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ఫ్లైదుబాయ్ విమాన దాడిపై ట్రంప్ ఆగ్రహం- ఆ ఘటన వెనుక ఇరాన్ ఉంటే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవని వార్నింగ్

ఇజ్రాయెల్‌కు వెళ్తున్న విమానాన్ని కూల్చివేయడానికి ప్రయత్నించిన ఘటనపై ట్రంప్ సీరియస్- విమాన కో పైలట్ వెనుక ఇరాన్ ఉంటే ఆ దేశంపై చాలా తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక

Donald Trump
డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2026 at 9:56 AM IST

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Trump Warning To Iran : ఫ్లైదుబాయ్ విమానంలో జరిగిన దాడితో టెహ్రాన్‌కు సంబంధం ఉన్నట్లు తేలితే ఇరాన్ తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఈ దాడికి ఇరాన్‌తో సంబంధం ఉండొచ్చని సూచిస్తున్న నిఘా సమాచారం ఇంకా సమీక్షలో ఉందని పేర్కొన్నారు. ఫ్లైదుబాయ్ విమానంలో దాడికి పాల్పడిన నిందితుడికి (కో-పైలట్) ఇరాన్‌తో సంబంధం ఉందా? లేదా? అనే దానిపై తాము దర్యాప్తు ప్రారంభించామని చెప్పారు. దీనిపై త్వరలోనే వాస్తవాలు బయటికొస్తాయని వెల్లడించారు.

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TRUMP WARNING TO IRAN

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