంగా పనిచేస్తారని ట్రంప్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. 2016, 2020, 2024 ఎన్నికల్లో తనను పెద్దఎత్తున ఓహియో ప్రజలు ఆదరించారని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
'వివేక్ రామస్వామి ప్రత్యేక వ్యక్తి'
శుక్రవారం ట్రూత్ సోషల్లో పోస్టు చేసిన డొనాల్డ్ ట్రంప్, "వివేక్ రామస్వామి ఓహియోకు గొప్ప గవర్నర్ అవుతారు. నా పూర్తి మద్దతు ఆయనకే. ఆయన ఎప్పుడూ ప్రజలను నిరాశపరచరు" అని తెలిపారు. "నాకు వివేక్ బాగా తెలుసు. ఆయనతో ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాను. ఆయన నిజంగా ప్రత్యేక వ్యక్తి. యువకుడు, బలమైనవాడు, తెలివైనవాడు" అంటూ ప్రశంసలు కురిపించారు.
సరిహద్దు భద్రతపై రామస్వామి కృషి
అమెరికాను నిజంగా ప్రేమించే వ్యక్తిగా ఆయనను అభివర్ణించిన ట్రంప్, రామస్వామి గవర్నర్గా ఆర్థికాభివృద్ధి, పన్నుల తగ్గింపు, దేశీయ ఉత్పత్తుల ప్రోత్సాహం, అమెరికన్ ఎనర్జీ ఆధిపత్యం, సరిహద్దు భద్రత, వలస నేరాల నివారణ, సైన్యం, వెటరన్ల బలోపేతం, ఎన్నికల పారదర్శకత వంటి అంశాలపై కృషి చేస్తారని పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ మద్దతుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ రామస్వామి స్పందించారు. "ధన్యవాదాలు ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్! ఓహియోను మరింత గొప్పగా మార్చుదాం" అని ఆయన సోషల్ మీడియాలో రాసుకొచ్చారు.
సిన్సినాటి నగరంలో జన్మించిన వివేక్ రామస్వామి (40) హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో బయాలజీలో పట్టభద్రుడయ్యారు. తర్వాత యేల్ లా స్కూల్ నుంచి న్యాయశాస్త్రంలో జేడీ పట్టా పొందారు. బయోటెక్ సంస్థ రోవియంట్ సైన్సెస్ను స్థాపించి, ఐదు ఔషధాలను విజయవంతంగా FDA ఆమోదం పొందేలా చేశారు. 2024లో రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున అధ్యక్ష ప్రాథమిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన రామస్వామి, జనవరిలో తన ప్రచారాన్ని విరమించి ట్రంప్కు మద్దతు ఇచ్చారు.
అత్యుత్తమ రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దుతా!
ఆ తర్వాత ట్రంప్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన అనంతరం, ఆయన Department of Government Efficiency (DOGE) విభాగానికి రామస్వామిని నేతృత్వం వహించేలా నియమించారు. కానీ గవర్నర్ పదవికి పోటీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో రామస్వామి ఆ పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. ప్రస్తుతం గవర్నర్ రేసులో ఉన్న రామస్వామి, "ఓహియోను అమెరికాలో వ్యాపారం చేయడానికి, కుటుంబాలను పెంచుకోవడానికి, పిల్లలకు ప్రపంచ స్థాయి విద్య అందించడానికి అత్యుత్తమ రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దుతాను" అంటూ హామీ ఇచ్చారు.
కొత్త దిశను చూపే రాష్ట్రంగా నిలిపి!
"యువతకు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో విజేతలుగా నిలిచే నైపుణ్యాలు అందించడమే నా లక్ష్యం. క్యాపిటలిజం, ప్రతిభాధారిత వ్యవస్థలను గర్వంగా స్వీకరించే రాష్ట్రం ఓహియో అవుతుంది" అని చెప్పారు. "ప్రతి అవరోధాన్ని తొలగించి, ఇన్నోవేషన్కు దారి తీసే రాష్ట్రంగా ఓహియోను మార్చుతాను. ఏరోస్పేస్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సెమీకండక్టర్ల రంగాల్లో కొత్త దిశను చూపే రాష్ట్రంగా నిలిపి, టెక్సాస్ లేదా ఫ్లోరిడా కాకుండా దేశభక్తులు స్థిరపడాలనుకునే రాష్ట్రంగా ఓహియో అవుతుంది" అని ఆయన నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.
