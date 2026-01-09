ETV Bharat / international

'నాకు చట్టాలు అవసరం లేదు- అలా చేస్తే తీవ్ర పరిణామాలు'- ఇరాన్‌కు ట్రంప్‌ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్​

నిరసనకారులను చంపాలని చూస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయన్న ట్రంప్‌- అమెరికా తీవ్ర చర్యలు తీసుకుంటుందని స్పష్టీకరణ

Trump warns iran
Trump warns iran (AP News)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 9, 2026 at 9:34 AM IST

Trump Warns Iran : ఇరాన్‌లో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతోన్న అల్లర్లపై మరోసారి స్పందించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ టెహ్రాన్‌కు గట్టి హెచ్చరికలు పంపారు. ఆందోళనలు అణిచివేసేందుకు నిరసనకారులను చంపాలని చూస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు. అమెరికా తీవ్ర చర్యలు తీసుకుంటుందని ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్‌లో ఆందోళనలు చెలరేగినప్పుడు ఆ దేశాధికారులు వాటిని అణగదొక్కాలనుకోవడం సాధారణమన్నారు. ఈసారి కూడా అలాగే చేస్తే తాము జోక్యం చేసుకొని, వారిని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తామని బెదిరించారు. ఈ ఆందోళనలు కారణంగా సంభవించిన మరణాలను ప్రస్తావించిన ట్రంప్‌, అవి నిరసనల సమయంలో తొక్కిసలాట వల్ల జరిగినవని పేర్కొన్నారు. దీనికి ఎవరినీ బాధ్యులను చేయలేమని వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా నిరసనకారులను దైర్యవంతులుగా ట్రంప్‌ అభివర్ణించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

