నేనే శాంతి దూత- 8 యుద్ధాలను ఆపేశా- ఇరాన్ యురేనియం అమెరికాకే తీసుకెళ్తా : ట్రంప్

ట్రంప్ నోటా మళ్లీ యుద్దాల మాట- నాటో అవసరం తమకు లేదంటూ ట్రంప్ విమర్శలు- ఇరాన్​తో కలసి యురేనియం తవ్వి అమెరికాకు తీసుకెళ్తా అని వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 18, 2026 at 7:20 AM IST

Trump On War : భారత్-పాకిస్థాన్​తో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగిన పలు ఘర్షణలను తానే పరిష్కరించానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తానే శాంతి దూత అని పేర్కొన్నారు. అలాగే ఇరాన్ వద్ద ఉన్న యురేనియంను అమెరికా తీసుకెళ్తామని వెల్లడించారు. నాటో కూటమిపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. హర్మూజ్ సమస్య తీరిన తర్వాత సహాయం చేస్తామంటున్నామని, వారి అవసరం తమకు లేదాని విమర్శించారు అమెరికాలో జరిగిన టర్నింగ్ పాయింట్ యూఎస్​ఏ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ ట్రంప్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'నేనే శాంతి దూతను. నేను మొత్తం ఎనిమిది యుద్ధాలను ముగించాను. వాటిలో భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య జరిగిన ఘర్షణ కూడా ఉంది. ఆ యుద్ధం జరిగి ఉంటే 30 నుంచి 50 మిలియన్ల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయేవారు. అంతేకాక, ఇరాన్, లెబనాన్ పరిణామాలను కలుపుకుంటే తాను ముగించిన యుద్ధాల సంఖ్య 10కు చేరుతుంది. మేము లక్షలాది ప్రాణాలను కాపాడాం' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. లెబనాన్ విషయంలో కూడా కీలక పురోగతి సాధించామని ట్రంప్ చెప్పారు. ఇజ్రాయెల్-లెబనాన్ మధ్య ఎన్నో దశాబ్దాల తర్వాత చారిత్రాత్మక కాల్పుల విరమణ సాధ్యమైంది అని పేర్కొన్నారు. ఈ ఒప్పందం ద్వారా ప్రాంతంలో శాంతి నెలకొనే అవకాశం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

'ఇరాన్​తో కలిసి తవ్వి యురేనియం తీసుకెళ్తాం'
ఇరాన్‌తో కలిసి మేమే వెళ్లి యురేనియంను తవ్వి తీసుకొస్తామని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. పెద్ద ఎక్స్కవేటర్లు ఉపయోగించి ఆ పదార్థాన్ని అమెరికాకు తీసుకెళ్తాం అని తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా, ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ తీవ్రంగా ఖండించారు. సుసంపన్న యురేనియం తమ దేశ భూమిలా వలె పవిత్రమైనది, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దానిని ఎక్కడికీ తరలించమని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. అమెరికా చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు వాస్తవాలకు దూరంగా ఉన్నాయని ఆయన విమర్శించారు. సోషల్ మీడియా పోస్టులు కాదు, భూభాగంపై జరిగే పరిణామాలే నిర్ణయాత్మకం అంటూ హర్మూజ్ జలసంధి అంశంపై కూడా స్పందించారు.

నాటో పేపర్ టైగర్ : ట్రంప్
హర్మూజ్ పరిస్థితి సద్దుమణిగిన తర్వాత నాటో నుంచి సహాయం అందించాలనే ఫోన్ కాల్ వచ్చినట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. 'రెండు నెలల క్రితం సహాయం కావాల్సినప్పుడు ఎక్కడున్నారు? ఇప్పుడు అవసరం లేదు. అప్పుడు వారు పనికిరాలేదు' అంటూ ఆయన అసహనం వ్యక్తం చేశారు. నాటోను పేపర్ టైగర్​గా అభివర్ణించిన ట్రంప్, అవసరమైన సమయంలో స్పందించని కూటమిగా విమర్శించారు. తన సోషల్ మీడియా పోస్టులో కూడా ఇదే విషయాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తూ, ఇప్పుడు హర్మూజ్ సమస్య తీరిన తర్వాత సహాయం చేస్తామంటున్నారని, వారి అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు.

ఇదే సందర్భంలో పశ్చిమాసియా పరిస్థితులపై కూడా ట్రంప్ స్పందించారు. హర్మూజ్ జలసంధి మళ్లీ వాణిజ్య రవాణాకు అందుబాటులోకి వచ్చిందని, అయితే అమెరికా నౌకాదళం విధించిన నిర్బంధం పూర్తిస్థాయి ఒప్పందం కుదిరే వరకు కొనసాగుతుందని తెలిపారు. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ సైన్యం, నౌకాదళం తమదే అంటూ అమెరికా శక్తిని హైలైట్ చేశారు. ఇరాన్‌తో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని, త్వరలోనే ఒప్పందం కుదిరే అవకాశముందని ట్రంప్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఒప్పందం పూర్తిగా అమలులోకి వచ్చిన తర్వాతే అమెరికా చర్యల్లో మార్పులు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు.

ఇదిలా ఉండగా, హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా వాణిజ్య నౌకాయానానికి పూర్తి అనుమతి ఉందని ఇరాన్ ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ ఇంధన సరఫరా మార్గాలు మళ్లీ సాధారణ స్థితికి చేరుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది. హర్మూజ్ జలసంధి ప్రపంచ చమురు, సహజ వాయువు రవాణాలో కీలక మార్గంగా గుర్తింపు పొందింది. అయితే, అమెరికా విధించిన నౌకాదళ నిర్బంధం మాత్రం కొనసాగుతుందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్‌తో పూర్తిస్థాయి ఒప్పందం కుదిరే వరకు ఈ చర్యలు అమల్లో ఉంటాయని తెలిపారు.

