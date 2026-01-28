చర్చలకు వస్తారా? సర్వనాశనం అవుతారా?- ఇరాన్కు ట్రంప్ డెడ్లీ వార్నింగ్
మధ్యప్రాచ్యానికి కదిలిన అమెరికా భారీ నౌకాదళం- 'మిడ్నైట్ హ్యామర్' కంటే ఘోరంగా దాడులు ఉంటాయని హెచ్చరిక
Published : January 28, 2026 at 7:46 PM IST
Trump Warns Iran : అణ్వస్త్ర తయారీని విడిచిపెట్టే ఒప్పందంపై చర్చలకు రాకుంటే తదుపరి దాడులు చాలా దారుణంగా ఉంటాయని ఇరాన్ను అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. యూఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్ నేతృత్వంలోని భారీ అమెరికన్ నౌకాదళం మధ్యప్రాచ్యానికి వెళ్తోందని, అవసరమైతే వేగంగా, తీవ్రమైన రీతిలో తన లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చడానికి సిద్ధంగా, సమర్థవంతంగా వేచి ఉందని వివరించారు. అణ్వాయుధాలపై పారదర్శకమైన, న్యాయమైన ఒప్పందం కోసం చర్చలకు రావాలని సూచిస్తున్నానని ట్రూత్లో రాసుకొచ్చారు.
సమయం చాలా విలువైందన్న ట్రంప్ అది మించిపోకముందే చర్చలకు రావాలని, ఇదే అన్ని పక్షాలకు మంచిదని వివరించారు. గతేడాది మిడ్నైట్ హ్యామర్ ఆపరేషన్ను ప్రస్తావించిన ట్రంప్ అవే తప్పులను మళ్లీ చేయొద్దని టెహ్రాన్ను హెచ్చరించారు. అదే జరిగితే తర్వాత అమెరికా చేసే దాడులు అత్యంత దారుణంగా ఉంటాయన్నారు. సైనిక బెదిరింపులకు పాల్పడుతూనే దౌత్యాన్ని నడపడం వల్ల ఏ ఉపయోగం ఉండదంటూ అణుఒప్పందంపై చర్చలను ఇరాన్ విదేశాంగమంత్రి తోసిపుచ్చిన వేళ ట్రంప్ ఈ విధంగా హెచ్చరించారు.
అందమైన ఆర్మడా వస్తోంది
ట్రంప్ తన ప్రసంగంలో అమెరికా సైనిక శక్తిని ప్రస్తావించారు. "ప్రస్తుతం ఒక అద్భుతమైన, అందమైన ఆర్మడా (యుద్ధ నౌకల సమూహం) ఇరాన్ వైపు నీటిలో తేలుతూ వెళ్తోంది. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఇరాన్ మాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. వారు ఆ పని ఎప్పుడో చేసి ఉండాల్సింది. వారు మొదటిసారే ఒప్పందం చేసుకుని ఉంటే, ఈపాటికి వారికి ఒక దేశం మిగిలి ఉండేది" అని ట్రంప్ పరోక్షంగా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
ఓ ప్రముఖ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలోనూ ట్రంప్ దూకుడుగా మాడ్లాడారు. "మేం ఇరాన్ సరిహద్దుల్లో భారీ ఆర్మడాను మోహరించాం. ఇది వెనిజువెలా దగ్గర పెట్టిన దానికంటే చాలా పెద్దది. ఇరాన్ అధికారులు మాతో మాట్లాడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. వారే మాకు చాలాసార్లు ఫోన్ చేశారు. వారికి ఒప్పందం చేసుకోవాలని ఉంది. ఆ విషయం నాకు తెలుసు" అని ట్రంప్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
మా షరతులు ఇవే
చర్చలకు సిద్ధమే కానీ, తమ షరతులు అంగీకరించాలని అమెరికా స్పష్టం చేసింది. అమెరికా ప్రత్యేక దూత స్టీవ్ విట్కాఫ్ ఆ నిబంధనలను వివరించారు. "యురేనియం శుద్ధిని పూర్తిగా నిషేధించాలి. ఇప్పటికే శుద్ధి చేసిన యురేనియం నిల్వలను తొలగించాలి. ఇరాన్ తన దీర్ఘశ్రేణి క్షిపణుల తయారీని ఆపాలి. ప్రాంతీయ ఉగ్రవాద సంస్థలకు, ప్రాక్సీ దళాలకు మద్దతు ఇవ్వడం మానేయాలి. అయితే, చర్చలకు సిద్ధమని చెబుతున్న ఇరాన్, ఈ కఠిన షరతులను మాత్రం తిరస్కరిస్తోంది" అని చెప్పారు.
గతంలో తాము చేసిన దాడుల గురించి ట్రంప్ కీలక విషయాలు బయటపెట్టారు. "గత జూన్ నెలలో అమెరికా జరిపిన దాడుల్లో ఇరాన్ అణు సామర్థ్యం తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. మేం ఏకంగా మూడు అణు కేంద్రాలను ధ్వంసం చేశాం. దీనికోసం ప్రజలు 22 ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మేం ఆ పనిని చేసి చూపించాం" అని ట్రంప్ వెల్లడించారు. అయితే ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం ఎంతమేరకు దెబ్బతిన్నదనే దానిపై స్పష్టత లేదు.
ఇజ్రాయెల్ను కాపాడాం
ఇజ్రాయెల్ రక్షణ విషయంలోనూ తాము కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నామని ట్రంప్ చెప్పారు. "గత జూన్లో 12 రోజుల పాటు యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. ఆ సమయంలో ఇరాన్ క్షిపణులు ఇజ్రాయెల్పై దాడి చేయకుండా మేం అడ్డుకున్నాం. జెరుసలేంను కాపాడేందుకు, ఇజ్రాయెల్ను ముందుగా దాడి చేయడానికి అనుమతించాం" అని తెలిపారు.
అత్యాధునిక విమాన వాహక నౌక 'యుఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్' మధ్యప్రాచ్య జలాల్లోకి చేరుకుంటోంది. దీని రాకతో సైనిక చర్యలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ట్రంప్ ఈ వారం తన జాతీయ భద్రతా బృందంతో అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. నిరసనకారులను చంపితే ఊరుకోమని గతంలోనే హెచ్చరించిన ట్రంప్, ఇప్పుడు 'మాక్సిమం ప్రెజర్' వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తున్నారు.